Музыкально-патриотический фестиваль прошел в регионах России

Музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем!» прошел в регионах России

Всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем!», приуроченный ко Дню защитника Отечества с участием звезд классический музыки, балета, театра и кино прошел в городах России.

Фестиваль начался на Сахалине и прошел еще в семи городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других. В Луганске концерт состоялся в государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.

В концертах принимали участие звезды классической музыки, театра и кино, а также балета, которые выступили в поддержку Родины.

На фестивале выступали Александр Розенбаум, Василий Герелло, певец, автор песен Виталий Аксенов (участник концертных программ в зоне СВО), группы «Декабрь» (участники концертных программ в Мариуполе и зоне проведения СВО), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Зрителями фестиваля стали участники СВО и их семьи, волонтеры врачи, представители молодежных патриотических движений, работники оборонных и стратегических областей промышленности и другие.

Все собранные средства будут направлены в фонд ОНФ «Все для Победы!».