Генерал МВД рассказал о мерах усиления границы с Украиной после атаки диверсантов

Генерал Ворожцов заявил, что пограничники должны активнее взаимодействовать с местными жителями

После проникновения украинских диверсантов в Брянскую область необходимо усилить охрану границы за счет мобильных групп быстрого реагирования. Также важно активное взаимодействие населения с пограничниками, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Накануне в результате проникновения в Климовский район Брянской области украинских диверсантов погибли два человека, был ранен ребенок.

«Необходима четкая организация системы охраны границы за счет мобильных групп, которые могли бы немедленно реагировать и информировать обо всех фактах пересечения границы. Должно быть прямое активное взаимодействие между населением, пограничниками и правоохранительными органами», – считает генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

Эксперт подчеркивает, что вопросы противодействия терроризму в России отработаны в достаточной степени, вопрос лишь в их реализации на местах. Не менее важный фактор – работа с людьми на прилегающих территориях. Это отлично зарекомендовавшая себя практика еще советского времени. «Нужно собирать оперативную информацию о том, что задумывается противником на прилегающей территории. В данном случае ничего нового придумывать не надо, все уже давно отработано в теории и на практике», – уверен генерал МВД.

Ворожцов согласен с экспертными оценками о том, что на других приграничных территориях в России работа силовых структур ведется иначе. «Брянской области необходимо было бы учесть опыт Белгородской области и ряда других регионов России», – добавляет собеседник.

Утром в четверг с Украины в Климовский район Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, был ранен десятилетний мальчик Федор Симоненко. В ФСБ сообщили, что диверсанты были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.

В пятницу глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Федора, спасшего девочек во время нападения диверсантов.

В Кремле заявили, что этот теракт будет разбираться, и должны быть приняты меры, чтобы подобные события впредь не повторялись. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил также, что в регионе действует особый приграничный режим и принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

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