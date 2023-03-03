США ввели санкции против замминистра юстиции и российских судей

Эксперт назвал главное направление санкционного удара США по Китаю

Китаист Маслов: Россия может облегчить Китаю жизнь под санкциями США

Запад планирует нанести Китаю серьезный ущерб с помощью новых санкций. Однако благодаря сотрудничеству с Россией, Пекин преодолеет образовавшиеся проблемы. К тому же Поднебесная способна ответить США и их союзникам. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил китаист Алексей Маслов. Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения против КНР.

«Санкции со стороны США могут создать Китаю серьезные проблемы. Ограничения, скорее всего, коснутся нескольких направлений. Во-первых, главный удар на себя примет технологическая сфера. Будут наложены запреты на экспорт и импорт в КНР запчастей для создания мобильных телефонов и компьютеров», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Большое число ИТ-гигантов Поднебесной высоко котируются на биржах США. Чтобы снизить показатели конкурентов, Штаты инициируют новые ограничения на ввоз продуктов таких компаний, как Huawei, ZTE и Lenovо. В целом такая работа ведется Вашингтоном в течение последнего месяца», – отмечает эксперт.

«Во-вторых, пострадает энергетическая сфера. Многие компоненты американского производства используются на китайских электростанциях. Также Соединенные Штаты являются важным поставщиком СПГ в КНР. Однако Пекин понимает сложность ситуации, поэтому уже сейчас работает над диверсификацией закупок», – подчеркивает собеседник.

«В-третьих, Поднебесная – крупный импортер продуктов питания. Большая часть продовольственных закупок Китая приходится именно на США. В-четвертых, большое число студентов из КНР обучаются в лидирующих университетах Великобритании и Соединенных Штатов. В теории, Запад может ограничить поток молодежи из Китая», – акцентирует Маслов.

«Вместе с тем Пекин наращивает сотрудничество с Россией, что облегчит его существование под санкционным давлением. В частности, Москва может нарастить поставки энергоресурсов и еще больше укрепить образовательные связи. Если Штаты запретят преподавателям выезжать в КНР, то мы способны предложить высококвалифицированных специалистов на замену», – рассказывает эксперт.

«Однако Москва не всесильна: в области высоких технологий и биофарма полностью заменить Запад не удастся. В частности, Китай давно сотрудничает со странами ЕС в сфере кибербезопасности. Если ограничения коснутся данного направления, то Поднебесной придется рассчитывать только на усилия собственных инженеров», – рассуждает собеседник.

«Важно понимать, что уже несколько лет Пекин живет под давлением со стороны США. Китай уже приспособился к новой реальности. К тому же КНР занимает существенное место в глобальной экономической системе. Им есть чем ответить. В частности, Поднебесная может наложить ограничения на поставки в страны Запада редкоземельных металлов», – считает эксперт.

«Более того, Пекин ежегодно инвестирует в страны ЕС около 40–50 млрд долларов. И если Китай решится на снижение поставок капитала в Европу, заменить его будет непросто. Однако главным ответом может стать выстраивание собственной макроэкономической структуры», – полагает собеседник.

«КНР может предложить миру альтернативные финансовые и банковские системы. Это станет большим ударом для США. Пекин также способен на более решительную политику «размежевания» Вашингтона и ЕС. Полагаю, что Китай в силах начать общаться с Европой без оглядки на Вашингтон», – резюмирует Маслов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты неформально уведомляют союзников о возможности введения санкций против Китая. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ограничения станут ответным шагом Запада, если КНР окажет военную поддержку России в рамках конфликта на Украине.

Подчеркивается, что США хотят заручиться поддержкой участников G7. В настоящий момент уже планируются консультации по данному вопросу, однако какие именно санкции будут предложены Вашингтоном, до сих пор неизвестно.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.

Примечательно, что тема санкций в отношении КНР стала использоваться Вашингтоном после публикации Китаем инициативы по мирному урегулированию противостояния Москвы и Киева. Напомним, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, почему предложения Пекина не устраивают Соединенные Штаты.

При этом в Америке уже начали прибегать к экономическому давлению в отношении Поднебесной. Так, по словам замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон планирует ограничить количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая.

Также американская администрация начала изучать вопрос об отзыве экспортных лицензий, выданных поставщикам Штатов для продаж продукции компании Huawei Technologies Co. Помимо этого, ограничения коснулись разработанного в КНР приложения TikTok, которое, по мнению правительства Штатов, является «угрозой национальной безопасности США».

О санкциях против КНР размышляют не только в Вашингтоне. Так, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил «донести» до каждого коллеги, в том числе из Китая, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с «последствиями».

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