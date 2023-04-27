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Вертолет МВД Франции проводил съемку над территорией посольства РФ
Над посольством России во Франции заметили снимающий территорию дипмиссии вертолет
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Вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над посольством России в Париже, сообщил источник в посольстве.
По его словам, над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии, сообщает РИА «Новости».
На видео видно, что над зданием посольства кружит вертолет с надписью Securite civile, а находящийся внутри человек держит в руках фотоаппарат с большим объективом и производит съемку. По надписи можно сделать вывод о том, что вертолет принадлежит Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления (DGSCGC) при МВД Франции.
Посольство РФ направило ноту французским властями с просьбой разъяснить ситуацию, однако от них комментариев не последовало.
Блогеры отреагировали на задержание Блиновской
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Журналисты и авторы Telegram-каналов активно обсуждают уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом в отношении блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Так, Telegram-канал «Небожена» в этой связи пишет, что «справедливость есть». В публикации отмечается, что Блиновская, которую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле, «уходила как партизан – козьими тропами». «Есть у меня еще несколько имен. А так я довольна очень. Одной из первых начала с ней бороться», – отмечает «Небожена».
Телеведущая и блогер Ксения Собчак написала, что не является поклонницей Блиновской, но выражает ей свою поддержку. «Надеюсь, проблемы разрешатся», – написала она.
Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова также прокомментировала задержание на границе «продавщицы желаний Елены Блиновской». «Из Белоруссии планировала лететь в одну из стран СНГ. Но в пять утра что-то пошло не так – не довизуализировала и не дожелала», – пишет Ахмедова.
«Я не злобствую, но заработок на человеческих уязвимостях, с которого не уплачено 918 (!) миллионов налога, мне кажется полумошенническим», – добавила она.
В свою очередь Telegram-канал «Бабская курилка» пишет, что «Блиновская, Лерчек и Митрошина – только верхушка айсберга или навозной кучи, кому как больше нравится».
Напомним, в марте СК возбудил дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей, а до этого блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов на 311 млн рублей.
«Бабская курилка» со ссылкой на данные других Telegram-каналов пишет, что в Федеральной налоговой службе якобы создан специальный «блогерский» отдел, «который сейчас активно занимается теми, кто поднимает большие деньги в соцсетях». «На мушке все, чей годовой доход превышает 50 млн рублей», – добавляет автор канала, отмечая, что никто из «инфоцыган» не платил налоги как полагается.
«В скором времени придут за всеми. Если, конечно, успеют. Что-то подсказывает, что сегодня страну покинут даже самые смелые и наглые», – предполагает канал.
«По поводу задержания Елены Блиновской Героиня хочет заметить следующее. Наверняка семейству Джигана и Самойловой стоило последние пару месяцев не изображать расставания и воссоединения, а напилить контенту о том, как они ходят в налоговую и относят им деньги мешками. Куда более актуальный прогрев был бы. Ну и остальным тоже приготовиться», – пишет в свою очередь Telegram-канал «Героиня Татлера».
Адвокат Александр Добровинский также предупредил, что ожидаются проверки крупных блогеров. Одной из них стала Елена Блиновская, отметил он. «Удивительно, как люди, имея такой доход, не могут озаботиться тем, чтобы нанять хорошего адвоката... тогда не пришлось бы бежать из страны», – выразил недоумение он.
При этом Добровинский считает, что внимание правоохранительных органов будет куда более серьезным, поскольку речь идет об очень больших цифрах. «Сам факт попытки пересечь границу криминалом не является. Однако если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, он как раз будет ссылаться на то, что одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена. Таким образом, следователь обратит внимание суда на попытку скрыться. Следующим шагом будут аресты активов, ну и, естественно, само следствие», – объяснил адвокат.
«Если кто завидовал когда-то Блиновской за ее известность, славу и доходы, то сегодня ей не позавидуешь», – заключил Добровинский.
Напомним, СК завел дело против блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн рублей) и легализации денежных средств. Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке пересечь границу России.
Каспаров возмутил либералов своим интервью Дудю
Альбац и Пархоменко обвинили Каспарова во лжи после интервью Дудю
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Интервью экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) вызвало негативную реакцию у либеральной общественности, они обвинили шахматиста в попытке оболгать представителей российской радикальной оппозиции
Главный редактор издания The New Times Евгения Альбац (включена в реестр СМИ-иноагентов) заявила в своем Facebook* (продукт компании Meta*, запрещена в России как экстремистская), что ей «физически больно» от интервью шахматиста, ей «больно за оболганных друзей», за Алексея Навального, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом).
