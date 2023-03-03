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Упавший в Енакиеве в ДНР самолет был военным
Мэр города: Упавший в Енакиеве самолет был военным, место приземления летчиков еще не установили
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Самолет, упавший в Енакиеве в ДНР, был военным, местоположение катапультировавшихся летчиков пока остается неизвестным, заявил мэр города Енакиево Роман Храменков.
По его словам, самолет военный, но принадлежность его пока неизвестна, так же как неизвестно местоположение пилотов, поскольку поиски затрудняют лесополоса и поля, передает ТАСС.
Храменков добавил, что пострадавших на земле в результате падения самолета в Енакиеве в ДНР нет, на месте падения находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет лежит в полях.
Ранее Храменков сообщил, что неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР.
Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Россия решила отправить в ООН данные о нападении террористов в Брянской области
МИД России отправит в ООН данные о террористической атаке в Брянской области
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Постпредство РФ при ООН в ближайшее время отправит в офис генсека официальную информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что, несмотря на то, что весь мир уже ознакомлен с официальными заявлениями Кремля, ФСБ и местных властей о нападении террористов в Брянской области, постпредство России при ООН отправит в офис генсека организации информацию о ситуации.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации нет конкретной информации по поводу инцидента, и нет какого-либо комментария на этот счет, он отметил, что в ООН не хотят какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта.
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. В ФСБ сообщили, что напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
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В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину
Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину
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Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.
Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».
В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.
«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.
Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.
«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР
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Российские истребители ВКС сбили украинский Су-24 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212-ти районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, в четверг авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты Су-24, Су-25 и вертолет Ми-8.
Российские войска за сутки уничтожили более 640 украинских военных
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В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 640 украинских военных, а также технику, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что на Купянском направлении возле населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».
В то же время на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Червонопоповка ЛНР уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.
Также в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.
Сообщается, что возле Авдеевки в ДНР уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.
Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар ДНР уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В это же время на Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.
Всего ВС России за сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах.
Ранее российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР.
На Украине вернули на рельсы старые паровозы
Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы
Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.
Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ.
Над Енакиевом в ДНР сбит неопознанный самолет
Мэр города: Над Енакиевом в ДНР сбит самолет
Неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР, сообщил мэр города Роман Храменков.
По его словам, над территорией Енакиева сбит самолет, он попросил всех жителей покинуть улицы города, передает ТАСС.
По его словам, пока нет понимания, чей это самолет, на место выехали экстренные службы.
Храменков отметил, что летчики катапультировались. «Спускаются два летчика на парашютах», – сказал Храменков.
Также мэр опубликовал фотографию, на которой видно, что над предположительным местом падения самолета поднимается черный дым.
Енакиево – город в восточной части ДНР, расположен на автодороге из Донецка в Дебальцево. С 2014 года находится под контролем ДНР, в ходе конфликта в Донбассе боевыми действиями затронут не был.
Эксперты: Ключевые слова в послании Путина – семья и социальная поддержка граждан
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Особенностью послания президента Федеральному собранию стал приоритет социальной поддержки разных групп населения страны. Также из речи Владимира Путина можно сделать вывод об усилении роли глав регионов в решении государственных задач. Об этом сказал политолог Алексей Чеснаков в ходе круглого стола ЭИСИ, посвященного ежегодному посланию главы государства.
«Послание президента Федеральному собранию было сбалансированным и тематически комплексным», – сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Послание президента: от осмысления – к действию».
«Ключевые слова его речи – семья, поддержка, развитие и регионы. То есть две трети послания были посвящены социальным и другим вопросам, а не только спецоперации», – добавил Чеснаков.
«Примечательно, что президент охватил темы соцподдержки молодежи, пенсионеров, малоимущих, бизнеса и инвесторов. Он также подчеркнул, что власти не отказались от значимых соцпроектов – строительства 1,3 тыс. школ за пять лет или программы льготной газификации», – сказала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.
«В целом в социальной политике у нас нет перекосов: принцип адресности не теряется за стратегической повесткой. При этом поддержку гражданам оказывает не только государство, но и бизнес», – указала политолог. «Отдельно отмечу и поддержку новых регионов: со вчерашнего дня им стали доступны пенсии по российским стандартам, а также все меры поддержки и выплаты по социальному страхованию», – отметила она.
Еще одно важное направление социальной политики, затронутое президентом, это борьба с бедностью. «И здесь очень хорошо себя показал соцконтракт – помощь тем, у кого доход ниже регионального прожиточного минимума», – напомнил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Труднее обстоят дела с решением задачи по стимулированию рождаемости, добавил он. «Мы будем в Госсовете думать над тем, как повышать престиж многодетных семей. Такая семья должна быть нормой, а не исключением», – сказал Никитин, являющийся председателем комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика».
Он также упомянул о создании Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. «В фонде не должно быть бюрократии, все будет работать по принципу «одного окна». Каждую семью бойца постоянно будет сопровождать куратор, чтобы помогать в медицине, трудоустройстве, реабилитации», – сказал губернатор.
«Якутия тоже помогает СВО, в том числе – идеологически. Мы в республике построили кластер креативных индустрий «Квартал труда». Наши кинематографисты уже проработали идею и написали сценарий фильма об СВО. Мы предложим ДНР и другим регионам подключиться к созданию этой картины», – поделился глава Якутии Айсен Николаев.
«В своем послании президент говорил о патриотическом воспитании. И я считаю, что нам нужно развивать патриотическую компоненту в образовании. России нужен новый подход к созданию патриотического контента, прежние рецепты уже не работают», – подчеркнул Николаев.
