Трамп предрек новую великую депрессию в США

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 02:52  |  vz.ru
Разделы

Как Запад паразитирует на развивающихся странах

Европу уличили в глобальной несправедливости Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press
Европа, с одной стороны, своими действиями загоняет себя в энергетическую ловушку. А с другой стороны, ставит развивающиеся страны в заведомо худшие условия, тормозит их прогресс и рост. Такие два тезиса высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Какие проблемы создает себе Европа и почему боится других стран? Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Юристы объяснили суть претензий налоговой к блогеру Елене Блиновской

    «отобрали у ВСУ»


    Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер

    «как преступление»


    Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы

    военная операция


    Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением

    Видео

    программа сбережений


    Государство научит россиян создавать подушку безопасности

    экспорт продовольствия


    Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

    телефонный разговор


    Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

    глобальная несправедливость


    Как Запад паразитирует на развивающихся странах

    отношения с МУС


    Южная Африка дала Западу связанный с Россией намек

    «Я – русский»


    Игорь Караулов: Шаман попал под огонь своих

    европейская политика


    Вадим Трухачёв: России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

    высшая цель


    Геворг Мирзаян: Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Трамп предрек новую великую депрессию в США

    28 апреля 2023, 02:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты движутся к новой Великой депрессии, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

    Страну впереди ожидает новая депрессия, которая была в 20-х годах XX столетия, заявил бывший глава государства своим сторонникам, передает РИА «Новости».

    Он указал на экономические проблемы, инфляцию, потерю позиций долларом в мире. По его словам, ко всем этим последствиям привел действующий президент Джозеф Байден.

    До этого Трамп заявлял, что повторное выдвижение Байдена может плохо закончиться, события могут обернуться «третьей мировой войной».

    Блогеры отреагировали на задержание Блиновской
    		   
    27 апреля 2023, 11:47
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Журналисты и авторы Telegram-каналов активно обсуждают уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом в отношении блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Так, Telegram-канал «Небожена» в этой связи пишет, что «справедливость есть». В публикации отмечается, что Блиновская, которую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле, «уходила как партизан – козьими тропами». «Есть у меня еще несколько имен. А так я довольна очень. Одной из первых начала с ней бороться», – отмечает «Небожена».

    Телеведущая и блогер Ксения Собчак написала, что не является поклонницей Блиновской, но выражает ей свою поддержку. «Надеюсь, проблемы разрешатся», – написала она.

    Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова также прокомментировала задержание на границе «продавщицы желаний Елены Блиновской». «Из Белоруссии планировала лететь в одну из стран СНГ. Но в пять утра что-то пошло не так – не довизуализировала и не дожелала», – пишет Ахмедова.

    «Я не злобствую, но заработок на человеческих уязвимостях, с которого не уплачено 918 (!) миллионов налога, мне кажется полумошенническим», – добавила она.

    В свою очередь Telegram-канал «Бабская курилка» пишет, что «Блиновская, Лерчек и Митрошина – только верхушка айсберга или навозной кучи, кому как больше нравится».

    Напомним, в марте СК возбудил дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей, а до этого блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов на 311 млн рублей.

    «Бабская курилка» со ссылкой на данные других Telegram-каналов пишет, что в Федеральной налоговой службе якобы создан специальный «блогерский» отдел, «который сейчас активно занимается теми, кто поднимает большие деньги в соцсетях». «На мушке все, чей годовой доход превышает 50 млн рублей», – добавляет автор канала, отмечая, что никто из «инфоцыган» не платил налоги как полагается.

    «В скором времени придут за всеми. Если, конечно, успеют. Что-то подсказывает, что сегодня страну покинут даже самые смелые и наглые», – предполагает канал.

    «По поводу задержания Елены Блиновской Героиня хочет заметить следующее. Наверняка семейству Джигана и Самойловой стоило последние пару месяцев не изображать расставания и воссоединения, а напилить контенту о том, как они ходят в налоговую и относят им деньги мешками. Куда более актуальный прогрев был бы. Ну и остальным тоже приготовиться», – пишет в свою очередь Telegram-канал «Героиня Татлера».

    Адвокат Александр Добровинский также предупредил, что ожидаются проверки крупных блогеров. Одной из них стала Елена Блиновская, отметил он. «Удивительно, как люди, имея такой доход, не могут озаботиться тем, чтобы нанять хорошего адвоката... тогда не пришлось бы бежать из страны», – выразил недоумение он.

    При этом Добровинский считает, что внимание правоохранительных органов будет куда более серьезным, поскольку речь идет об очень больших цифрах. «Сам факт попытки пересечь границу криминалом не является. Однако если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, он как раз будет ссылаться на то, что одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена. Таким образом, следователь обратит внимание суда на попытку скрыться. Следующим шагом будут аресты активов, ну и, естественно, само следствие», – объяснил адвокат.

    «Если кто завидовал когда-то Блиновской за ее известность, славу и доходы, то сегодня ей не позавидуешь», – заключил Добровинский.

    Напомним, СК завел дело против блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн рублей) и легализации денежных средств. Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке пересечь границу России.

    Коментарии (40)
    Новый владелец замка Пугачевой описал внутреннюю обстановку особняка
    Шоумен Барецкий описал обстановку замка Пугачевой после заявления о его покупке
    		   
    27 апреля 2023, 14:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Шоумен Стас Барецкий, который, по данным СМИ, стал новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой, описал внутреннюю обстановку особняка, который он планирует превратить в морг и крематорий.

    Барецкий в интервью «Пятому каналу» сказал, что помещения ему понравились, «они холодные». Он сравнил замок Пугачевой с бункерным помещением и рассказал, что стены там железные, «как будто под крематорий специально делали».

    Бывший участник группы «Ленинград» признался, что оказался шокирован незаправленной постелью.

    Он добавил, что Пугачева уже начала собирать вещи, «сдирает даже плитку со стен».

    Барецкий ранее заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и планирует сделать там крематорий. Как сообщал продюсер Сергей Дворцов, замок был продан за 1 млрд рублей.

    Коментарии (25)
    Военный медик Катулин назвал одной из главных причин смертей в СВО неправильную первую медицинскую помощь

    27 апреля 2023, 04:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    Свыше половины смертей в зоне спецоперации вызваны не угрожающими жизни ранами, а неправильным наложением жгута, заявил глава учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

    Свыше 30% ампутаций в ходе СВО произведены из-за неправильного наложения жгута, свыше 50% смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений, сказал Катулин РИА «Новости».

    По его словам, УЦТМ и подготовленные им инструкторы в зоне специальной операции изучают полученные там знания.

    Уровень подготовки в первой медицинской помощи и наличие способа быстро доставить раненых до госпиталей являются главными трудностями в медобеспечении, указал он.

    И все же эти проблемы находят решение, видны изменения. По сравнению с предыдущими конфликтами с участием российской армии в этом изменились калибры орудий, объем воздействия на солдат. Также большую роль играет местность: бойцы находятся в «одном огромном укрепрайоне».

    Коментарии (14)
    Карлсон рассказал о запретных темах в американских СМИ
    Карлсон заявил о существовании запрета на определенные темы в американских СМИ
    		   
    27 апреля 2023, 04:51
    Фото: Billy Bennight/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В американских средствах массовой информации запрещено обсуждать самые важные темы, в том числе увеличение гражданских свобод, демографию и другое, заявил покинувший Fox News телеведущий Такер Карлсон.

    В медиа США не разрешаются дискуссии об увеличении свобод для граждан, развитии науки, демографическом изменении, «корпоративной мощи», природных ресурсов, заявил Карлсон в Twitter, передает РИА «Новости».

    Ведущиеся в СМИ обсуждения очень «глупые» и «ничего не значащие», и дискуссии на важные темы запрещены решением «обеих политических партий и их доноров».

    Карлсон отметил, что подобное положение вещей «наводит депрессию», но пообещал, что «правда восторжествует», и отметил, что зрители скоро вновь его увидят.

    В конце апреля выступавший с критикой действующего президента США Джозефа Байдена телеведущий Карлсон покинул телеканал Fox News. В прессе отмечали, что Пентагон удовлетворен уходом Карлсона с Fox News.

