ЕК согласовала квоты на экспорт в Евросоюз зерна с Украины Евросоюз создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Евросоюз решил создать механизм введения санкций против любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя, «подрывают суверенитет Молдавии», следует из заявления Совета ЕС. Отмечается, что данный механизм пока представляет собой пустой черный список без имен и названий компаний, который предполагается заполнить в будущем. Всем его фигурантам запретят въезд в ЕС, а их активы подлежат заморозке, передает ТАСС. В документе говорится, что совет одобрил механизм целевых ограничительных мер, предоставляющих ЕС возможность вводить санкции против лиц, несущих ответственность за действия, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности этой страны. Медведев: Молдавии уже нет Медведев о запрете посещать Молдавию: Такой страны уже нет

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о запрете на посещение республики российскими официальными лицами. Медведев в своем Telegram-канале, комментируя высказывание «загадочного существа по имени Речан», отметил, что, во-первых, в Молдавию никто из официальных лиц России и не собирается. «Во-вторых, и страны такой уже нет», – заявил зампред Совета безопасности России, подчеркнув, что местные начальники, став предателями своей родины, продали эту страну Румынии. Разговаривать с ними не имеет смысла, заявил Медведев, отметив, что теперь народ должен разбираться с ними, предателями родины, а также решить, кто они – молдаване или румыны. Кроме того, Речан ранее заявил, что символы «V», «Z», а также ношение георгиевской ленты запрещены в Молдавии, их использование 9 мая будет караться штрафом. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что этот символ нельзя изъять из Победы над фашизмом. В Германии признали провал санкций против российского неба Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк

Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche. Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT. Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом. Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники. Новости СМИ2 Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов

Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей. «Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич. «Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт. «Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник. «Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран. Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око». Депутат парламента на митинге в Молдавии разорвал флаг НАТО Депутат парламента Молдавии облил краской и разорвал флаг НАТО 27 апреля 2023, 19:57 Текст: Вера Басилая

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский на митинге в знак протеста разорвал флаг НАТО, напечатанный на картоне, а другой такой же облил красной краской. По словам Нестеровского, краска символизирует кровь убитых НАТО детей и граждан. Он заявил, что альянсу не место в мирной и благословенной Молдавии, и сделает все, чтобы этого блока в стране не было. Нестеровский считает, что НАТО должно уйти на свалку истории, передает РИА «Новости». Депутат объяснил, что митинг проводился в знак протеста против открытия полигона под Кишиневом, затягивания Молдавии в войну, против нарушения нейтралитета, который прописан в конституции республики, которую нужно соблюдать. Александр Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и присоединились к платформе «Движение для народа», созданной партией «Шор». В последний день марта они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. Ранее в НАТО заявили, что Североатлантический альянс готов пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько Кишинев хочет пойти в отношениях с НАТО. Новости СМИ2 В Китае предрекли крах Запада из-за попыток блокады России Global Times: Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху

Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху, сообщает китайское издание Global Times. Авторы публикации пришли к выводу, что Запад, судя по всему, зашел в тупик, усиливая санкции против России, и теперь в попытке нарастить давление на Москву добивается введения самоубийственных ограничений, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала. Вопреки такому прогнозу отказ стран Запада от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики представляется невозможным, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех, уверено китайское издание. По мнению авторов статьи, страны G7 никогда не ослабят санкции против России, даже незначительно, вместо этого они будут усиливать давление. Но крах США и их основных союзников на Западе будет неизбежен, поскольку неизбежен упадок гегемонии США. Тем временем в Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание. Ранее в Госдепе пообещали продолжить вводить против России санкции. При этом Япония и Евросоюз выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию. Ранее в правительстве Японии сообщали, что входящие в Группу семи (G7) страны якобы допускают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. ЕС заявил о планах ввести ограничения против стран за реэкспорт санкционных товаров в Россию

Европейский союз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении тех стран, которые будут переправлять санкционную продукцию в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Еврокомиссия изучает юридический механизм, который позволил бы ограничить продажи товаров в третьи страны, передает ТАСС. Этот шаг бы позволил пресечь обход санкций, введенных против Москвы на фоне попыток Брюсселя убедить Турцию, ОАЭ и страны Центральной Азии принять более жесткие меры и не пропускать товар в Россию. Новости СМИ2 МИД предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости МИД: Москва намерена принять меры в случае, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью 26 апреля 2023, 09:22 Текст: Александра Юдина

