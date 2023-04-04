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Адвокат Трампа заявил, что на экс-президента США не наденут наручники
Адвокат Трампа Такопина сообщил, что во время предъявления обвинений на экс-президента США не наденут наручники
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В ходе процедуры предъявления обвинений на экс-президента США Дональда Трампа не будут надевать наручники, но офис прокурора попытается сделать большое шоу, заявил адвокат Трампа Джо Такопина.
Такопина сообщил, что Трампа «будет охранять служба безопасности», при этом «наручников не будет», а вот «все остальное – фотографии, регулярные процедуры – вероятно, произойдет», офис прокурора хочет добиться «большой огласки». «Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
Такопина заявил, что Трамп «не тот человек, который трусит, он не боится, он крепкий орешек». Бывший президент США собирается заявить в суде о своей невиновности.
Адвокат считает, что политические круги «используют прокуратуру как оружие». В частности, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг – «прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами», который преследует «кандидата от правых сил».
Защита Трампа пока не знает точного числа пунктов готовящегося обвинения, но Такопина полагает, что все они основаны на одном и том же деле о «плате за молчание». По его словам, дело «смехотворно во многих смыслах», это «политическое преследование».
Он заявил: «Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере».
Напомним, большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
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Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам
Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет
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Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщают японские СМИ.
По информации агентства Kyodo, которое ссылается на источники, близкие к китайской стороне, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с главой российского государства Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.
При этом Kyodo напоминает, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по данному вопросу, и с тех пор Китай не поднимал эту тему, передает ТАСС.
В Японии считают, что изменение позиции Пекина «укрепит уверенность» России, в результате, по оценке японской стороны, это еще больше затруднит переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио.
Кроме того, на саммите в Москве российская сторона предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, которые имеют статус территориальной Особой экономической зоны.
Между тем японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
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Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
Bild: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник утром прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, сообщают немецкие СМИ.
По данным таблоида Bild, по прибытии на Украину «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем стала «экономически сильным партнером».
Сообщается, что в ходе визита на Украину он намерен обсудить восстановление страны, а также сотрудничество в энергетической сфере, передает РИА «Новости».
Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
Ранее Хабек выступил против поставок Киеву истребителей.
В конце прошлого года он заверял, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для «победы над Россией на поле боя».
ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: Украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области
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Вооруженные силы Украины скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ располагают достаточным количеством боевиков и вооружений, чтобы «попереть» на запорожском участке фронта. «Мы ждем их в любой момент», – сказал он.
По словам Рогова, российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, подчеркнул он, подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к наступлению, требуя продемонстрировать эффективность западной военной помощи.
Причем, как отметил Рогов, Запад хочет получить быстрые результаты, ему нужны боевые действия с большим числом жертв.
Также Рогов рассказал, что в украинских СМИ появилась серия заказных статей о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнения к возможному наступлению. «С точки зрения пиара это подсветка Запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость», – сказал он, отметив, что Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить моральный дух российских военнослужащих.
«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор», – заверил Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении.
Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый
Блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) арестовали по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Базарова до 30 мая, сказала Закутняя, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что ему предъявили обвинение по обеим статьям.
На блогера завели дело после того, как он в своем Telegram-канале помочился на икону и поцеловал ее.
После этого ролика Базаров заявил, что не намерен уезжать из России и готов бороться за свои права. Через некоторое время у него в канале появилось видео из самолета и ролик, где блогер общается с человеком в форме с паспортом в руке. В конечном итоге Базарова задержали.
До этого Базарова уже арестовывали на 14 суток за то, что после новогодних праздников он помочился в метро Москвы, после чего протер это место своим лицом.
Галустян объяснил получение гражданства Армении
Галустян о получении гражданства Армении: Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю
Российский актер и шоумен Михаил Галустян прокомментировал получение армянского гражданства, отметив, что он любит Россию и никуда не собирается уезжать, а Армения является его исторической родиной.
Галустян в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) решил «внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков». Он уточнил, что, во-первых, он армянин, и гордится этим. По его словам, Армения – его историческая и этническая родина, которая всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Актер добавил, что он также любит Россию и «и никуда отсюда не сваливает, как некоторые». Он подчеркнул, что у него здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. «Россия – моя Родина, и точка», – резюмировал шоумен.
Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.
Россия отказалась от марки Brent при торговле нефтью с Индией
Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью вместо Brent
«Роснефть» и Indian Oil Corp решили отказаться от европейского бенчмарка Brent и перейти на азиатский Dubai в ценообразовании в сделках по поставках российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Оба бенчмарка выражены в долларах и устанавливаются американской S&P Platts, но европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, а азиатские – Dubai, сообщает «Коммерсант».
