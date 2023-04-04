|
|
«Ночные охотники» уничтожили командные пункты и бронетехнику ВСУ
Опубликовано видео боевой работы российских вертолетов Ми-28Н в ходе спецоперации на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» армейской авиации ЗВО в ходе проведения спецоперации на Украине.
Как сообщает Минобороны в Telegram, уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ. Подчеркивается, что каждый боевой вылет уникален, экипажи меняют маршруты.
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных.
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
|
|
Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
Bild: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник утром прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, сообщают немецкие СМИ.
По данным таблоида Bild, по прибытии на Украину «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем стала «экономически сильным партнером».
Сообщается, что в ходе визита на Украину он намерен обсудить восстановление страны, а также сотрудничество в энергетической сфере, передает РИА «Новости».
Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
Ранее Хабек выступил против поставок Киеву истребителей.
В конце прошлого года он заверял, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для «победы над Россией на поле боя».
ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: Украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области
|
|
Вооруженные силы Украины скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ располагают достаточным количеством боевиков и вооружений, чтобы «попереть» на запорожском участке фронта. «Мы ждем их в любой момент», – сказал он.
По словам Рогова, российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, подчеркнул он, подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к наступлению, требуя продемонстрировать эффективность западной военной помощи.
Причем, как отметил Рогов, Запад хочет получить быстрые результаты, ему нужны боевые действия с большим числом жертв.
Также Рогов рассказал, что в украинских СМИ появилась серия заказных статей о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнения к возможному наступлению. «С точки зрения пиара это подсветка Запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость», – сказал он, отметив, что Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить моральный дух российских военнослужащих.
«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор», – заверил Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении.
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
|
|
Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger
Подполковник Кроуфорд: Демонстрация захваченного танка Challenger в Москве ударит по репутации Британии
|
|
Захват российскими военнослужащими поставленных вооруженным силам Украины британских танков Challenger 2 навредит репутации Великобритании, считает подполковник Стюарт Кроуфорд.
Кроуфорд в статье для Express призвал представить эффект «трофейного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве», передает радио Sputnik.
Подполковник британских вооруженных сил считает, что Россия будет стремиться захватить или уничтожить такие танки.
Он признает, что Challenger 2 не являются новой, передовой техникой. Эти танки, по его словам, представляют собой грозную машину, но с 1998 года, когда он поступил на вооружение, ему не хватало крупных обновлений, и его, вероятно, можно считать приближающимся к устареванию, пишет Кроуфорд.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины
Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит
Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.
Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.
Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»
|
|
Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.
Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польши была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».
Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».
Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
В Сети раскритиковали слова Зеленского о судьбе Крыма
В Сети раскритиковали намерение Зеленского «вернуть» Крым
Президента Украины Владимира Зеленского осудили пользователи Twitter (заблокирован в России) за слова о том, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».
«Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
Другие пользователи призвали Зеленского к переговорам и подчеркнули, что Запад использует Киев.
«Это только ваши мечты», – указали в комментариях украинскому президенту.
«Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Установите мир как разумный лидер», – посоветовали Зеленскому.
Некоторые комментаторы выразили недовольство, так как им «надоело платить» за этот конфликт.
«Вы не победите Россию. Не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдет и деньги из США не прекратятся», – написал еще один пользователь.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
СМИ: Подозреваемую в теракте Трепову решили этапировать в Москву
«Фонтанка» сообщила о переводе подозреваемой в теракте Треповой в Москву
Задержанную в понедельник Дарью Трепову этапируют в Москву, девушку подозревают в организации теракта в кафе в центре Петербурга.
Из внутреннего здания Следственного комитета выехала спецмашина с Треповой и направилась в сторону аэропорта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Позже в аэропорту Пулково приземлился борт специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Москвы. Через 15 минут приземлился еще один легкомоторный самолет СЛО.
Отмечается, что оба самолета, Falcon и Airbus, давно находятся в авиапарке СЛО. Под флагом этого отряда также летают самолеты ФСБ.
Ранее днем Трепова была задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.
Напомним, накануне при взрыве в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также пострадали 33 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД