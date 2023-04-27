Подведены итоги просветительского марафона «Знание.Первые»

За три дня на пяти площадках федерального просветительского марафона «Знание.Первые» в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске выступили почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья, а в студиях марафона слушали выступления и задавали вопросы 22 тыс. 357 молодых людей из самых разных уголков страны. Онлайн-трансляции форума набрали более 160 млн просмотров.

Участники марафона обсуждали стремительные перемены в современной России, вклад молодежи в настоящее и будущее страны, а также возможности самореализации нового поколения в науке, бизнесе, общественно-политической деятельности, сфере культуры и искусства, сообщается на сайте российского общества «Знание».

«Раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как пользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать путь в выбранной сфере деятельности», – говорится в сообщении.

Благодаря онлайн-трансляциям выступлений наставников создано 122 часа актуального просветительского контента, пополнившего цифровую библиотеку Общества «Знание». «Полученные знания станут источником вдохновения, побуждающим молодых людей действовать здесь и сейчас в интересах своего будущего и будущего родной страны», – отмечается в сообщении.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил большую ценность в том, что просветительский марафон дает возможность молодежи пообщаться глаза в глаза с выдающимися наставниками, профессионалами в самых разных сферах.

«Я хочу всю команду Общества «Знание», ну а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной. Прошло всего два года. Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад президент России Владимир Владимирович Путин поставил такую задачу – возродить легендарное Общество «Знание». И это точно получилось. Всего два года, более 50 млн человек, принявших участие в лекциях и марафонах Российского общества «Знание», более 1 млрд просмотров лекций», – подчеркнул Кириенко.

К концу марафона «Знание.Первые» количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, а это более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего марафона.

«Символично, что уже во второй раз одна из площадок марафона находилась в Луганске – это подтверждает неразрывную связь России с новыми регионами и помогает передать новому поколению из первых уст знания о нашей общей истории и перспективах развития. Также во второй раз участниками марафона в Москве стали ребята из новых регионов РФ, в Москву приехали 100 молодых людей», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что впервые трансляция марафона шла не только на сайте ведущей просветительской организации страны и в ее сообществе «ВКонтакте», а еще и в виртуальном пространстве «КоМета» – это собственная разработка Сбера, которая на три дня превратилась в метавселенную Общества «Знание». На всех этих виртуальных площадках онлайн-трансляции уже набрали 161 млн просмотров.

Еще одной яркой инновацией марафона стало участие искусственного интеллекта. Нейросеть Kandinsky 2.1. в течение трех дней просматривала выступления спикеров московской студии и, исходя из содержания, генерировала изображения. Результаты творчества искусственного интеллекта в конце каждого из трех дней появлялись на странице Общества «Знание» ВКонтакте.

В большую команду наставников, которые делились личным опытом, рассказывали о трендах, возможностях, существующих проектах, мерах поддержки молодежи, вошли государственные деятели Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Новак, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Сергей Кравцов, Сергей Собянин, Игорь Шувалов, Алексей Кудрин. Сферу культуры и искусства представляли Юрий Башмет, Алексей Учитель, Дмитрий Харатьян, рэпер Птаха и другие. Ключевыми спикерами от крупнейших предприятий стали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, генеральный директор – председатель правления компании «РЖД» Олег Белозеров. Также выступали авторитетные ученые, общественные деятели, психологи, экономисты, преподаватели, знаменитые спортсмены.

Также ребята узнали на марафоне правду о ходе специальной военной операции и возможности внести личный вклад в защиту рубежей нашей Родины. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин во время выступления в Москве попросил ребят поднять руку, если их знакомые или родственники находятся в зоне СВО. Руки подняли многие, и тут же все присутствующие в зале встали, отдавая дань уважения и выражая поддержку каждому участнику СВО.

Никого не оставили равнодушными герои – военкоры, которые работают на передовой. В Луганске выступил казачий полковник, главный редактор издания «ЗОВ ТВ» Евгений Лисицын, в Екатеринбурге – эксперт по баллистике Адриан Боке, в Пятигорске – независимый репортер, участник интернациональной бригады «Пятнашка» Павел Кукушкин. Все они откровенно рассказали ребятам, каково это – рискуя жизнью, говорить правду. Поделился своей историей и сербский доброволец в вооруженных силах ДНР Деян Берич. Независимые журналисты Томас Репер из Германии и Сонья Ван де Енде из Нидерландов рассказали, почему поддерживают Россию и стараются разрушить мифы о нашей стране у зарубежной аудитории.

Марафон «Знание.Первые» поставил рекорд по количеству участвовавших лекторов из других стран – Франции, Германии, Австрии, Сербии, Нидерландов, Израиля, Индии, Китая, США, и это показывает, что Россия продолжает укреплять международное сотрудничество в разных сферах вопреки попыткам стран НАТО изолировать ее от мира, подчеркивается в сообщении.

Также в этом году в рамках марафона Знание.Первые проходит Всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов вместе с активными школьниками и студентами отправляются по знаковым местам в регионах страны. Такие прогулки состоялись в 17 регионах, запланировано еще 27. К примеру, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил с ребятами мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецке, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный провел авиаэкскурсию «Над Жемчужиной Арктики» для школьников из Нарьян-Мара, а губернатор Камчатки Владимир Солодов совершил с молодыми людьми прогулку по рыболовецкому колхозу им. В. И. Ленина.

