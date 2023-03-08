Россиянина и белоруса в Польше начали судить по делу о «шпионаже»

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8 марта, среда | Последнее обновление — 18:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
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Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого.
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Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали.
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В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Россиянина и белоруса в Польше начали судить по делу о «шпионаже»
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Гражданина России и гражданина Белоруссии в Польше отправили под суд, их обвиняют в «шпионаже», слушание ведется в закрытом режиме по требованию прокуратуры.
Процесс начался в Белостокском окружном суде, подсудимые – российский гражданин и гражданин Белоруссии, их обвиняют в шпионаже, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP.
Расследованием дела занимался отдел по военным делам окружной прокуратуры Варшавы. По данным ведомства, обвиняемые в 2017-2022 годах занимались «шпионской деятельностью».
Их задержали в апреле 2022 года, с тех пор они под арестом. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
Диверсант СБУ Швец раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
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Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ, видеокадры его допроса появились в Сети.
Диверсант рассказал, что его зовут Николай Швец, он гражданин Украины, и сообщил, что попал на территорию Белоруссии через Россию, передает ТАСС.
Он также рассказал, что использовал для своих действий против российского самолета А-50 два беспилотника.
Напомним, ранее в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания. Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
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Лукашенко: Зеленский – просто гнида
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
Лукашенко считает, что Зеленскому не нужен мир и он не болеет за свой народ. Президент Белоруссии уверен, что президент Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии и согласовал ее, передает БелТА.
По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
«И в это время… Что ж, вызов брошен.Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что команды для совершения диверсии в отношении российского самолета А-50 поступали от СБУ белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске, им оказался завербованный украинскими спецслужбами житель Крыма.
Кроме того, были задержаны 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50.
Также Александр Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50.
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Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
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Польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава польской компании Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.
Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, передает РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
Эксперт: Зеленский проглотит оскорбление «гнида» от Лукашенко
Политолог Жарихин рассказал, как Зеленский отреагирует на жесткую риторику белорусского лидера
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Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка Украины хозяйничать в чужом доме, поэтому для Александра Лукашенко это прямой повод выступать жестко, считает политолог Владимир Жарихин. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
«Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По мнению эксперта, попытка украинских спецслужб совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.
Во вторник Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
По словам Лукашенко, команды для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 поступали от Службы безопасности Украины (СБУ) белорусским оппозиционерам в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, который сел на круглую антенну А-50. Позже самолет благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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Польские военные устыдились своих автоматов Grot
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Польский автомат Grot, поставляемый киевскому режиму, имеет массу недостатков и постоянно клинит, польским военным стало стыдно перед украинскими из-за качества этого оружия.
Стрельбы, в ходе которых выявили недостатки оружия, проводились в январе, после них польские военнослужащие разработали служебную записку командованию о дефектах Grot, выявленных в ходе учений, пишет польское издание Onet, передает ТАСС.
В ней отмечается, что автомат постоянно заклинивал, у многих единиц отваливались детали, а солдаты сообщали о низкой точности стрельбы и проблем с прицелом. Портал указал, что польским военным стало стыдно перед украинскими за качество автоматов.
Один из членов спецназа пояснил порталу, что заклинивание в критические моменты означает для военного смерть, и такое количество недостатков заставляет солдат терять доверие к оружию.
В выводах записки говорится, что автомату нужна серьезная модернизация.
При этом польское военное ведомство полагает, что эти автоматы «отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях».
В январе глава польского минобороны Мариуш Блащак сообщал о дополнительных закупках Grot для польской армии, 70 тыс. единиц должна была поставить фабрика «Лучник» из Радома. Министр особо отмечал, что этот автомат «уважают» в Польше и на Украине.
Политолог: Новое прозвище Зеленского станет мемом на Украине
Политолог Коктыш: Новое прозвище Зеленского станет мемом на Украине
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Из уст Лукашенко прозвучала понятная характеристика Зеленского, который претендовал на особые отношения с Белоруссией, но при этом допускает абсолютно вопиющие действия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Во вторник Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в согласовании диверсии против российского самолета А-50 под Минском и назвал его гнидой.
«Диверсия украинских спецслужб на территории Белоруссии – это вызов безопасности страны. Лукашенко лучше других знает, как работает политическая система, поэтому он говорит, что подобные решения не принимаются без участия президента. В данном случае прозвучала понятная и адресная характеристика Зеленского, который претендовал на особые отношения с Белоруссией, но при этом допускает не просто недружественные, а абсолютно вопиющие действия», – считает доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Тем не менее говорить о разрыве отношений между Минском и Киевом пока не приходится. «Связи между двумя странами не прерываются, но после слов Александра Лукашенко прозвище «гнида» останется в качестве устойчивого мема* и на самой Украине. С тем, как чаще всего будут называть президента Украины, возникла понятная определенность», – добавил собеседник.
По мнению Коктыша, в ответ на слова Лукашенко Зеленский сделает вид, что ничего не произошло. «Зеленский уже продемонстрировал потрясающую гибкость. Понятно, что он не имеет собственной политической воли и в данном случае реализует установки, которые ему дают Соединенные Штаты», – уверен политолог.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал
президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «гнидой» за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, именно Служба безопасности Украины (СБУ) дала команду белорусским оппозиционерам в Польше для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Конечными исполнителями диверсии были «мерзавцы» в Белоруссии. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, севшего на круглую антенну А-50. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет серьезно не был поврежден, но Минск попросил Москву произвести замену самолета, который уже благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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Лукашенко связал диверсию в Белоруссии с терактом в Брянской области
Александр Лукашенко назвал диверсию с самолетом в Белоруссии и теракт в Брянской области звеньями одной цепи
Диверсия в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и теракт в Брянской области были звеньями одной цепи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что и диверсия, и теракт были рассчитаны на СМИ. «Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Ранее Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания.
Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
Задержанный в Белоруссии диверсант рассказал об инструкторах из СБУ
Задержанный в Белоруссии диверсант рассказал о длительных тренировках сотрудниками Службы безопасности Украины
Задержанный в Белоруссии по подозрению в диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС РФ Николай Швец рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) длительное время тренировали его на разных площадках, в том числе на аэродромах и в лесу.
Диверсант рассказал в ходе допроса, фрагмент видеозаписи которого показал телеканал «Беларусь-1», что его достаточно много времени тренировали на разных площадках, в том числе на аэродромах и в лесу. Задержанный добавил, что перед самым выездом на задачу его куратор в СБУ обозначил цель диверсии – самолет ДРЛО, который находится в Белоруссии, передает ТАСС.
Накануне Лукашенко заявил о задержании завербованного СБУ террориста, причастного к попытке диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме под Минском.
Власти Белоруссии решили разработать новую военную доктрину
Совет безопасности Белоруссии поручил Минобороны РБ начать разработку новой военной доктрины республики
Совет безопасности Белоруссии поручил министерству обороны республики начать разработку новой военной доктрины в связи с изменением военно-стратегической обстановки, говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Поручение начать разработку новой военной доктрины дано министерству обороны Белоруссии во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями республики, передает ТАСС.
Постановление также предписывает в условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов Белоруссии в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз.
Напомним, в ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства. Причины принятия новой военной доктрины России и Белоруссии разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Лукашенко заявил о 20 задержанных в связи с диверсией против российского самолета А-50
Свыше 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50 задержаны белорусскими силовыми структурами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Служба безопасности Украины связывалась с беглым подозреваемым в Польше, после чего «здесь помогали ему прятаться», приводит слова Лукашенко БелТА.
Благодаря работе комитета госбезопасности Белоруссии, МВД и пограничникам удалось вычислить и задержать подозреваемого. К данному моменту задержаны более 20 соучастников на территории Белоруссии.
При этом А-50 в ходе диверсии не получил значительных повреждений, добавил Лукашенко. Самолет получил царапины и одну пробоину в корпусе, которая не помешает военному самолету выполнять задачи.
Вместе с тем Минск попросил Москву взять этот самолет на обслуживание и прислать другой, что и было сделано.
Также Лукашенко во вторник заявил о задержании причастного к попытке диверсии против самолета А-50. Им оказался завербованный украинскими спецслужбами крымчанин.
Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию
Подготовленный украинскими спецслужбами террорист прибыл для диверсии против российского самолета А-50 в Минск через территорию Польши, Латвии и России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Боевик двигался по маршруту Варшава – Лодзь – Рига, там он перебрался через латвийско-российскую границу, приводит слова Лукашенко БелТА.
Он уточнил, что подозреваемый планировал попасть в Белоруссию из Польши, но его не пропустили пограничники. Диверсант пытался пройти «слезами и плачем», и заверениями в том, что ему грозит опасность на Украине, но пограничник не поверил ему.
Российские пограничники пропустили его из Латвии, хотя, по мнению Лукашенко, не должны были этого делать. Злоумышленник смог попасть в Псков, а затем на автобусе добрался до Минска.
По словам белорусского президента, задержаны более 20 соучастников подозреваемого в диверсии против российского самолета А-50. Сам же диверсант оказался завербованным украинскими спецслужбами жителем Крыма.
Лукашенко рассказал об успешных испытаниях белорусской ракеты для ЗРК «Бук»
Лукашенко заявил об успешных испытаниях белорусской ракеты для ЗРК «Бук»
Белорусские военные провели испытания собственной ракеты для зенитного ракетного комплекса «Бук», заявил президент страны Александр Лукашенко.
Испытания проводились 5 и 6 марта, они прошли успешно, заявил Лукашенко. Видеозапись с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусские военные получат собственное «страшное оружие» против летательных аппаратов, добавил он.
Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50
БелТА: Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад распорядился провести по всей стране «жесточайшую зачистку» после атаки на российский самолет А-50.
Как передает БелТА, Лукашенко несколько дней назад распорядился провести по всей стране «жесточайшую зачистку», передает ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что свыше 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50 задержаны белорусскими силовыми структурами.
Также Лукашенко во вторник заявил о задержании причастного к попытке диверсии против самолета А-50. Им оказался завербованный украинскими спецслужбами крымчанин.
Глава Минобороны Польши пообещал передать Украине еще 10 танков Leopard
Глава Минобороны Польши Блащак пообещал передать Украине еще 10 танков Leopard
Варшава намерена передать Киеву 10 танков Leopard из 14 обещанных на этой неделе, заявил глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак.
Варшава и Берлин договорились о разделении ответственности по созданию коалиций стран по передаче танков Leopard 2А4 и Leopard 2А6, Блащак взял на себя 2A4, а министр обороны ФРГ Борис Писториус – 2А6, сказал глава польского военного ведомства, передает РИА «Новости».
На данный момент четыре польских танка из 14 уже находятся на Украине, еще 10 попадут туда на этой неделе.
Ранее гендиректор производителя танков Leopard компании Rheinmetall Армин Паппергер захотел построить на Украине завод по производству такой техники.
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