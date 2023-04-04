Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему

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4 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин посетил завод «Тулажелдормаш»
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Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно.
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Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника.
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У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
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Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).
Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.
Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
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Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.
По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».
Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.
Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.
В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.
«Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.
Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».
«Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.
Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
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Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»
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Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.
Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».
Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».
Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
WSJ потребовала немедленно освободить задержанного за шпионаж журналиста
Редакция WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Гершковича
Редакция американского издания The Wall Street Journal (WSJ) в новом заявлении потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.
Американское издание в новом заявлении потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича, который был задержан якобы при осуществлении репортерской деятельности в России. При этом здание назвало Гершковича выдающимся журналистом, передает ТАСС.
В заявлении издания задержание Гершковича названо «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое, по утверждению редакции издания, якобы должно вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру.
Напомним, в пятницу WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов.
В Германии предрекли Европе «вызовы, которые трудно себе представить»
Глава Минобороны Германии Писториус: Снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы
Страны Евросоюза столкнутся с катастрофическими вызовами, если новый американский президент перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил газете Welt am Sonntag глава минобороны Германии Борис Писториус.
По его словам, в случае, если избранный в 2024 году президент США дистанцируется от Европы и НАТО, этот будет наихудшим сценарием, а страны Европы столкнется с вызовами, которые в данный момент «трудно себе представить», передает РИА «Новости».
Также министр подчеркнул, что новому американскому президенту придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, а значит «усилить европейскую ответственность за безопасность и оборону в Европе».
Ранее Politico писала, что Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии.
В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
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Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».
«Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.
Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.
«Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
МИД обвинил США в расколе православия на Украине
МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик
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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.
МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.
«Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».
МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.
Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».
МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.
Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с ЕС
Лавров назвал причины рассматривать ЕС как недружественное для России объединение
Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью «Аргументам и фактам» Лавров указал, что руководство Евросоюза и входящих в ЕС стран не скрывают, что хотят нанести России «стратегическое поражение». Они «накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами», направляют на Украину инструкторов и наемников.
Москва, по его словам, сделала необходимые выводы и готова действовать «жестко», если потребуется, будет руководствоваться принципом взаимности. Если ЕС в будущем выразит готовность к взаимоуважительному диалогу, Москва рассмотрит предложение Европы, исходя из собственных национальных интересов, указанных в новой Концепции внешней политики. Также Лавров отметил, что изменения в географии его зарубежных визитов объясняется «российскими приоритетами на международной арене», передает ТАСС.
Москва готова вести диалог с Западом для «оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков», но западные страны «заняты поиском новых способов сдерживания России», сказал он. Министр подчеркнул, что Россия делала «прагматичные, неполитизированные предложения», касающиеся актуальных вопросов, но на Западе Москву «или игнорировали, или реакция была отрицательная». Результатом таких действий Запада стал украинский кризис, заявил Лавров.
Он сказал, что «ставка» Запада «на дальнейшую эскалацию конфликта» с Россией опасна, Москва «всеми доступными методами предупреждает» об этом.
Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
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Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к привезенному из Берлина российскому танку
Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к российскому танку у Музея свободы
Группа российских соотечественников и неравнодушных возложили цветы к выставленному перед Музеем свободы в Нидерландах танку Т-72, якобы подбитому на Украине.
Собравшиеся заявили, что акция проводится в память о погибших за последние девять лет в Донбассе мирных гражданах, и российских солдатах, принимавших участие в СВО на Украине, передает ТАСС.
Некоторые голландские СМИ предупреждали, что установка танка в Нидерландах может привести к повторению ситуации в Берлине. По словам участницы акции Натальи Воронцовой, голландское правительство выбрало конфронтационный путь, но активисты решили возложить цветы к танку, как это было в Берлине. Она отметила, что таким образом соотечественники хотят отдать дань памяти российским солдатам, которые борются за освобождение Украины.
Участники акции поставили под сомнение принадлежность танка, поскольку подобная техника находится на вооружении и России, и Украины, и никаких четких опознавательных знаков на ней нет. Поднимались вопросы и о судьбе экипаже. Соотечественники захотели найти матерей погибших ребят, чтобы отправить им фотографии.
Ранее граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке.
Напомним, танк Т-72 от посольства России в Берлине решили отправить в Нидерланды. До этого жители немецкой столицы принесли цветы к танку, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона
Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области
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В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.
Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.
Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.
В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
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Эксперт: «План Маршалла» загнал Европу в экономическую зависимость от США
Политолог Григорьев: У Европы не осталось шансов на восстановление суверенной экономической политики
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В середине ХХ века Вашингтон нагло вмешался во внутренние процессы европейского континента. Государства Старого Света после Второй мировой оказались в зависимости от США, от которой они не могут оправиться по сей день. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Максим Григорьев. Напомним, 3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый «план Маршалла».
«План Маршалла», то есть программа по восстановлению Европы, лишь на бумаге являлся гуманитарной инициативой. Фактически его главной целью стало установление политического и экономического контроля над Европой. США вмешивались в суверенную политику таких стран, как Франция и Германия», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты, глава Международного общественного трибунала по Украине.
«Демократические процессы государств Старого Света были нарушены. Европейское руководство осознавало последствия подобного сближения с Вашингтоном, однако американский диктат практически вынудил их подписать все необходимые документы и выполнить ряд требований», – считает политолог.
«Более того, США намеренно навязали Европе использование доллара при внешних торговых операциях. Американский бизнес получил колоссальные преференции, оставив без средств тысячи европейских предпринимателей. Таким образом, благополучие многих европейских стран было разменяно на корыстное самоутверждение Штатов», – отмечает эксперт.
«Именно через Европу США начали процесс долларизации всемирной экономики. В настоящий момент по всей планете ведется борьба с валютной гегемонией Вашингтона. Китай и Россия, вне всяких сомнений, вносят в этот процесс важный вклад, однако недовольных текущим положением дел гораздо больше», – подчеркивает Григорьев.
«Страны Латинской Америки и Азии прекрасно осознают опасность нахождения в долларовой зоне. Достаточно наглядной стала блокировка заграничных российских активов. Это недвусмысленный сигнал – ни одна страна отныне не может чувствовать себя в безопасности», – акцентирует политолог.
Сегодня страны ЕС не способны на реализацию суверенных экономических реформ. «Для этого необходимо появление качественно новых руководителей, однако вероятность их прихода в правительство крайне мала», – прогнозирует Григорьев.
Напомним, 3 апреля 1948 года американский президент Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Данное событие вошло в историю как начало реализации «плана Маршалла». Эта инициатива стала началом открытой демонстрации Вашингтона претензий на мировое лидерство.
Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович обжаловал арест
Подозреваемый в шпионаже американский журналист Гершкович обжаловал свой арест
Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
В суде сообщили, что им поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.
Дату рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначили.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», своей вины американец не признает.
Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
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