Журналист Сергей Пархоменко (признан в РФ иноагентом) указал, что собеседник Дудя за два с половиной часа разговора успел отозваться оскорбительно или уничижительно «практически обо всех, кого ему удается упомянуть». Он отметил, что Каспаров не отзывался таким образом о покойном политике Борисе Немцове и бывшем руководителе ЮКОСа Михаиле Ходорковском (признан в РФ иноагентом).
Пархоменко счел слова Каспарова «осознанной и намеренной» ложью, и отметил, что был бы рад, если бы шахматист смог доказать, что «нечаянно перепутал» и «совсем не то имел в виду».
«Мне бы тогда стало не так противно на это смотреть, и не так тяжело это терпеть», – заключил журналист.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, комментируя интервью, пошутил, что Каспаров «конечно, чемпион мира, но только по шахматам, а не по всему, как он думает».
Каспаров в интервью среди прочего назвал действия Навального и его сторонников «фиктивной политической активностью», шахматист уверен, что из-за них западные политики меньше прислушивались к оценкам и прогнозам самого Каспарова, а больше ориентировались на Навального.
Солистка Большого театра умерла в свой день рождения в возрасте 35 лет
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Скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, она умерла 22 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения в среду.
Бондаревской было 35 лет, она умерла в свой день рождения, сообщается в Telegram-канале Большого театра.
Солистка исполнила в театре партии Лауры («Иоланта»), Леля («Снегурочка»), Марины Мнишек («Борис Годунов»), Дуняши («Царская невеста»), Маленькой разбойницы («История Кая и Герды») и другие.
Ведущая солистка Большого театра и заслуженная артистка России Агунда Кулаева в беседе с телеканалом 360 рассказала, что смерть Бондаревской стала для нее шоком.
Кулаева пояснила, что ее коллега ранее уволилась, и только сейчас стало понятно, что это связано с болезнью. Она добавила, что Бондаревская была «прекрасной певицей» и скромным человеком.
Собеседница добавила, что тяжело переживает смерть молодой артистки, и ей сложно поверить, «когда уходят такие молодые».
Солист Большого театра Эльчин Азизов в беседе с телеканалом признался, что ему сложно поверить в произошедшее, и пояснил, что смерть коллеги застала его на гастролях.
Азизов отметил, что ему «безумно горько и обидно», и выразил соболезнования родным и близким Бондаревской.
Врач рассказал, как мужчинам сохранить ясный ум с возрастом
Врач Новоселов рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней
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Для того, чтобы отсрочить синдром деменции (приобретенного слабоумия), необходимо уже в молодом возрасте отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг», сказал газете ВЗГЛЯД врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Существует большая группа заболеваний, которая приводит к синдрому деменции. В числе основных, которые встречаются в 80–85% случаев, болезнь Альцгеймера и сосудистая патология мозга. Часто эти болезни совмещаются, протекают одновременно. Например, если у человека есть болезнь Альцгеймера, то сосудистый процесс будет ускорять падение когнитивных функций. Синдром деменции – это и есть выраженные когнитивные нарушения, когда человеку уже требуется помощь в повседневной деятельности», – говорит Новоселов.
С данными заболеваниями после постановки диагноза работают неврологи, психиатры и гериатры, продолжает специалист. Лечения от болезни Альцгеймера и других подобных заболеваний не существует, однако применяются препараты для вторичной профилактики. Медикоментозных способов профилактики нейродегенеративных заболеваний головного мозга, куда также входит болезнь Альцгеймера и другие медленно прогрессирующие заболевания нервной системы, у здоровых людей не существует.
«Лучшей профилактикой деменции является физическая активность, причем она должна быть достаточного объема и достаточной мощности. Ничего лучше пока наукой во всем мире не создано. Объясняется это тем, что спорт выступает в качестве профилактики гипоксии (понижении содержания кислорода, – Прим. ВЗГЛЯД) мозга или тканевой гипоксии», – делится эксперт.
Второе правило, которое необходимо соблюдать для того, чтобы отсрочить синдром деменции в старости, это правильное питание. Врач рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, которая предусматривает потребление большого количества овощей и фруктов, бобовых, морепродуктов, орехов и оливкового масла.
«В-третьих, необходим когнитивный тренинг, куда можно отнести всякие кроссворды, судоку и прочие головоломки. Однако, я считаю, что если у человека еще нет деменции, то ему все-таки необходимо брать задачки посложнее. Например, много интересных кружков и секций предлагает проект «Московское долголетие», где наши пожилые граждане могут найти себе занятия по интересам. Там можно и изучать языки, и ходить на разные мастер-классы, и слушать лекции, например, по истории – все это отлично подходит для когнитивного тренинга», – советует Новоселов.