Ситуация с квартирами в Финляндии, который использовал Российский центр науки и культуры, не решена, в Хельсинки должны понимать, что в случае отказа от урегулирования Москва примет ответные меры, заявили в МИД России. Как сообщили в ведомстве, в середине апреля судебные приставы Финляндии наложили временный запрет на любые действия с недвижимостью, обосновав это тем, что власти хотят уточнить, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые можно арестовать в качестве санкций, передает РИА «Новости». Российское посольство в Хельсинки направило ноту, в которой отмечалось, что данное имущество находится в собственности России. Также дипломаты потребовали разъяснений, как в таком случае решение приставов соотносится с международно-правовыми нормами. «По имеющейся на данный момент информации, для ареста этого имущества нет оснований», – ответили в ведомстве. При этом МИД отмечает, что остается неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир, так как пояснений от финских властей не поступало. Как подчеркнули в российском ведомстве, действия службы судебных приставов Финляндии в Москве принимают за «очередной антироссийский выпад». «В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», – заключили в МИД. Пушилин заявил, что Запад вынудит Киев начать контрнаступление Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Запад заставит Киев начать контрнаступление, чтобы отработать финансирование 27 апреля 2023, 10:05 Текст: Александра Юдина

Западные страны вынудят Киев начать контрнаступление, чтобы отработать финансирование Украины, заявил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, даже если Киев откажется от идеи контрнаступления в связи с осознанием провальности таких действий, коллективный Запад может заставить его это сделать, передает ТАСС. Пушилин отметил, что это может объясняться стремлением представителей США и Евросоюза вынудить Киев отработать довольно серьезное финансирование. При этом врио главы ДНР выразил сомнения, что Киев начнет активные действия в начале мая. Кроме того, Пушилин подчеркнул, что киевский режим не способен вести переговоры, украинское правительство не обладает твердыми позициями в политической сфере. «Украинский режим недоговороспособен… с киевским режимом, с нынешним руководством разговаривать не о чем, они не смогут ответить за свои слова», – заключил он. Ранее в британской прессе появилось мнение, что страны Запада дали президенту Украины Владимиру Зеленскому еще полгода, чтобы достичь в военных действиях приемлемого результата. Спикер МИД Мария Захарова сообщала, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.

Новости СМИ2 Посла России пообещали вызвать в МИД Молдавии после заявлений Москвы 28 апреля 2023, 14:19 Текст: Елизавета Шишкова

Посол России Олег Васнецов в Кишиневе будет вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии после заявлений официальных лиц России в пятницу. МИДЕИ отказалось комментировать «абсолютно неприемлемый язык заявлений» Москвы, передает ТАСС. Посол Васнецов будет вызван в МИД Молдавии для «получения объяснений». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Кишинев пошел на ряд шагов по ухудшению отношений с Москвой. Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «Молдавии уже нет». Захарова: Из Победы над фашизмом невозможно изъять Георгиевскую ленту 27 апреля 2023, 17:46 Текст: Ольга Никитина

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя намерение властей Молдавии ввести штрафы за георгиевскую ленту, заявила, что этот символ нельзя изъять из Победы над фашизмом. Георгиевская лента, пишет Захарова в своем Telegram-канале, стала гвардейской символикой – почетным званием, присваиваемым частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм личного состава во времена Великой Отечественной войны. Это, напоминает она, атрибут медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945». Кроме того, Георгиевская лента использовалась на муаровой ленте медали «За взятие Берлина». Захарова, обращаясь к премьеру Молдавии Дорину Речану, написала, что 7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. «Можно штрафовать за каждый вздох. (…) И дважды за выдох», – добавила она. Речан ранее заявил, что символы «V», «Z», а также ношение георгиевской ленты запрещены в Молдавии, их использование 9 мая будет караться штрафом. Новости СМИ2 В Италии закрыли дело о «русских деньгах» партии «Лига» «Репубблика»: В Италии закрыли дело о «русских деньгах» партии «Лига» 27 апреля 2023, 15:24 Текст: Александра Юдина

Миланский суд удовлетворил поданное в январе ходатайство прокуратуры и закрыл дело о предполагаемом финансировании партии «Лига» из России, сообщает газета «Репубблика». Уточняется, что лидер оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвинии написал в своем Twitter (запрещен в России), что уже не ждет извинений, однако намерен подать иск о клевете в связи с обвинениями в том, что партия, подписавшая в 2017 году подписала меморандум с «Единой Россией», получала какое-либо иностранное финансирование, передает ТАСС. Напомним, летом 2019 года прокуратура Милана нашла улику в «деле о российских деньгах» для партии «Лига» и начала расследование в отношении президента итальянской ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини, соратника лидера «Лиги» Маттео Сальвини, по подозрению в международной коррупции. До этого издание Buzzfeed опубликовало материал, где сообщалось, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Сам Сальвини опроверг публикацию BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России. Однако прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».В Кремле на это заявили, что «никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки».

