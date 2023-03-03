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Российские космонавты перенесли свои кресла в новый корабль
Роскосмос: Космонавты Прокопьев и Петелин перенесли кресла в «Союз МС-23»
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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин на Международной космической станции перенесли свои кресла в новый корабль «Союз МС-23», сообщил Роскосмос.
По сообщению госпоркорпции, прошел перенос из корабля «Союз МС-22» и монтаж в корабле «Союз МС-23» снаряжения и оборудования экипажа, передает РИА «Новости».
В Роскосмосе рассказали, что были смонтированы ложементы и наколенники, укладки с балансировочным грузом, легкосъемные грузы, гидрокостюмы «Форель», плавсредства «Нева-КВ», привязные системы кресел «Казбек-УМ», теплозащитные костюмы ТЗК-14 и полетные костюмы ПК-14, противоперегрузочные костюмы «Кентавр» и аварийно-спасательные скафандры «Сокол КВ-2».
Также российские космонавты проводили биотехнологические эксперименты, фотосъемку Земли для оценки экологической обстановки, эксперименты по исследованию надежности деятельности и поведению в длительном полете, и брали пробы воздуха в российских модулях на углекислоту, аммиак и фреон.
Напомним, 26 февраля к МКС пристыковался космический корабль «Союз МС-23», который вместо «Союза МС-22» вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио после их рекордной экспедиции.
Увеличилось число погибших в результате действий диверсантов в Брянской области
При атаке диверсантов в Брянской области погибли два человека
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Сообщается, что в селе Любечане Климовского района погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, написал глава региона в Telegram.
В ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, на который в четверг было совершено нападение украинских диверсантов, сейчас ведется разминирование.
В результате нападения погиб местный житель, ранение получил 11-летний ребенок.
Президент Владимир Путин назвал нападение диверсантов терактом.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
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В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
«Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.
«Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.
«Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.
«Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.
«Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.
Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
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ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.
Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
МИД отреагировал на информацию о поставках боеприпасов из Сербии на Украину
Россия заявила об отслеживании новостей по поставкам боеприпасов из Сербии на Украину
Российская сторона наблюдает за сведениями о возможных поставках боеприпасов из Сербии киевскому режиму, необходимы факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия обратила внимание на дискуссию вокруг этого вопроса в Народной скупщине (парламенте) Сербии, поступающая информация вызывает у Москвы обеспокоенность, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
«Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», – указала она.
Ранее New York Times заявила, что британское Минобороны при участии других посредников якобы закупает для Киева боеприпасы на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
Макрон: Эпоха «французской Африки» закончилась
Президент Франции Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»
Политика «французская Африка», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Габон.
Макрон заявил, что история «Франсафрик» истекла, по его словам, Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.
Президент Франции подчеркнул, что он приехал в Габон построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успехи России в Африке заставили Францию нервничать.
При нападении украинских диверсантов в брянском селе Любечане погиб водитель автомобиля
При атаке украинских диверсантов в Брянской области погиб водитель легкового автомобиля, мальчик 2012 года рождения получил ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Нападение произошло в селе Любечане Климовского района. Раненый мальчик госпитализирован в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава области в Telegram.
Напомним, в силовых структурах сообщили, что украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области. В ФСБ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению украинских диверсантов.
Президент России Владимир Путин получает доклады от силовиков о ситуации в регионе.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу»
Губернатор Богомаз: Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу»
Мальчик, получивший ранение при нападении на брянский поселок и выведший других детей из опасного места, получит награду от властей региона, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире Первого канала.
Пострадавшего ребенка доставили в Климовскую райбольницу, где ему сделали рентген. Между ребер у него нашли осколок, операция прошла успешно, сказал Богомаз, передает ТАСС.
Руководство региона считает мальчика героем, сейчас готовятся документы для его награждения медалью «За отвагу».
Мальчик получил ранение, но смог вывести двух других детей и помог им спрятаться. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также счел поступок ребенка героическим.
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека.
Президент Владимир Путин назвал нападение диверсантов терактом.
Генерал МВД объяснил цель запуска слуха про ядовитые пробники духов
Генерал МВД Ворожцов рассказал, с какой целью запущен слух про отравленные духи
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Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя появившиеся фейковые сообщения о раздаче злоумышленниками отравленных пробников парфюмерии.
В Сети появились фейковые сообщения, предупреждающие о том, что в новых регионах России неизвестное лицо якобы предлагает обычным прохожим понюхать пробники с ароматом духов. Но на бумажках, как пишут анонимы, оказываются вовсе не нотки парфюма, а отравляющее вещество, вдохнув которое человек тут же умирает.
«В условиях противостояния безусловным стремлением одной из противоборствующих сторон является создание негативного морально-психологического настроения у граждан, проживающих на другой стороне. Такие методы используются со времен Чингисхана, а также активно использовались фашистской пропагандой во времена Великой Отечественной войны, причем как на советских территориях, так и в Великобритании», – говорит Ворожцов.
Он подчеркивает, что подобных фейковых сообщений в мессенджерах и в Сети в целом «гуляет» очень много, но не все из них остаются замеченными. В данном случае очевидно, что сообщение ложное, поскольку если бы такая ситуация действительно происходила бы на освобожденных территориях, то злоумышленника сразу поймала бы полиция. Отравлять таким образом людей незаметно просто невозможно.
«Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги. Причем аудитория этих слухов не военные, потому что они вряд ли примут подобное сообщение во внимание, так как не нюхают духи, им некогда, а обычные граждане. Проще говоря, аудитория очень широка – кого зацепит, того зацепит», – объясняет генерал.
Распространяются такие слухи в интернете очень быстро, от человека к человеку, продолжает собеседник. Дело в том, что выглядят изначально эти фейки безобидно, как предупреждение об опасности, чтобы войти в доверие читателя. Как только человек находит сообщение полезным, сразу же начинает пересылать своим друзьям, близким, родственникам – цепочка запущена. Единственный способ уберечь себя от такого рода тревог – внимательнее относиться к контенту в Сети, перепроверять информацию и доверять лишь проверенным источникам.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Лавров: Запад скоро осознает свою изоляцию
Лавров: Запад скоро осознает, что изолировал себя, а не Россию
Запад изолирует сам себя, а не Россию, это осознание скоро придет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати в Нью-Дели.
По его словам, Россия не чувствует себя изолированной в ходе мероприятий «двадцатки» и тем более когда проводит саммиты и министерские встречи в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, во время встреч с членами Лиги арабских государств, с членами Африканского союза, с латиноамериканскими друзьями, передает ТАСС.
Лавров добавил, что Запад сам себя изолирует, и это осознание скоро придет.
Ранее Лавров на встрече G20 принес извинения представителям Индии и Глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу G20 в балаган.