Финалисты конкурсов «Лидеры возрождения» приняли участие в церемонии открытия Года педагога

В мероприятии открытия Года педагога и наставника в России приняли участие финалист конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» Юлия Кожановская и полуфиналист конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» Дмитрий Богомолов.

Центральными площадками мероприятия стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты, студии Российского общества «Знание» в 10 регионах, Арт-кластер «Таврида» и Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» Центра знаний «Машук» отметил, что задача и смысл проведения Года педагога и наставника состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи и нашему будущему.

В этой встрече также приняли участие финалист конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» заместитель директора Донецкой специализированной школы № 17 Юлия Кожановская и приглашенный в полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Херсонской области Дмитрий Богомолов.

«Мы каждый день в своих регионах видим подвиги людей вне зависимости от профессий. И учителя не исключение. Как и во времена ВОВ, они продолжают обучать детей», – сказала Кожановская.

Как в свою очередь подчеркнул Богомолов, стартовавший Год педагога и наставника имеет большое значение для возвращенных в состав России регионов.

«Для новых территорий Год педагога и наставника особо важен. Среди учителей немало опытных, но им самим нужны наставники, которые смогут помочь войти в российскую систему образования», – сказал он.

Ранее в правительстве утвердили план мероприятий Года педагога и наставника, в течение которого пройдут встречи, форумы, выставочные и культурно-просветительские проекты, олимпиады и конкурсы, а также научные конференции.