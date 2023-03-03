Походный священник рассказал о работе с казаками в зоне СВО

Настоятель Старонижестеблиевского храма – походный священник добровольческого отряда «Кубань» (БАРС 11) отец Никифор рассказал, что за пять месяцев в зоне СВО увидел в казаках честь, доблесть, отвагу, мужество.

По словам батюшки, не раз приходилось садиться за руль и везти разведчиков на задание. Он вспомнил, как в Рождественскую ночь в экипировке бойца в зоне СВО он перевозил в машине живых и мертвых.

«В ночь уехали, к утру вернулись. С Божьей помощью, но не всегда в том же составе», – приводятся слова священника на сайте Всероссийского казачьего общества.

Никифор отметил, что неверующих на фронте не бывает. «Это можно на круизном лайнере или в летнем парке предаваться атеистическим рассуждениям. А когда ждешь «прилета» или слышишь специфический шелест – здесь уже не до дешевых сентенций», – сказал он.

«За пять месяцев на передовой я реально увидел в казаках честь, доблесть, отвагу, мужество. Наше единение с казачеством действительно неразрывно, оно питает нас изнутри, поддерживает», – признался священник.

По словам самих казаков, отец Никифор для них – это человек, которому доверяют безусловно.