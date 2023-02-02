Сербии разрешили платить по российским кредитам рублями

Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»

Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину

США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.

«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.

«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.

«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.

«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.

«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.

Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.

Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.

Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.

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