Адвокат Трампа заявил, что на экс-президента США не наденут наручники

Адвокат Трампа Такопина сообщил, что во время предъявления обвинений на экс-президента США не наденут наручники

В ходе процедуры предъявления обвинений на экс-президента США Дональда Трампа не будут надевать наручники, но офис прокурора попытается сделать большое шоу, заявил адвокат Трампа Джо Такопина.

Такопина сообщил, что Трампа «будет охранять служба безопасности», при этом «наручников не будет», а вот «все остальное – фотографии, регулярные процедуры – вероятно, произойдет», офис прокурора хочет добиться «большой огласки». «Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Такопина заявил, что Трамп «не тот человек, который трусит, он не боится, он крепкий орешек». Бывший президент США собирается заявить в суде о своей невиновности.

Адвокат считает, что политические круги «используют прокуратуру как оружие». В частности, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг – «прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами», который преследует «кандидата от правых сил».

Защита Трампа пока не знает точного числа пунктов готовящегося обвинения, но Такопина полагает, что все они основаны на одном и том же деле о «плате за молчание». По его словам, дело «смехотворно во многих смыслах», это «политическое преследование».

Он заявил: «Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере».

Напомним, большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.



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