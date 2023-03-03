Бастрыкин: СК привлек к ответственности более 400 человек за преступления на Украине с 2014 года

За преступления на Украине привлечены к ответственности в качестве обвиняемых более 400 человек с 2014 года, сообщил глава СК Александр Бастрыкин, выступая на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, с 2014 года возбуждено уже 2608 дел: в числе их фигурантов члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений, а также представители силовых структур, передает ТАСС.

Бастрыкин добавил, что уже окончено расследование по 138 таким уголовным делам, привлечены в качестве обвиняемых 403 лица, из них 188 – очно. Среди фигурантов 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины, заочно арестованы 136 обвиняемых, уточнил он.

В феврале Бастрыкин заявил, что СК РФ с 2014 года возбудил более 2,5 тыс. дел о преступлениях киевского режима, более половины из них с начала эскалации конфликта в 2022 году и спецоперации.