Ранее главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию.
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
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Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger
Подполковник Кроуфорд: Демонстрация захваченного танка Challenger в Москве ударит по репутации Британии
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Захват российскими военнослужащими поставленных вооруженным силам Украины британских танков Challenger 2 навредит репутации Великобритании, считает подполковник Стюарт Кроуфорд.
Кроуфорд в статье для Express призвал представить эффект «трофейного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве», передает радио Sputnik.
Подполковник британских вооруженных сил считает, что Россия будет стремиться захватить или уничтожить такие танки.
Он признает, что Challenger 2 не являются новой, передовой техникой. Эти танки, по его словам, представляют собой грозную машину, но с 1998 года, когда он поступил на вооружение, ему не хватало крупных обновлений, и его, вероятно, можно считать приближающимся к устареванию, пишет Кроуфорд.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
НАК выявил причастность спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
НАК: Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК Навального
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Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В заявлении НАК говорится, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в Петербурге, является активной сторонницей так называемого Фонда борьбы с коррупцией* Навального, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Трепова задержана.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер российского военного корреспондента Владлена Татарского. Военкор погиб, пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому.
Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК
Новак: Вмешательство в механизмы рынка нефти привело к сокращению добычи
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Вмешательство ряда стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам Новака, на заседании министерского мониторинга ОПЕК+ заявления некоторых стран альянса о добровольном сокращении добычи с мая были приняты к сведению и одобрены как очень важные, передает ТАСС.
«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы – это тоже, по сути, одна из причин, почему страны – экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», – сказал Новак.
Он также добавил, что мировые запасы нефти находятся на низком уровне, однако они начали расти, на рынке наблюдается ее избыток.
Новак также рассказал, что «относительно января-февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+».
Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.
Ветеран «Альфы» сказал, как можно было предотвратить убийство Владлена Татарского
Ветеран «Альфы»: Охрана должна была запретить проносить статуэтку в кафе к Татарскому
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Ошибка охраны была в том, что они не настояли на запрете пронести посторонний неизученный предмет в помещение, нарушив правила безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя взрыв в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский.
«Чтобы в будущем избежать ситуаций, как взрыв в кафе Санкт-Петербурга, стоит повысить качество профессиональной охраны. Если строго соблюдать все правила безопасности при достаточно большой вероятности проведения теракта против личности или объекта, то вероятность теракта сведется практически к нулю. Но в данной ситуации мы видим, что злоумышленник тонко сыграл на психологии человека», – говорит Филатов.
По его мнению, теракт был спланирован заранее. Более того, потенциальной преступнице удалось втереться в доверие военкора, задаривая его безобидными открытками и выражая свою преданность, поскольку она не раз посещала его творческие вечера. Благодаря такой «многоходовке» ей удалось избежать более тщательного контроля при входе в кафе.
«Статуэтку, на которую грешат, что именно она взорвалась, изначально охрана не допустила до стола президиума, где находился убитый. Но поскольку к военкору лично обратилась девушка, которая сказала, что сделала бюст его, он пошел на нарушение мер безопасности и попросил сотрудников без должного анализа и исследования допустить подарок в помещение. Так статуэтка попала к нему на стол», – рассуждает собеседник.
Он подчеркивает, что изначально охрана заведения сработала правильно: проводила тщательный досмотр всех пришедших людей, в том числе применяя металлоискатель, потребовала всех людей снять верхнюю одежду и проводила визуальный осмотр.
«Все мероприятия в соответствии с этой ситуацией были соблюдены. Однако не была учтена специфика работы спецслужб, которые учитывают психологический портрет своей цели. И не имея возможности проверить какие-то предметы на опасность, сотрудники просто их не пропускают, что было и в этом случае. Но они не настояли на том, чтобы предмет не внесли в помещение, а должны были», – заключил Филатов.
В кафе Санкт-Петербурга во время проведения творческого вечера военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) произошел взрыв. Военный корреспондент погиб, пострадали 32 человека, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. Позже появилась информация о том, что этот сувенир подарила Дарья Трепова, которая неоднократно посещала вечера военкора под именем Настя и дарила ему открытки. Отмечается, что именно поэтому девушке разрешили занести статуэтку в помещение, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе. Следственный комитет сообщил, что они совместно с оперативными службами задержали Трепову, поскольку она подозревается в причастности к взрыву.