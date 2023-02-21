Омбудсмен назвал обнадеживающим для российского бизнеса послание Путина

Титов: Послание президента обнадежило российский бизнес

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит очень обнадеживающие для предпринимателей страны вещи, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, мы услышали несколько очень обнадеживающих базовых вещей, ждем, как именно это будет воплощаться.

Титов также обратил внимание, что президент процитировал Столыпина. «Хорошо, что в тренде именно Столыпин, а не кто-то другой», – передает РИА «Новости» слова Титова.

При этом он также вспомнил другие слова Столыпина: «На очереди главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила страны».

«Корни государства – это именно предприниматели, люди, живущие своим делом», – заключил Титов.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной.