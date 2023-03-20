Подведены итоги конкурса на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете

Институт развития интернета (ИРИ, с 2021 года выполняет функции Оператора социальной рекламы) подвел итоги конкурса на бесплатное предоставление рекламного пространства в интернете социальным проектам некоммерческих организаций.

Бесплатное размещение баннерной рекламы на крупнейших площадках Рунета получат 28 проектов. Среди тем будущих рекламных кампаний – поддержка людей с ОВЗ, оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, развитие донорства, повышение уровня экологической культуры и другие, говорится в сообщении на сайте ИРИ.

Заявочная кампания на конкурс проходила с 17 октября до 30 ноября 2022 года. Всего на рассмотрение поступило 163 заявки из 35 регионов страны.

«Конкурс на размещение социальной рекламы является важной частью поддержки государством НКО. Мы видим высокую заинтересованность некоммерческих организаций в продвижении в интернете. Для нас это показатель востребованности работы ИРИ в части повышения доверия людей к социальным проектам», – отметил заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков.

Он напомнил, что проекты-победители получат бесплатное размещение социальной рекламы на крупнейших ресурсах Рунета, таких как VK, Яндекс, Ozon, Gismeteo, Avito, СберМаркет. Также он анонсировал новый конкурс, который стартует в апреле.

Рекламные кампании социальных проектов победителей будут проходить с апреля по август 2023 года. В числе победителей – благотворительный фонд «Второе дыхание», «Подарок ангелу», «Фонд поддержки слепоглухим «Со-единение», «Волонтеры Победы», фонд «Синдром любви» и многие другие. Список победителей можно посмотреть на сайте Оператора соцрекламы.

«По количеству поданных заявок рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва и Санкт-Петербург, по количеству поддержанных заявок – Москва. С каждым новым конкурсом мы видим, как растет уровень рекламных концепций заявок и творческой составляющей социальной рекламы. Отрадно, что благодаря Оператору повысился уровень социальной баннерной рекламы и в целом он оказывает положительное влияние на этот рынок», – отметила руководитель конкурсной комиссии, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

С 2021 года ИРИ провел для НКО три конкурса на бесплатное размещение соцрекламы в Сети. На них поступило 515 заявок из более 40 регионов России, победителями стали 87 проектов.

Старт приема заявок на следующий конкурс ожидается в конце апреля 2023 года. Участие могут принять НКО, реализующие проекты в социальной сфере.