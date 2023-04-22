Участники всероссийского субботника в «Сенеже» высадили каштаны

Участники субботника в «Сенеже» высадили каштаны в честь пятилетия платформы «Россия – страна возможностей»

Памятная аллея каштанов «Россия – страна возможностей» была заложена в рамках акции «Сад памяти» на территории мастерской управления «Сенеж», субботник сопровождался образовательной программой и интерактивными развлечениями.

В мастерской управления «Сенеж» коллектив и выпускники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие во Всероссийском субботнике, инициированном Минстроем, и высадили каштановую аллею в честь предстоящего пятилетия платформы.

«Всероссийский субботник – хорошая традиция, которая позволяет объединять жителей и повышать их вовлеченность в вопросы благоустройства территорий. В этом году субботник проводится в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Это уже третье голосование и каждый год в нем участвует все больше жителей, ведь они могут выбрать будущий облик городов. Только за первую неделю проголосовало уже 3 млн россиян. Голосование продлится по 31 мая, я приглашаю всех принять участие в выборе объектов для благоустройства», – заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который принял участие в субботнике.

Памятная аллея каштанов «Россия – страна возможностей» была заложена в рамках акции «Сад памяти» на территории мастерской управления «Сенеж». По словам организаторов, аллея станет не только символом преемственности поколений и вкладом в сохранение истории, но и живым напоминанием о том, что экология начинается с готовности озеленять и облагораживать территории, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ровно через месяц нашей платформе исполнится пять лет – на добрую память мы высадили на территории мастерской аллею из 30 каштанов. Каждый символизирует наши проекты, конкурсы и олимпиады, а также мастерскую управления «Сенеж», центры компетенций, кадровое агентство и клуб лидеров России «Эльбрус». Высадка аллеи не только дала старт серии мероприятий, приуроченных к празднованию пятилетия платформы, но и увековечила вклад каждого из проектов в общую систему равных и доступных возможностей для жителей нашей страны», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора президентской академии Алексей Комиссаров.

Субботник в мастерской управления «Сенеж» сопровождался образовательной программой и интерактивными развлечениями. Участники не только благоустраивали территорию, высаживали деревья с волонтерами леса, но и принимали участие в просветительской программе с экспертами в области экологии и устойчивого развития от членов «ЭкоСборной России» проекта «Экософия», через игру осваивали раздельный сбор мусора.

Участники субботника занимались прореживанием и очисткой от валежника леса на прилегающей к образовательному центру территории. Это – одна из важных процедур для сохранения экосистемы лесополосы. Она создает оптимальные условия для роста растений, помогает им дольше оставаться здоровыми. Экологическое прореживание снижает численность вредителей, помогает деревьям бороться со вспышками заболеваний и неблагоприятными экологическими факторами.

«Экософия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на формирование и развитие экологической культуры. Это проект для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.

В рамках просветительской программы субботника в Мастерской управления «Сенеж» прошел лекторий от финалистов проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». С темой про экологичную жизнь в бизнесе выступила Анастасия Абрамова, а как через творчество просвещать людей, рассказала Ульяна Белова. Все желающие смогли увидеть документальные фильмы от Росзаповедцентра Минприроды России, в которых рассказывалось об особо охраняемых природных территориях – заповедниках и национальных парках, в границах которых сохраняются главные природные достопримечательности России, реализуются программы по сохранению и восстановлению популяций редких видов растений и животных.

Для детей при поддержке регионального оператора «ЭкоПромСервис» были организованы площадки для экологических игр «ЭкоГольф» и «ЭкоКорнХол», разработанные в АНО «ЭкоСпорт» с целью развития полезных экологических привычек.