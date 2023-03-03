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Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов
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Президент России Владимир Путин предложил обсудить с постоянными членами Совбеза РФ меры антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении МВД.
«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос – о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В совещании, которое проходило в закрытом режиме, приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Путин дал шуточное прозвище Собянину
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии запуска движения по Большой кольцевой линии метро Москвы назвал в шутку мэра столицы «главным строителем».
По словам главы страны, открытие девяти станций БКЛ стало «завершающим этапом масштабного строительства». Путин сообщил, что Собянин регулярно докладывал ему о ходе строительства, передает ТАСС.
В ходе церемонии запуска Большой кольцевой линии президент в ответ на просьбу Собянина оставил автограф на карте московского метро, поблагодарил всех за работу и поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском.
Большая кольцевая линия метро в Москве составила 70 км и стала крупнейшим в мире подземным кольцом. Проект даже обогнал Китай, добавил Путин, передает РИА «Новости».
Путин напомнил о планах связать радиальные линии на удалении от центра города, существовавших еще в СССР. Он указал на воплотившийся в жизнь проект, который ранее был лишь на бумаге.
БКЛ стала крупнейшим проектом России – 70 км, 31 станция и три электродепо.
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), документ опубликован на портале правовой информации.
Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена
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Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Мэр столицы Сергей Собянин присутствовал на открытии на станции «Сокольники».
Запущены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская», передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что БКЛ является очень нужным для столицы проектом, реализованным благодаря руководству города. Путин поздравил жителей Москвы и области с открытием Большой кольцевой линии. Он напомнил, что планы по созданию БКЛ были еще в советский период, но так и остались на бумаге.
Он заявил, что постарается показать БКЛ председателю КНР Си Цзиньпину, когда тот посетит Москву.
Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где проживает 3,3 млн человек, также это позволит снизить нагрузку на другие ветки.
Ранее власти столицы озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года.
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.
Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС.
Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
Мишустин сообщил о начале создания Фонда по поддержке семей участников СВО
Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась
Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
Эксперт: ФСБ предстоит выявлять украинских агентов в вернувшихся в Россию регионах
Политолог Манойло рассказал о новых задачах ФСБ, связанных с проведением спецоперации
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Владимир Путин на коллегии ФСБ уделил особое внимание новым регионам, поскольку Украина оставила там агентов «на длительное оседание». Всех их предстоит выявлять и вылавливать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.
«Контрразведывательная деятельность для ФСБ в условиях спецоперации приобрела особое значение. Спецслужбы Украины и Запада активизировали оперативную и агентурную работу против нас. Поэтому, судя по выступлению Путина, на это направление будут делегированы лучшие кадры», – пояснил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.
«Путин также подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен быть российско-украинский участок границы. И это правильно: натренированные западными инструкторами украинские диверсионно-разведывательные группы сейчас активизируют попытки проникновения на нашу территорию», – сказал эксперт.
«Если же ДРГ все-таки проникнут в Россию, то для купирования этой угрозы могут проводиться, скажем так, чекистско-войсковые мероприятия. Впрочем, ФСБ и сейчас всячески помогает Вооруженным силам в плане разведки и предоставления нужной информации», – подчеркнул аналитик.
«Что касается вернувшихся в состав России регионов, то там оперативная обстановка намного сложнее, чем в других субъектах РФ. Сейчас там нет как таковой обустроенной границы с нужными инженерными сооружениями, по объективным причинам не введен режим ее охраны», – заметил специалист.
«Украина, и не только она, оставила в новых регионах агентов «на длительное оседание». Нам предстоит их выявлять и вылавливать. Поэтому обеспечение безопасности местных жителей – очень трудная, но важнейшая задача для государства», – пояснил он. «Впрочем, частично работа ФСБ там уже налажена – работают временные отделы, прикомандированные сотрудники. Система создается быстрыми темпами», – добавил эксперт.
«Отмечу и призыв президента противостоять внутренней дестабилизации России. Тут есть два направления: отпор «цветным революциям» новой формации и информационная война. Поэтому у нас должен расти уровень защищенности информационного и цифрового пространства», – добавил он.
Во вторник президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что прошедший год был для страны и спецслужбы особым: чекисты принимали прямое участие в СВО, прикрывали госграницу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.
Путин также призвал уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в новых регионах. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – сказал глава государства.
Кроме того, он поручил ФСБ продолжать помогать армии и Росгвардии в СВО, в том числе по контрразведывательному обеспечению и быстрому обмену информацией. Президент подчеркнул: нужно усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.
Особое внимание президент уделил вопросам противодействия тем, кто пытается использовать как оружие сепаратизм и национализм для раскола российского общества: «Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».
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Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции
Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы о коррупции
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.
Глава государства подписал закон во вторник, передает ТАСС.