    Коментарии (23)
    Высокоточным ударом сорвано выдвижение резервов морской пехоты ВСУ в районы боевых действий
    		   
    27 апреля 2023, 14:45
    Текст: Ольга Никитина

    В ночь на четверг российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков, заявление которого приводится в Telegram-канале Минобороны, сообщил, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.

    Таким образом, по словам официального представителя российского военного ведомства, было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в зону боевых действий.

    Накануне Конашенков сообщил, что средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ.

    Коментарии (9)
    Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы
    		   
    27 апреля 2023, 19:31
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их, объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

    Депутат рассказал, что имеет много друзей и родных на Украине, но отношения не поддерживает, передает «Комсомольская правда».

    По его словам, он не хочет подставлять людей, так как разговоры с россиянами расцениваются как преступление.

    Напомним, Вассерман покинул Одессу в 2014 году.

    Ранее депутат объяснил, почему первая леди Польши приветствовала пару Зеленских во время их визита в Варшаву на русском языке.

    Коментарии (24)
    Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер M113
    		  
    27 апреля 2023, 18:44
    Фото: army.mil
    Текст: Кристина Цыцура

    Разведчики ВС России опубликовали видео, на котором показан бронетранспортер M113 производства США, его отобрали у ВСУ в ходе ночного штурма, рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс».

    Сообщается, что во время ночного штурма удалось обнаружить боевую машину пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, передает РИА «Новости».

    Экипаж был уничтожен при попытке скрыться, а захваченная машина теперь будет воевать с противником. Сейчас идет ремонт мотора трофейной машины.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных «им. Бориса Джонсона».

    Коментарии (8)
    Обнародована переписка бойца ВСУ о потерях под Артемовском
    «Украина.ру» показала переписку бойца ВСУ о потерях под Артемовском

    27 апреля 2023, 11:12

    Текст: Александра Юдина

    В Сети распространяется скриншот переписки погибшего под Артемовском украинского военного, сообщает издание «Украина.ру».

    Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ с позывным «Берлин», который рассказал однополчанину о крупных потерях ВСУ на Артемовском направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Украина.ру».

    Украинский военный отметил, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими военными «за 40 минут оказалось 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)».

    «Берлин» добавил, что ранения получили практически все бойцы ВСУ, а происходящее в Артемовске – ад и ужас, подчеркнув, что «никогда не видел того, что творится там».

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников.

    В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

    Коментарии (15)
    Военкор Сладков сообщил об увольнении замминистра обороны Мизинцева

    27 апреля 2023, 12:27

    Текст: Александра Юдина

    Генерал-полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замглавы Минобороны, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что Мизинцев уволен по неизвестной причине, возможно, по «внезапно возникшей претензии», не пробыв на должности и года.

    Военкор отметил, что относится к генералу уважительно, считает его своим товарищем.

    В данный момент официальной информации об отставке генерал-полковника нет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, перенаправив вопрос в военное ведомство. «Это тема Министерства обороны», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

    Коментарии (25)
    Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС
    		   
    27 апреля 2023, 18:37
    Фото: Concern Rosenergoatom/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, сообщил представитель экстренных служб.

    По его словам, попытка атаковать АЭС была накануне вечером, ее удалось отразить силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В прошлом году диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.

    Коментарии (97)
    В США захотели запретить ИИ применять ядерное оружие
    		   
    27 апреля 2023, 03:33
    Фото: REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Соединенных Штатах внесли на рассмотрение проект закона о запрете применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом, автором выступили конгрессмены от республиканцев и демократов.

    Соавтор проекта и демократ от Калифорнии Тед Лью заявил, что роль технологии ИИ в будущем остается неясной, потому нужно «продемонстрировать ответственное поведение», чтобы защитить будущие поколения от возможных разрушительных последствий, передает РИА «Новости».

    Законопроект должен гарантировать, что именно человек будет контролировать использование ядерного оружия, а не робот. По мнению Лью, ИИ не сможет заменить человеческий рассудок, когда речь заходит о ядерном оружии.