Наблюдения показывают, что чем более образованный человек, тем он, в среднем, больше живет, рассказывает специалист. Это объясняется тем, что степени образования получаются по мере взросления человека. Например, кандидатом наук в среднем становятся к 30 годам, а профессорами – примерно в 45.
Четвертый пункт профилактики деменции – полный отказ от курения, подчеркивает гериатр. Причем вредность этой привычки заключается не в содержании никотина в табаке, а в смолах, которые выделяют вредные и отравляющие вещества. Поэтому курение негативно влияет на эндотелий (пласт клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов, выполняющий в том числе функцию их сужения и расширения) сосудов. Из-за употребления табака человек может терять от 6 до 15 лет жизни.
Также не следует злоупотреблять спиртным, поскольку это также ускоряет старение, предупреждает врач. Тем не менее, без вреда для здоровья допустимо изредка выпивать бокал хорошего вина. Начинать соблюдать все пункты профилактики деменции необходимо как можно раньше, желательно, начиная с молодого возраста. А все потому, что специалистам все еще неизвестно, с какого именно возраста начинается старение организма.
«На сегодняшний день лицом деменции является женщина, но это не значит, что дамы больше подвержены этому. Такая статистика исходит из-за того, что на одного пожилого мужчину к 80 годам приходятся четыре пожилые женщины, ведь мужчины в принципе живут меньше. При таком раскладе однозначно какие-то выводы делать невозможно. То есть, в действительности, у этого синдрома нет никакой половой предрасположенности. Поэтому, в подобных исследованиях в целом надо сравнивать людей не по полу, а по образу жизни, доходу, доступности медицинской помощи, степени образования», – заключил Новоселов.
Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о развитии методов «от старости». Среди них, препараты, предотвращающие старение, которые находятся на стадии разработки, восстановление или замена стареющей ДНК и создание вакцины, вызывающей уничтожение постаревших клеток.
Военный медик Катулин назвал одной из главных причин смертей в СВО неправильную первую медицинскую помощь
Свыше половины смертей в зоне спецоперации вызваны не угрожающими жизни ранами, а неправильным наложением жгута, заявил глава учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.
Свыше 30% ампутаций в ходе СВО произведены из-за неправильного наложения жгута, свыше 50% смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений, сказал Катулин РИА «Новости».
По его словам, УЦТМ и подготовленные им инструкторы в зоне специальной операции изучают полученные там знания.
Уровень подготовки в первой медицинской помощи и наличие способа быстро доставить раненых до госпиталей являются главными трудностями в медобеспечении, указал он.
И все же эти проблемы находят решение, видны изменения. По сравнению с предыдущими конфликтами с участием российской армии в этом изменились калибры орудий, объем воздействия на солдат. Также большую роль играет местность: бойцы находятся в «одном огромном укрепрайоне».
Карлсон рассказал о запретных темах в американских СМИ
Карлсон заявил о существовании запрета на определенные темы в американских СМИ
В американских средствах массовой информации запрещено обсуждать самые важные темы, в том числе увеличение гражданских свобод, демографию и другое, заявил покинувший Fox News телеведущий Такер Карлсон.
В медиа США не разрешаются дискуссии об увеличении свобод для граждан, развитии науки, демографическом изменении, «корпоративной мощи», природных ресурсов, заявил Карлсон в Twitter, передает РИА «Новости».
Ведущиеся в СМИ обсуждения очень «глупые» и «ничего не значащие», и дискуссии на важные темы запрещены решением «обеих политических партий и их доноров».
Карлсон отметил, что подобное положение вещей «наводит депрессию», но пообещал, что «правда восторжествует», и отметил, что зрители скоро вновь его увидят.
В конце апреля выступавший с критикой действующего президента США Джозефа Байдена телеведущий Карлсон покинул телеканал Fox News. В прессе отмечали, что Пентагон удовлетворен уходом Карлсона с Fox News.
Высокоточным ударом сорвано выдвижение резервов морской пехоты ВСУ в районы боевых действий
В ночь на четверг российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, заявление которого приводится в Telegram-канале Минобороны, сообщил, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.
Таким образом, по словам официального представителя российского военного ведомства, было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в зону боевых действий.
Накануне Конашенков сообщил, что средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ.
Обнародована переписка бойца ВСУ о потерях под Артемовском
«Украина.ру» показала переписку бойца ВСУ о потерях под Артемовском
В Сети распространяется скриншот переписки погибшего под Артемовском украинского военного, сообщает издание «Украина.ру».
Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ с позывным «Берлин», который рассказал однополчанину о крупных потерях ВСУ на Артемовском направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Украина.ру».
Украинский военный отметил, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими военными «за 40 минут оказалось 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)».
«Берлин» добавил, что ранения получили практически все бойцы ВСУ, а происходящее в Артемовске – ад и ужас, подчеркнув, что «никогда не видел того, что творится там».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Новый владелец замка Пугачевой описал внутреннюю обстановку особняка
Шоумен Барецкий описал обстановку замка Пугачевой после заявления о его покупке
Шоумен Стас Барецкий, который, по данным СМИ, стал новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой, описал внутреннюю обстановку особняка, который он планирует превратить в морг и крематорий.
Барецкий в интервью «Пятому каналу» сказал, что помещения ему понравились, «они холодные». Он сравнил замок Пугачевой с бункерным помещением и рассказал, что стены там железные, «как будто под крематорий специально делали».
Бывший участник группы «Ленинград» признался, что оказался шокирован незаправленной постелью.
Он добавил, что Пугачева уже начала собирать вещи, «сдирает даже плитку со стен».
Барецкий ранее заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и планирует сделать там крематорий. Как сообщал продюсер Сергей Дворцов, замок был продан за 1 млрд рублей.
Военкор Сладков сообщил об увольнении замминистра обороны Мизинцева
Генерал-полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замглавы Минобороны, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
В своем Telegram-канале он написал, что Мизинцев уволен по неизвестной причине, возможно, по «внезапно возникшей претензии», не пробыв на должности и года.
Военкор отметил, что относится к генералу уважительно, считает его своим товарищем.
В данный момент официальной информации об отставке генерал-полковника нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, перенаправив вопрос в военное ведомство. «Это тема Министерства обороны», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
В США захотели запретить ИИ применять ядерное оружие
В Соединенных Штатах внесли на рассмотрение проект закона о запрете применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом, автором выступили конгрессмены от республиканцев и демократов.
Соавтор проекта и демократ от Калифорнии Тед Лью заявил, что роль технологии ИИ в будущем остается неясной, потому нужно «продемонстрировать ответственное поведение», чтобы защитить будущие поколения от возможных разрушительных последствий, передает РИА «Новости».
Законопроект должен гарантировать, что именно человек будет контролировать использование ядерного оружия, а не робот. По мнению Лью, ИИ не сможет заменить человеческий рассудок, когда речь заходит о ядерном оружии.
Республиканец от Колорадо Кен Бак, также соавтор документа, указал, что применение ИИ для укрепления нацбезопасности оправдано. Вместе с тем использование ИИ для нанесения ядерного удара без участия человека – это безрассудство, и это должно быть под запретом.
СК сообщил о взрыве на территории ТЭЦ под Петербургом
СК: Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ под Петербургом
На территории ТЭЦ в Павловске, рядом с заброшенным зданием, произошел взрыв неустановленного устройства, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), передает РИА «Новости».
На месте происшествия в настоящее время работают следователи.
Ранее СМИ сообщили, что жители Пушкина и Павловска слышали хлопки в ночь на четверг.
Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса
Американская федерация бокса (USA Boxing) сообщила, что прекращает свое членство в Международной ассоциации бокса (IBA), заявили в пресс-службе американской спортивной организации.
USA Boxing больше не будет членом IBA и подаст заявку на вступление в организацию World Boxing, а также приложит усилия, чтобы эта структура получила предварительное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве Международной федерации бокса, передает РИА «Новости».
Напомним, в октябре прошлого года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Они смогут выступать под флагами своих стран, при победе должен звучать гимн их стран.
После этого в марте 2023 года на глав федераций бокса, бойкотирующих соревнования IBA из-за участия российских и белорусских атлетов начали дисциплинарное дело.
В Минцифры назвали мессенджер, с которого чаще всего звонят мошенники
Около 70-80% мошеннических телефонных звонков совершается с помощью WhatsApp, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.
По его словам, был введен пропуск трафика с подменных номеров, это позволило выяснить, что 70-80% звонков мошеннических совершается из WhatsApp, передает ТАСС.
Сейчас Минцифры ищут технологические решения для борьбы с этой проблемой.
Также министерство договорилось с операторами о методах борьбы со спам-звонками. Эти звонки не мошеннические, а рекламные, но их тоже отрегулируют, чтобы стало меньше, добавил глава ведомства.
Ранее в ВТБ сообщили, что мошенники используют «биржи» аренды анонимных номеров, такие звонки рекомендовано блокировать.
Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления
Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
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Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.
«Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.
«Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.