Мишустин заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается Премьер Мишустин на марафоне «Знание» заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается 26 апреля 2023, 12:23 Текст: Александра Юдина

Российская экономика идет уверенным курсом на восстановление, и даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику, заявил на выступлении перед участниками марафона «Знание» премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в данный момент экономика России уверенно восстанавливается, об этом говорят даже международные организации, которые строят прогнозы с учетом позитивной динамики развития российской экономики в ближайшие два года, передает ТАСС. Также Мишустин подчеркнул, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, сейчас же составляет менее 3%. Касательно вопроса последствий политики западных стран в энергетической сфере премьер отметил, что Европу ожидают скорые негативные последствия ее же действий в энергетической сфере. «Непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию солнца, ветра привели к уменьшению инвестиций в добычу углеводородов и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы», – заметил он. По мнению Мишустина, этот процесс повлек за собой удорожание производства энергоемких видов продукции в Европе, что само по себе опасно серьезными последствиями. «Но у этого процесса есть еще одна сторона – стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли период индустриализации с дешевой углеводородной энергией», – заметил он. Премьер добавил, что, таким образом, развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, иными словами, устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источниках энергии. В заключение политик добавил, что Россия в этом ключе сама развивает газовую, угольную, атомную энергетику, однако не указывает другим государствам, какое направление для них должно быть приоритетным. Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы. Новости СМИ2 ЕС реформировал торговлю сертификатами на неэкологичный импорт «Коммерсант»: Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы парниковых газов и неэкологичный импорт 26 апреля 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт в рамках программы по резкому сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, сообщает «Коммерсант». ЕС намерен сократить продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой на территорию Евросоюза продукции якобы для достижений целей и в дальнейшем углеродной нейтральности, сообщил «Коммерсант». Кроме того, в ЕС договорились постепенно ввести таможенный сбор на импортную продукцию, производство которой приводит к значительным выбросам СО2: сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. Как сообщает Reuters, в Евросоюзе окончательно подтвердили крупнейшие за последнее время изменения на углеродном рынке. Ожидается, что реформа торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт существенно повысит цены на производство цемента, авиаперевозки и морскую логистику. Главное изменение – в ЕС постепенно перестанут выдавать бесплатные сертификаты на углекислотные выбросы своим компаниям, а для ввозимой продукции сократят их продажу. Предполагается, что европейская тяжелая промышленность потеряет свои бесплатные сертификаты к 2034 году, а авиаперевозчикам и судовладельцем придется потратиться уже в 2026 и 2024 годах соответственно, сообщает «Российская газета» В прошлую субботу стало известно о планах администрации Байдена впервые ограничить выбросы парниковых газов для электростанций США. Жителям Молдавии пригрозили штрафами за георгиевскую ленту в День Победы Премьер Молдавии пригрозил жителям штрафами за ношение ленты в День Победы 27 апреля 2023, 14:29 Текст: Вера Басилая

Символы «V», «Z», а также ношение георгиевской ленты запрещены в Молдавии, их использование 9 мая будет караться штрафом, заявил премьер республики Дорин Речан. Премьер Молдавии заявил, что сейчас готовится необходимый регламент, как будет санкционировать тех, кто не соблюдает закон, и будет носить запрещенные символы «V», «Z», а также георгиевскую ленту. По словам Речана, за нарушение грозит штраф, передает РИА «Новости». Напомним, 19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории». Власти Молдавии 9 мая прошлого года привлекли к ответственности более 100 жителей, включая депутатов парламента и епископа, за ношение в День Победы запрещенной в стране георгиевской ленты. Новости СМИ2 Песков: Молдавия уничтожила свой язык Песков: Молдавия уничтожила свой язык, урезает суверенитет 28 апреля 2023, 13:08 Текст: Ольга Никитина

Любопытные процессы происходят в Молдавии, она уже уничтожила свой язык и теперь урезает суверенитет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что больше они не называют свой язык молдавским. По его словам, наблюдается дрейф в сторону поглощения республики со стороны Румынии. В Молдавии предпринимаются действия, направленные на сознательное урезание собственного суверенитета, передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее в пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о запрете на посещение республики российскими официальными лицами, заявил, что «страны такой уже нет».