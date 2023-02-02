ЕР передала технику и лекарства артиллерийскому полку в Запорожской области

ЕР и МГЕР передали технику и лекарства 292-му артиллерийскому полку в Запорожскую область

Партия «Единая Россия» и МГЕР передали технику и лекарства 292-му артиллерийскому полку в Запорожскую область, в сборе помощи военным приняли участие Донецкое и Мариупольское отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

Генератор, тепловые пушки, дизельные печи, спецобувь, спальники, лекарства, продукты и бытовую химию привезли руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, депутат Госдумы Артем Туров и председатель МГЕР Антон Демидов, сообщается на сайте партии.

«292-й артиллерийский полк взаимодействует с разведподразделением БАРС «Каскад». Одни выявляют цель, вторые – ее поражают. А мы помогали, помогаем и будем помогать. И продукцией гражданского назначения, и средствами разведки. Все это будем передавать», – подчеркнул Александр Сидякин.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 17 тыс. тонн гуманитарного груза в новые регионы.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту – передает спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют гуманитарную миссию партии депутаты Госдумы от партии. 25 января партия открыла новый гумцентр в Харцызске, где помощь оказывают беженцам из Соледара.

Кроме того, «Единая Россия» и Readovka 13 января развернули в Мариуполе три пункта обогрева для жителей. За первые 10 дней работы их посетили более 5 тысяч человек. Ежедневно в среднем в каждый пункт обогрева приходят до 200 человек. В них можно согреться и получить психологическую, а в ближайшее время – еще и первичную медицинскую помощь. Еще один пункт обогрева 1 февраля открылся для жителей Северодонецка.

Жителям города помогают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», а также добровольцы из числа местных жителей.