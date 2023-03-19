Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием

О достижении Палестиной и Израилем договоренности по механизму борьбы с насилием говорится в итоговом заявлении после встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе, которое опубликовал МИД Египта.

В Шарм-эш-Шейхе была огранизована встреча по обсуждению вопросов безопасности в регионе с целью снижения напряженности. В ней приняли участие Египет, Израиль, Палестина, Иордания и США, сообщает РИА «Новости».

В конце февраля в иорданской Акабе состоялась пятисторонняя встреча с тем же составлм участников с целью остановить эскалацию и напряженность между израильтянами и палестинцами.