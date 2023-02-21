Турецкий профессор предупредил о возможности новых землетрясений Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили вспышку Сирийский сейсмолог Хасан объяснила вспышку в небе над Турцией и Сирией перед землетрясением изменением полей атмосферы 21 февраля 2023, 02:56 Текст: Антон Никитин

Перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, заявила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, комментируя появление фото и видео голубой вспышки в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии. На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, передает РИА «Новости». Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди. В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции 20 февраля 2023, 20:24

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр. Землетрясение зафиксировано в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине 2 километров, передает РИА «Новости». Отмечается, что турецкие СМИ уже сообщают о новых разрушениях в провинции Хатай. «Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», – передает телеканал CNN Turk. Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали сотни афтершоков, в результате, по последним данным, погибли более 41,1 тыс. человек. Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу SANA сообщило о ракетном обстреле военной базы США у нефтяных месторождений в Сирии 19 февраля 2023, 04:57 Текст: Антон Антонов

Военная база США, которая находится рядом с нефтяными месторождениями Конико и Аль-Омар, подверглась ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства. Указывается, что территория месторождений «незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора», передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA. Как минимум три ракеты разорвались у ВПП на территории базы, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Хадас». По информации телеканала, одна из ракет поразила вертолетную площадку, рядом с которой стояла цистерна с топливом, начался пожар. Сообщается, что ракетный удар был нанесен проиранскими шиитскими формированиями, которые воюют на стороне сирийских властей. Перед обстрелом над базой сбили разведывательный беспилотник. SANA подчеркивает, что в последние месяцы удары по базам США в Сирии участились. Напомним, Россия указывала, что американские военные захватили и в настоящий момент удерживают контроль над рядом районов Сирии, где ведется добыча полезных ископаемых. Новости СМИ2 Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции 20 февраля 2023, 21:07

Фото: REUTERS

Текст: Ольга Иванова

В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции. На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри». Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет. Власти Антальи и Мерсина в Турции призвали людей не приближаться к морю Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды 20 февраля 2023, 23:17

Фото: REUTERS

Текст: Антон Никитин

Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды. Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости». Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря. Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии. Новости СМИ2 В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди Мэр: В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди 20 февраля 2023, 21:36

Фото: REUTERS

Текст: Ольга Иванова

Мэр турецкого города Хатай сообщил, что после новых землетрясений под завалами домов есть люди, спасатели направлены для оказания помощи. Как сообщает телеканал NTV, значительное количество машин скорой помощи курсирует между полевыми госпиталями и завалами после обрушения ряда домов в турецкой провинции Хатай после двух новых землетрясений, передает РИА «Новости». Корреспонденты канала отмечают, что толчки были столь мощными, что им пришлось держаться друг за друга, чтобы не упасть. Тех, кто находился в автомобилях, подбросило на метр в машине. Ранее сообщалось, что новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. На севере Японии произошло землетрясение Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на севере Японии 20 февраля 2023, 01:33 Текст: Антон Никитин

Землетрясение произошло в воскресенье на севере Японии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По имеющимся у сейсмологов данным, магнитуда землетрясения составила 5,0, эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тыс. человек, очаг подземных толчков залегал на глубине 112 км, передает ТАСС. Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, число жертв подземных толчков к вечеру воскресенья, 19 февраля, превысило 41 тыс. человек. Новости СМИ2 Жертвами удара Израиля по Сирии стали мирные жители «Аль-Ихбария» сообщил о жертвах среди мирных граждан в результате атаки израильских ВВС на окрестности Дамаска 19 февраля 2023, 01:46 Текст: Антон Антонов

В результате атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска погибли и пострадали мирные жители, сообщил источник в полицейском управлении сирийской столицы. В квартал Кфар-Суса направлены пожарные команды и кареты скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Ихбария». Источник РИА «Новости» в столичной полиции сообщил, что «ударам Израиля подвергся жилой дом». Как заявил источник в сирийском военном командовании, Израиль атаковал военные позиции к югу от Дамаска. «Аль-Хадас» сообщил, что Израиль атаковал лагерь шиитских формирований. Ракета попала в здание, где размещалось общежитие бойцов. Шиитские бойцы, которые сражаются на стороне сирийских властей, понесли потери. По данным канала «Аль-Маядин», который ссылается на источник в министерстве здравоохранения Сирии, не менее пяти мирных граждан стали жертвами ракетной атаки. 15 раненых госпитализированы. Кроме того, «нанесен материальный урон нескольким жилым домам». Минобороны Сирии позднее подтвердило, что Израиль «совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот». Ударам подверглись в том числе и районы, населенные мирными жителями. «По предварительным данным, погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Разрушен ряд домов, нанесен ущерб ряду районам в Дамаске и его окрестностях», – сообщило ведомство. В январе Израиль атаковал аэропорт Дамаска. Жертвами ракетной атаки стали двое сирийских военных, еще двое получили ранения, аэропорт был выведен из строя. Россия осудила удары Израиля по Сирии 19 февраля 2023, 15:35 Текст: Ольга Иванова

Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, так как это грубые нарушения норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МИД призвали израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона, говорится на сайте министерства. «Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы», – говорится в сообщении. Ранее Минобороны Сирии сообщило, что Израиль «совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот». Ударам подверглись в том числе и районы, населенные мирными жителями. Ведомство добавило, что погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Позже стало известно, что пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска. Новости СМИ2 В Израиле отказались комментировать авиаудар по Дамаску В армии Израиля отказались комментировать сообщения СМИ об ударе ВВС по Дамаску 19 февраля 2023, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения СМИ о ракетной атаке израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска. Как ответила по телефону на запрос ТАСС представительница израильской армейской пресс-службы, армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ. Ранее канал «Аль-Ихбария» сообщил, что в результате атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска погибли и пострадали мирные жители. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 40,6 тыс. человек 19 февраля 2023, 16:15 Текст: Ольга Иванова

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, передает РИА «Новости». Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких стран мира продолжают доставать из-под завалов живых людей. Новости СМИ2 Из-под завалов после землетрясения в Турции спасли более 114 тыс. человек 20 февраля 2023, 18:11

Фото: Martin Divisek/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Число спасенных из-под завалов после землетрясения на юго-востоке Турции людей превысило 114 тыс. человек, более 118 тыс. зданий будут снесены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, на данный момент из-под завалов спасены 114 тыс. 834 гражданина, поисковые работы продолжаются в провинции Хатай. Он сообщил, что более 118 тыс. зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены, передает РИА «Новости». Президент Турции отметил, что в стране решено запретить строительство новых домов высотой больше трех-четырех этажей в зоне землетрясений. Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41,1 тыс. человек. Турецкий профессор предупредил о возможности новых землетрясений Профессор Стамбульского университета Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в Турции 21 февраля 2023, 00:31 Текст: Антон Никитин

Произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком, стоит ожидать новых подземных толчков, в зоне риска провинции по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, сообщил геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз. Турецкий профессор отметил в эфире телеканала NTV, что первое землетрясение в Кахраманмараше обнажило разлом, который теперь отчетливо виден на поверхности – он идет от Кахраманмараша до Антакьи в провинции Хатай и продолжается далее в Средиземном море. Геолог выразил уверенность, что раз мы сейчас увидели активность такой силы на линии этого разлома, то стоит ожидать ее продолжения. Профессор предупредил, что в зоне риска турецкие провинции с обеих сторон от разлома, в том числе Бингель, Адана, а также регионы в Восточном Средиземноморье, передает ТАСС. Туйсуз уверен, что произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком после подземных толчков в Кахраманмараше, а является самостоятельным, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Эксперт уверен, что существует вероятность повторения крупных толчков. Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай обрушились новые дома, под завалами вновь оказались люди. В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек. Новости СМИ2 Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 41020 человек 19 февраля 2023, 22:58 Текст: Антон Никитин

Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 41020 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны. Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, по последним данным, в результате землетрясений в десяти провинциях Турции погибли 41020 человек, передает ТАСС. В АФАД отметили, что с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе зарегистрировано более 6,2 тыс. повторных подземных толчков. На местах обрушения зданий работают порядка 19,5 тыс. спасателей из различных ведомств, в том числе и иностранные специалисты. Всего же в зоне бедствия оказанием помощи, ликвидацией последствий и охраной порядка занимаются более 245 тыс. сотрудников АФАД, полиции, жандармерии, других силовых структур, социальных ведомств и общественных организаций. По словам главы АФАД Юнуса Сезера, разбор завалов продолжается в провинциях Кахраманмараш и Хатай, наиболее пострадавших в результате бедствия, в остальных восьми провинциях спасательные операции в основном завершены. Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали тысячи афтершоков. Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40,5 тыс. 18 февраля 2023, 17:11 Текст: Кристина Цыцура

Число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 40 642. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передает РИА «Новости». Напомним, землетрясение затронуло 10 провинций страны, в которых на три месяца ввели режим ЧС. Сейчас спасатели из нескольких страны мира продолжают доставаться из-под завалов живых людей. Ранее на 12 сутки после катастрофы спасли несколько человек. Новости СМИ2 Объекты в цитадели Дамаска пострадали при атаке Израиля Объекты в цитадели Дамаска пострадали в результате израильской атаки на Сирию 19 февраля 2023, 12:58 Текст: Валентина Григоренко

В результате израильского авиаудара в воскресенье на рассвете некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены, сообщило главное управление древностей и музеев Сирии. В сообщении говорится, что израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе, передает РИА «Новости». В частности, по данным управления, пострадали административные помещения в цитадели Дамаска, большие разрушения видны в Институте прикладного искусства и институте археологии, все учреждения являются образовательными. Специалисты управления в настоящее время оценивают ущерб. Ранее Минобороны Сирии сообщило, что Израиль «совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот». Ударам подверглись в том числе и районы, населенные мирными жителями. Ведомство добавило, что погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Позже стало известно, что пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетной атаке израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска.