Запорожские власти призвали Зеленского бежать с Украины

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовиться к плану «Б» – то есть бежать из страны.

Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что если Российская армия не уйдет с территорий, которые Украина считает своими, то ее «уничтожат», передает РИА «Новости».

По словам Рогова, Зеленскому пора уже не заниматься самовнушением о якобы успешном контрнаступлении и начать готовить для себя план «Б», где «Б» первая буква слова «бежать».

По его мнению, заявления Зеленского напоминают старый анекдот про спортсмена и хулигана: «Щуплый хулиган-наркоман задирается к спортсмену, который дает ему оплеуху. Хулиган грозно говорит: давай, мол, извиняйся и сдавайся, а то будет как в прошлый раз. Все во дворе перешептываются и спрашивают, как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает: в прошлый раз, после того как он выхватил от спортсмена, никто так и не извинился».

По его словам, мораль анекдота проста: иногда люди в своих высказываниях пытаются вместить куда больше содержания, чем оно в себя включает.

Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.