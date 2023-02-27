|
|
Синоптики рассказали о погоде в столице
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Облачная погода с прояснениями, снег и гололедица ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в столице будет от 1 до 3 градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. В Подмосковье температура воздуха опустится до 8 градусов мороза. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и области до 10.00 мск вторника, передает ТАСС.
Глава ЦРУ заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина
Глава ЦРУ Бернс заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в 2022 году
|
|
Отношение со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким», заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс в интервью CBS News отметил, что также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина: чувство дерзости и высокомерия, передает РИА «Новости».
Чувство, которое, по его словам, отражает собственное мнение президента России Владимира Путина, «его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость».
Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в 2022 году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину.
Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Русские блины вызвали раскол среди либеральной эмиграции
|
|
Либеральные эмигранты начали активную дискуссию о том, стоит ли соблюдать русские традиции – например, печь блины на Масленицу – на фоне конфликта на Украине.
Журналистка, обозреватель ««Эхо Москвы» (признан иноагентом в России) Ксения Ларина написала в своем Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что у нее нет никакой тяги к блинам. «Раньше в иные годы для меня Масленица была любовью и традицией. Мы пекли блины, мы встречались с друзьями. Даже когда мы уехали – я пекла блины во время карнавала (тут все совпадает). Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик», – добавила она.
В комментариях к этому посту журналисты начали спорить, можно ли печь и есть блины на Масленицу на фоне конфликта на Украине.
«Я уже два раза жрал… стыдно было, конечно, но вкусно. Кроме того, знающие люди говорят, что под украинскую водку можно», – прокомментировал пост Лариной журналист Александр Рыклин.
«Покажите крик, который вам вызывается? Норвежский, надеюсь», – поинтересовался журналист и экс-ведущий телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России) Павел Лобков.
Лобков также спросил у Лариной, «не может же так быть, что вы оставили Россию навсегда, как сказал вам голос Анны Андреевны Ахматовой?»
Российская журналистка, блогер Божена Рынска обратилась к Лариной, отметив, что «блины – это скрепы». «Но не с советским строем, а с нашими прабабушками, с нашим строем. Несмотря на советскую власть, моя прабабушка пекла блины на каждую Масленицу. И куличи на каждую Пасху. И украинцы пекут блины. Это связь с дореволюционным укладом», – добавила блогер.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».
На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».
Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.
Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов
На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска.
Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
|
|
У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона
Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона
|
|
Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике и оборонной сфере.
«Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что всё, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.
По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.
«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».
Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.
Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.
«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.
«[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».
В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.
Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
СМИ: США угрожают канадские «суперсвиньи»
The Guardian: США угрожает вторжение «суперсвиней»
США угрожает вторжение канадских «суперсвиней», заявил обозреватель The Guardian Адам Гэббат.
По его словам, США столкнулись с угрозой, связанной со «суперсвиньями» – породой животных, выведенной в 80-х годах ХХ века, способной выживать в холодном климате и несущей огромный ущерб окружающей среде, в частности в вопросе поедания урожая и загрязнения воды, передает RT.
Ранее ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.
Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков»
Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией
Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках».
Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена.
«Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт.
«В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он.
Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он.
«Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог.
«Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков.
«Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт.
Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию.
СМИ: 47-летняя Чусовитина завоевала бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике
«Чемпионат»: 47-летняя гимнастка из Узбекистана завоевала бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала бронзу в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия) с 23 по 26 февраля, сообщили СМИ.
Как пишет «Чемпионат», Чусовитина исполнила два прыжка с базовой стоимостью в 4,4 балла. За исполнение первого (цукахара с винтом бланжом) Оксана получила от судей 8,566, общая оценка составила 12,866, второго (переворот бланж с винтом) 8,766 балла, общая оценка составила 13,166.
Напомним, в июле 2021 года олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая сейчас за Узбекистан, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.