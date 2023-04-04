Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»

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4 апреля, вторник | Последнее обновление — 09:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
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Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно.
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Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника.
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У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил военкора Владлена Татарского в ряды бойцов ЧВК.
Как говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина», по решению совета командиров, Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) со 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК «Вагнера», передает Ura.Ru.
В сообщении указано, что зачисление Татарского в ряды бойцов производится для выплаты его семье компенсаций и других социальных гарантий, предусмотренных для погибших бойцов ЧВК «Вагнер».
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
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Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам
Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет
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Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщают японские СМИ.
По информации агентства Kyodo, которое ссылается на источники, близкие к китайской стороне, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с главой российского государства Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.
При этом Kyodo напоминает, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по данному вопросу, и с тех пор Китай не поднимал эту тему, передает ТАСС.
В Японии считают, что изменение позиции Пекина «укрепит уверенность» России, в результате, по оценке японской стороны, это еще больше затруднит переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио.
Кроме того, на саммите в Москве российская сторона предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, которые имеют статус территориальной Особой экономической зоны.
Между тем японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
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Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Россия отказалась от марки Brent при торговле нефтью с Индией
Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью вместо Brent
«Роснефть» и Indian Oil Corp решили отказаться от европейского бенчмарка Brent и перейти на азиатский Dubai в ценообразовании в сделках по поставках российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Оба бенчмарка выражены в долларах и устанавливаются американской S&P Platts, но европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, а азиатские – Dubai, сообщает «Коммерсант».
Ранее главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию.
Галустян объяснил получение гражданства Армении
Галустян о получении гражданства Армении: Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю
Российский актер и шоумен Михаил Галустян прокомментировал получение армянского гражданства, отметив, что он любит Россию и никуда не собирается уезжать, а Армения является его исторической родиной.
Галустян в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) решил «внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков». Он уточнил, что, во-первых, он армянин, и гордится этим. По его словам, Армения – его историческая и этническая родина, которая всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Актер добавил, что он также любит Россию и «и никуда отсюда не сваливает, как некоторые». Он подчеркнул, что у него здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. «Россия – моя Родина, и точка», – резюмировал шоумен.
Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый
Блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) арестовали по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Базарова до 30 мая, сказала Закутняя, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что ему предъявили обвинение по обеим статьям.
На блогера завели дело после того, как он в своем Telegram-канале помочился на икону и поцеловал ее.
После этого ролика Базаров заявил, что не намерен уезжать из России и готов бороться за свои права. Через некоторое время у него в канале появилось видео из самолета и ролик, где блогер общается с человеком в форме с паспортом в руке. В конечном итоге Базарова задержали.
До этого Базарова уже арестовывали на 14 суток за то, что после новогодних праздников он помочился в метро Москвы, после чего протер это место своим лицом.
Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»
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Следователи в Германии подозревают, что яхта, которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
Несколько официальных лиц США и Европы также скептически отнеслись к тому, что экипаж из шести человек смог заложить на дно моря сотни килограммов взрывчатки для подрыва.
Следствие сейчас изучает версию, что яхта «Андромеда» была отвлекающим звеном, а для теракта использовалось еще что-то, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Так, выяснилось, что следы взрывчатки «военного образца», которые нашли на столе в каюте яхты, совпали со взрывчаткой, использованной на трубопроводе. После этого эксперты не стали исключать версию, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный след.
Ряд источников сообщил изданию, что террористы просто проявили неаккуратность.
Ранее издание Spiegel писало, что яхта «Андромеда» прописана в порту Бреге на острове Рюген. Она была арендована неизвестными через чартерную фирму острова. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК
Новак: Вмешательство в механизмы рынка нефти привело к сокращению добычи
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Вмешательство ряда стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам Новака, на заседании министерского мониторинга ОПЕК+ заявления некоторых стран альянса о добровольном сокращении добычи с мая были приняты к сведению и одобрены как очень важные, передает ТАСС.
«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы – это тоже, по сути, одна из причин, почему страны – экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», – сказал Новак.
Он также добавил, что мировые запасы нефти находятся на низком уровне, однако они начали расти, на рынке наблюдается ее избыток.
Новак также рассказал, что «относительно января-февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+».
Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.
В Ереване принятие Арменией статута МУС назвали шагом против России
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Скорейшая ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет недружественным шагом в отношении России, заявил местному порталу 1in.am спикер парламента Ален Симонян.
По мнению Симоняна, Армения не нуждается в ратификации статута МУС. Он назвал принятия Римского статута «непозитивным шагом в отношении России», смысла в котором он не видит, передает ТАСС.
Симонян также назвал абсурдом утверждения, что в случае ратификации этого документа в Армении попытаются задержать российского президента.
Ранее источник в МИД России заявил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает.
МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
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Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger
Подполковник Кроуфорд: Демонстрация захваченного танка Challenger в Москве ударит по репутации Британии
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Захват российскими военнослужащими поставленных вооруженным силам Украины британских танков Challenger 2 навредит репутации Великобритании, считает подполковник Стюарт Кроуфорд.
Кроуфорд в статье для Express призвал представить эффект «трофейного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве», передает радио Sputnik.
Подполковник британских вооруженных сил считает, что Россия будет стремиться захватить или уничтожить такие танки.
Он признает, что Challenger 2 не являются новой, передовой техникой. Эти танки, по его словам, представляют собой грозную машину, но с 1998 года, когда он поступил на вооружение, ему не хватало крупных обновлений, и его, вероятно, можно считать приближающимся к устареванию, пишет Кроуфорд.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
НАК выявил причастность спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
НАК: Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК Навального
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Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В заявлении НАК говорится, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в Петербурге, является активной сторонницей так называемого Фонда борьбы с коррупцией* Навального, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Трепова задержана.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер российского военного корреспондента Владлена Татарского. Военкор погиб, пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому.
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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