Договор был подписан в январе 1999 года в Страсбурге и был ратифицирован российской стороной в 2006 году. В январе 2023 года президент отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ).
Эксперт: Для России жизненно важно суверенное развитие системы образования
Политолог Майоров рассказал о сочетании традиционных и экспериментальных моделей в образовании
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Развитие системы образования в России оказывает влияние не только на нашу страну, но и на другие государства, весь мир зависит от решений России как одного из ведущих акторов международной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арсений Майоров. Ранее Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России.
«У нас сейчас сбалансированы приверженность традициям в педагогике и новые возможности для самореализации. Это достижение является результатом того, что глава государства находится в контакте с учительским сообществом и знает их запросы», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», доцент факультета политологии СПбГУ.
«Заметьте, что такие площадки, как «Машук», «Таврида», «Сенеж», «Россия – страна возможностей» очень прогрессивны, они работают с передовыми управленческими командами и формулируют свою задачу так: «обучать тех, кто обучает». Концепция непрерывного образования – базис для воспитания будущих поколений. От образования зависит то, насколько хорошо будут жить наши дети», – напомнил собеседник.
«Кроме того, для России жизненно важно суверенное развитие системы образования. Причем не только для внутренней повестки, но и внешней: весь мир зависит от решений России как одного из ведущих акторов международной политики», – сказал он.
«Межпоколенческое единство, традиции воспитания любви к Родине, обостренное чувство справедливости – характерные черты нашей российской цивилизационной миссии. Отрадно, что это понимание артикулируется со стороны педагогического сообщества и доносится до учеников», – подчеркнул спикер.
Он также напомнил о диверсификации российского образовательного портфеля. «Я, как победитель конкурса «Лидеры России», не мог бы представить в классическом вузе, например, программу: «Мастер публичной политики». Поэтому экспериментальные образовательные поля, усиленные эмпирической стороной преподавания, тоже расширяют возможности наставничества в нашей стране», – отметил эксперт.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России. «Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования – это очень важная вещь», – указал он.
Помимо этого, президент отметил, что для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей».
2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России указом президента России от 27 июня 2022 года. Также в России был запущен «Марафон наставников». Его центральными площадками стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, студия Российского общества «Знание» в Москве, арт-кластер «Таврида», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты.
Путин заявил о необходимости пресечь использование соцсетей для экстремизма
Необходимо пресекать использование соцсетей для вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан», – цитирует ТАСС слова Путина.
Он указал, что наиболее уязвимая категория в данном случае – это молодежь.
Ранее Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази».
Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама
Президент России Владимир Путин направил поздравление Во Ван Тхыонгу с избранием на пост президента Вьетнама и указал на дружеские отношения между двумя странами.
«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», – говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что отношения России и Вьетнама основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и указал, что рассчитывает на способствование работы избранного главы Вьетнама дальнейшему упрочению партнерства двух стран.
Развитие связей России и Вьетнама отвечает интересам народов государств и обеспечивает безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается на сайте.
Путин отметил мужество российских солдат и офицеров при защите России в СВО
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Солдаты и офицеры армии России героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции (СВО), защищая людей от террористов, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».
«Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от неонацистов и террористов, таких, которые восемь лет мучили и убивали людей в Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление», – цитирует ТАСС Путина.
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принимает участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
Ранее группа украинских диверсантов атаковала два села в Брянской области. В Кремле сообщили, что Путин получает доклады о ситуации. Он назвал произошедшее терактом. В связи с нападением в регионе Путин отменил поездку в Пятигорск, где должен был открыть Год педагога.
Кремль: Путин восхищен героизмом спасшего детей мальчика в Брянской области
Президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что ими гордится вся страна. Их геройство своевременно будет отмечено, добавил представитель Кремля, передает ТАСС.
Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.
В пятницу сообщалось, что мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.
Путин назвал счастливое детство в суверенной стране главной целью властей России
Главная цель действий властей России состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране, заявил президент России Владимир Путин.
«Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», – цитирует ТАСС Путина.
Президент России Владимир Путин принимает по видеосвязи участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
Путин распорядился вводить внешнее управление в срывающих гособоронзаказ компаниях
Указ Путина: В компаниях, срывающих гособоронзаказ, будет вводиться внешнее управление
Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих обязательства по гособоронзаказу (ГОЗ) в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Владимир Путин.
Документ принят в рамках тех возможностей, которые дает законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках ГОЗ.
Как следует из указа, в случае нарушения компаниями обязательств по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, «впредь до отмены военного положения» будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления, передает ТАСС. На основании предложений Минпромторга будет определяться управляющая организация для хозяйственных обществ.
В настоящее время военное положение в России введено указом президента от 19 октября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.