Правительство приняло долгосрочную программу развития новых регионов России

Правительство приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России

Президент Владимир Путин поставил задачу как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.

Для выполнения этой задачи правительство подготовило и приняло долгосрочную программу социально-экономического развития этих регионов, говорится в Telegram-канале правительства.

В частности, планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий; восстановить производственные фонды; сформировать условия для повышения благосостояния граждан и защиты их прав.

«Предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целым со всей страной», – рассказал Михаил Мишустин на заседании правительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил в Telegram комплексный план мероприятий рассчитан на 2023-2025 годы с целевыми показателями до 2030 года и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий.

«Теперь в ближайшее время четыре региона должны представить в правительство собственные детализированные программы. Перечень первоочередных объектов и работ обсуждал с главами этих субъектов и руководителями федеральных заказчиков в ходе рабочих поездок в регионы», – написал Хуснуллин.

Он уточнил, что в новых регионах уже восстановлено порядка 1850 жилых домов; 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, в том числе 28 объектов водоснабжения и водоотведения; 205 дорог, в том числе 19 мостов.

Сейчас ремонтно-восстановительные работы идут более чем на 1400 объектах

Весь комплекс запланированных мероприятий будет синхронизирован с профильными программами госкомпаний по развитию в новых регионах дорожного строительства, газификации, модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечению энергетической безопасности.

«Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику. В программе также прописаны меры по поддержке их бюджетов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий», – заключил вице-премьер.

