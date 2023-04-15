В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров

Метелев предложил ввести дополнительный налог для букмекерских компаний для лечения лудоманов

В России необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний, средства с которого пошли бы на лечение и профилактику игровой зависимости (лудомании), заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

Метелев отметил, что ставки и другие онлайн-игры не запрещены законом, но эта тема очень недооценена. Есть такое понятие – лудомания – зависимость от азартных игр, добавил он. По его совам, некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена, поэтому необходимо смотреть в сторону ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Как указал депутат, в России можно было бы ввести новый налог для букмекерских компаний, чтобы использовать полученные средства для профилактики и лечения лудомании. Метелев пояснил, что таким образом организаторы азартных игр смогут проявить ответственность в отношении своих клиентов, ставших проблемными игроками.

Напомним, что ВОЗ включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.