    Республиканец от Колорадо Кен Бак, также соавтор документа, указал, что применение ИИ для укрепления нацбезопасности оправдано. Вместе с тем использование ИИ для нанесения ядерного удара без участия человека – это безрассудство, и это должно быть под запретом.

    Коментарии (21)
    СК сообщил о взрыве на территории ТЭЦ под Петербургом
    СК: Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ под Петербургом
    		   
    27 апреля 2023, 12:49
    Фото: spb.sledcom.ru
    Текст: Ольга Никитина

    На территории ТЭЦ в Павловске, рядом с заброшенным зданием, произошел взрыв неустановленного устройства, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), передает РИА «Новости».

    На месте происшествия в настоящее время работают следователи.

    Ранее СМИ сообщили, что жители Пушкина и Павловска слышали хлопки в ночь на четверг.

    Коментарии (19)
    Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления
    Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
    		   
    27 апреля 2023, 12:08
    Фото: Dmytro Smolienko/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.

    «Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.

    «Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.

    «Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

    Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.

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    В Совфеде заявили о бандитизме властей Польши
    Сенатор Долгов: Действия Польши в отношении денег российского посольства – чистой воды бандитизм
    		   
    27 апреля 2023, 11:24
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Евгений Поздняков

    Действия Варшавы полностью противоречат нормам международного права. Недавний указ Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом» дает нам право на равнозначный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты.

    «Польша продолжает действовать в лучших традициях бандитизма – бесстыже грабит российских дипломатов, что в корне противоречит международному праву. Варшава окончательно встала на путь слома глобальной правовой системы, что можно расценивать, как отчаянное желание полностью разорвать отношения с РФ», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «Недавно Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», который закладывает фундамент для равнозначных ответных мер в отношении тех стран, которые излишне вольно обращаются с нашими капиталами за рубежом. Для защиты российских интересов нам необходимы жесткие действия», – отмечает собеседник.

    «Другое дело, что в РФ живут не дикари, и мы понимаем, что изъятие средств дипломатических ведомств крайне нежелательно. Опускаться до уровня Варшавы не хотелось бы. То есть даже согласно недавнему указу президента, мы не изымаем иностранные капиталы, а лишь передаем их во временное управление Росимуществу», – подчеркивает сенатор.

    «В целом идти по пути, проложенному Варшавой, означает забить последний гвоздь в крышку гроба международных отношений. Поэтому мы найдем способы ответа и без подобных низменных действий. Они уже наказали себя разрывом экономических отношений с Россией. Польша чересчур распоясалась, поэтому придется затыкать их за пояс обратно», – резюмирует Долгов.

    Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты. Об этом сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев. По его словам, значительная сумма в долларах США и злотых, находившихся в банке Santander, оказались перечисленными на счета прокуратуры.

    После этого сама финансовая организация уведомила посольство о прекращении сотрудничества. По мнению Андреева, произошедшее является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ранее счета ведомства были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

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    Блогер Блиновская задержана при попытке покинуть Россию
    СК возбудил дело против блогера Елены Блиновской по факту уклонения от налогов, ее задержали при попытке покинуть Россию
    		   
    27 апреля 2023, 09:11
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Следственный комитет завел дело против блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Она задержана при попытке покинуть Россию.

    ГСУ СК по Москве возбуждено дело против Елены Блиновской, которая подозревается в преступлениях, подпадающих под ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализация денежных средств).

    Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, переданные из УФНС по Москве.

    Согласно версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги в Сети, «используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налогов … на общую сумму более 918 млн рублей», – говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

    Для придания видимости правомерного владения деньгами блогер легализовала их путем совершения финансовых операций, отмечают следователи.

    Блиновская была задержана при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле, при ней были авиабилеты для вылета в иное государство.

    В офисе и по месту проживания подозреваемой начались обыски.

    Газета ВЗГЛЯД в 2021 году разбиралась, кто такая блогер Блиновская, которая нанимает для себя Собчак.

    Напомним, в марте СК возбудил дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей. До этого блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов на 311 млн рублей.

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