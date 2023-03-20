Нефть подешевела на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть снизились на фоне опасений рынков за перспективы спроса

Мировые цены на нефть в понедельник начали снижение на фоне сохраняющихся опасений рынков за перспективы спроса и рисков рецессии.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.07 опускается на 0,95%, достигая 72,28 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,79%, до 66,4 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры проявляют осторожность из-за сохраняющейся неопределенности. Так, на прошедшей неделе на рынках отмечалась волатильность, которая была связана с банковским сектором. Отметим, ранее стало известно, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,2 млрд долларов). При этом власти страны выделяют UBS гарантию в сумме 9 млрд франков (более 9,7 млрд долларов) на покрытие вероятных убытков Credit Suisse.

Рынки также обращают внимание и на забастовки во Франции, проиходящие из-за пенсионной реформы. В частности, в стране прекратили работу два крупных нефтеперерабатывающих завода.