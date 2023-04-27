«Диктант Победы» впервые написали в новых регионах России

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» прошла на 22 тыс. площадках по всей России и в 46 странах мира, впервые в ней приняли участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, в режиме телемоста к акции подключились из Кингиссепа, Парижа, Волгограда и на Эльбрусе.

«Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества», – заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы «Диктант Победы» мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа отметил, что «Диктант Победы» – это не только про знания о Великой Отечественной войне, но и своеобразный мост памяти о подвиге советских солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Впервые для участия в «Диктанте Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также Турчак принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале «Роща Пятисот».

Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растет. В этом году его писали на многих знаковых площадках в парке «Патриот», на Острове Земли, в детском центре «Орленок», в Дербентской крепости, в космосе на Международной космической станции и даже на высоте 10 тысяч метров – его написали пассажиры «южного» рейса авиакомпании «Ямал». Первый этап «Диктанта Победы» в дальневосточных регионах написали на более чем 1700 площадках, сообщил Хинштейн он.

В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твердости духа, которого еще не знал мир.

«Я хочу вам пожелать успеха. Там, где слово, там память. А память побеждает смерть», – заключил артист.

В этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями парада Победы 9 мая на Красной площади.