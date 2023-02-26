Российские военные за сутки сбили три украинских самолета

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25.

Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab.

На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов.

На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.

В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны.

Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.