«Кроме того, важна интеграция детей из новых регионов в культурное и общественное пространство России. Наши «новые» и «старые» регионы должны больше узнавать друг о друге.
Кстати, в нашем творческом конкурсе «Смотри, это Россия!» самыми активными были ребята из ДНР», – сказал он.
Помимо этого, он раскритиковал подбор советников по патриотическому воспитанию в школах. «Этим должны заниматься ветераны СВО и боевых действий или люди с глубоким опытом в этой сфере, а не 25-летние девушки», – считает глава региона.
Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов обратил внимание на то, что президент в послании говорил об экономике развития, а не военной экономике.
«Например, он затрагивал расширение ИТ-сферы, поддержку высокотехнологичных компаний, усиление суверенитета по этому направлению. Нам нужны новые «Яндексы» и «Касперские»», – заметил депутат. – «В ходе заседаний комитета Госдумы мы обсуждаем дополнительную поддержку ИТ-специалистов. Для кого-то это послужит стимулом для возвращения в Россию. Например, мы прорабатываем расширение льготной ипотеки, другие преференции для компаний, которые не находятся в реестре Минцифры, но задействованы в стартапах».
Еще одним выводом по итогам послания Путина стала растущая роль глав регионов в реализации всей стратегической повестки страны. «Особая роль глав регионов видна и в законах «О стратегическом планировании» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Руководители регионов становятся главными трансляторами сигналов федеральной власти для населения», – заключил Чеснаков.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия, несмотря на санкционное давление Запада после начала СВО, сумела сохранить свою экономику, реализует и расширяет социальные программы, оказывает поддержку бизнесу, наметила реформу образования. Эти и другие прозвучавшие в послании президента Федеральному собранию тезисы оказались созвучны запросам россиян.
Стало известно о нехватке еды и воды у ВСУ под Кременной
Марочко: Военные Киева под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в связи с большими потерями у ВСУ, украинские тыловые службы перестали вовремя доставлять на передовую в районе Кременной провизию, передает РИА «Новости». Марочко рассказал, что сухие пайки у украинских военных почти закончились, поставок не предвидится, а воду они пьют дождевую и ту, которая скапливается в лужах.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, что может быть связано с российскими ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе.
Российские «Грачи» уничтожили опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении
Фронтовая штурмовая авиация России нанесла удары и уничтожила несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.
Цели для ударов выявили разведчики России, речь идет об опорных и наблюдательных пунктах, которые были важны для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.
Координаты были оперативно переданы в штаб, а затем по ним отработали Су-25 «Грач», рассказал солдат. При авианалете использовались бомбы ФАБ-500.
Авианалет совершен 2 марта, около 20.30 мск.
Киев предпринял неудачную попытку атаковать на краснолиманском направлении
ВСУ попытались контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, но попытка оказалась неудачной, рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, вооруженные формирования Киева были остановлены и понесли потери как среди солдат, так и среди техники, вернувшись на ранее занимаемые рубежи, передает РИА «Новости».
Он добавил, что контратаку удалось остановить силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также войсками РХБЗ.
Ранее сообщалось, что Киев начал насильно вывозить местных жителей из Купянска.
Спасший детей мальчик из Брянской области поговорил с находящимся в зоне СВО братом
Спасший детей мальчик из Брянской области Федор поговорил по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО
Десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине, сообщили СМИ.
После ранения Федор восстанавливается в больнице. Сестра мальчика Эльзара через военных связалась с одним из их старших братьев. Увидев брата, Федор не смог сдержать слез. Брат отметил, что они гордятся Федей, и как только появится возможность, отправятся в отпуск, чтобы поскорее его увидеть, пишет Telegram-канал Readovka.
Братья, по словам мамы, всегда были для Федора примером – теперь мальчик доказал, что достоин их.
Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отметить мужество и героизм Федора Симоненко, который, несмотря на ранение, спас двух девочек во время нападения в Брянской области.
Спасшего детей мальчика из Брянской области наградили медалью «Доблесть и отвага»
Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего девочек под Брянском мальчика
Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском, сообщили в СК России.
В сообщении на сайте СК России говорится, что десятилетний житель Брянской области Федор награжден по поручению Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Награду он получил за проявленные героизм и самоотверженность во время теракта в Климовском районе Брянской области.
Ранее десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине.
Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.
Мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек.
Минобороны Украины закупило армейские фляги с ущербом бюджету в 700 тыс. долларов
Министерство обороны Украины через серые схемы закупило армейские фляги с ущербом бюджету в 700 тыс. долларов
Минобороны Украины закупило партию армейских фляг для военных по завышенной цене, потери госбюджета от сделки составили около 700 тыс. долларов, под подозрение в коррупции попал экс-директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, сообщает украинское издание «Главком».
Издание пишет, что киевская компания «Пролог Сервис» поставила министерству 100 тыс. штук армейских фляг по цене 7,9 доллара за штуку, их реальная цена 0,59 доллара, в итоге бюджет понес ущерб в 700 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Главком».
Отмечается, что компания использовала иностранные «серые» фирмы, и фиктивные документы для завышения стоимости продукции.
По данным издания, контракт с «Пролог Сервис» заключил экс-директор департамента госзакупок минобороны Богдан Хмельницкий.
Ранее офис генпрокурора Украины обвинил в коррупции Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. В частности, речь идет, в том числе, о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен (более 3,3 млн долларов).