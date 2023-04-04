Пушков назвал «справедливое наказание» за треш-стримы с несовершеннолетними

Пушков счел лишение свободы справедливым наказанием за привлечение несовершеннолетних к треш-стримам

В УК России предлагается закрепить наказание за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних – штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков пояснил, что речь идет о «распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью». По его мнению, штраф до 1 млн рублей – «справедливое наказание» за такие действия, а в случае привлечения к участию в треш-стримах несовершеннолетних наказанием должны быть штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет, передает ТАСС.

Пушков со ссылкой на самих «популярных треш-стримеров» отмечает, что те получают до 1,5–2 млн рублей в месяц, необходимо «лишить их такого удовольствия» и возможности «зарабатывать на издевательствах». Сейчас законы не направлены на предотвращение преступлений в интернете, сказал сенатор, добавив, что «треш-стримы – это принципиально новое явление, нельзя его сводить к хулиганству, избиению, нанесению телесных увечий и так далее». По его словам, необходима статья, которая определяет данное явление как отдельный состав преступления.

«Надо только очень четко определить, какого рода переводы надо блокировать, по каким счетам и по каким причинам. Если мы четко пропишем предмет, феномен треш-стримов и примем законодательное запрещение этой деятельности, то на следующем этапе мы можем рассмотреть возможность и блокировки денежных переводов», – заявил Пушков.

Соответствующее предложение в Госдуме обсудят во вторник. Санкции УК предлагается применять, если человек уже наказывался за треш-стриминг административно. В КоАП хотят включить штрафы в 100–200 тыс. рублей (для юридических лиц – 500 тыс. – 1 млн рублей с конфискацией оборудования для изготовления подобных материалов).

Напомним, в мае 2022 года вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать механизм по блокировке денежных пожертвований для каналов в жанре треш-стрим и запустить алгоритм отслеживания их контента.