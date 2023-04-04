Володин обвинил Байдена, Макрона и Шольца в смерти российских военкоров

Володин: Вашингтон и Брюссель создали в центре Европы террористическое государство

Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевского режима привела к созданию в центре Европы террористического государства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он напомнил о страшной трагедии с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), политологом Дарьей Дугиной и предотвращенные силами ФСБ теракты в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих киевский режим», – подчеркнул он.

Володин заявил, что нет оправдания терроризму, а во всем мире с ним жестко борются.

«С террористами переговоры не ведут, их уничтожают», – заключил председатель Госдумы.

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