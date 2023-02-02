Путин возложил венок на Мамаевом кургане в память о защитниках Сталинграда Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа Владимир Путин: В Сталинграде решался исход не только Великой Отечественной, но и всей II Мировой войны 2 февраля 2023, 17:50

Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой. «Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волги, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг, завершилась долгая, многотрудная, ожесточtнная битва за Сталинград», – заявил Владимир Путин, сообщает официальный сайт президента. Он отметил, что это сражение было не просто сражением за город – на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. «И это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили», – сказал президент. «Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции – европейские вассалы и приспешники нацисткой Германии, – а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, – стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что 200 дней под Сталинградом, на превращtнных в руины улицах легендарного города насмерть бились две армии, и победу одержала та, что оказалась сильна духом.



«Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа – именно она низвергла нацизм», – завил Путин. По его словам, Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни: «Этот город, его окрестности, сёла всей страной восстановили буквально с нуля, ведь к февралю 1943 года здесь не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания». «Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувство самой искренней благодарности и уважения. Наш моральный долг – прежде всего перед солдатами-победителями – бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла», – заявил президент в своем обращении. Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard 2 февраля 2023, 17:55

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. «Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», – завил Владимир Путин, передает официальный сайт главы государства. «Невероятно – но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – отметил глава государства. Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams. Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории 1 февраля 2023, 22:25

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия восстановила историческую справедливость, приняв Донбасс, Запорожье и Херсонщину в свой состав, и теперь восстанвливает эти регионы после обстрелов ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. «Президент справедливо отождествляет восстановление городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их возвращением в состав России. Мы понимаем, что для нас главное – живущие там люди. Значит, их интеграция в российское пространство должна быть не только исторически обоснованной, но и полноценной с практической точки зрения. Это должно быть связано с возведением хорошего жилья, инфраструктуры, соцобъектов, предприятий и многого другого, чего им не могла дать Украина», – пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Люди должны почувствовать значимость возвращения в Россию на деле, поэтому Москва активно восстанавливает те территории, которые Украина подвергла угнетению, а потом разорению и разрушению. Люди из новых регионов должны понимать, что у России есть долгосрочные программы, предусматривающие не только возведение объектов, но и распространение на местных жителей таких преференций как льготная ипотека. Это будет способствовать ускоренным темпам строительства», – заметил он. «Я несколько дней назад был около линии соприкосновения – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная. Там пока нельзя вести работы по соображениям безопасности, но этим людям важно уже сейчас услышать от самого главы государства, что Россия будет восстанавливать и эти города. Сейчас принципиально важно показать внимание федерального центра к этому вопросу. На это и было направлено совещание у Путина», – подчеркнул собеседник. «В принципе, у нас социальное государство, для которого, как я уже говорил, люди – важнейшая ценность. Поэтому приоритет для России – помогать людям независимо от их местонахождения, будь то Таврия или Хабаровск. И именно поэтому в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре прошлого года были проведены исторические референдумы о вхождении в состав России. Тем самым нам удалось спасти людей от украинского режима», – уточнил Мирошник. «Отдельно отмечу: все вернувшиеся в Россию регионы – изначально русские. К примеру, Донбасс был индустриальным сердцем Российской империи. У нас появилась граница лишь в 1918 году, когда был подписан Брест-Литовский мирный договор и территорию Малороссии отдали под контроль немцам. Затем же, при формировании УССР, Донбасс волевым решением был внесен в состав Украины для того, чтоб уравновесить украинских крестьян с донбасским пролетариатом. Это серьезная историческая несправедливость. По итогу же народ Донбасса не поддался галичанской идеологии и сейчас вернулся в Россию», – напомнил собеседник. В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах четырех новых регионов. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается льготная ипотека по ставке в 2%. «Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», – сообщил президент. Ранее Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех регионов и предусмотреть достижение ими общероссийских показателей к 2030 году. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель правительства Михаил Мишустин должен предоставить главе государства доклад по этому вопросу до 31 марта и затем отчитываться раз в полгода. Также, за это ответственны главы новых регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Новости СМИ2 Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов 31 января 2023, 18:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин дал поручение представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году, сообщили в пресс-службе Кремля. «Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году», – говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета России, состоявшегося 22 декабря 2022 года, говорится на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею. Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы регионов РФ со стороны Украины 1 февраля 2023, 17:50 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС, назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов России. «Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что главной темой на совещании станет «поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований». Ранее Путин на совещании по восстановлению жилья в приграничных регионах заявил, что льготная ипотека под 2% в новых регионах России должна повысить темпы восстановления городов и поселков. Новости СМИ2 СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля 30 января 2023, 19:46 Текст: Ольга Иванова

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил источник в Госдуме. В тоже время другой источник подтвердил ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока. Ранее сообщалось, что Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что послание Федеральному собранию будет оглашено, но не в 2022 году. Тогда же он подчеркивал, что послание не может быть «оглашено» в письменном виде. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоялась. Порошенко удивился популярности Путина среди коллег в 2014 году Экс-президент Украины Порошенко выразил удивление популярности Путина среди коллег в 2014 году 31 января 2023, 14:35 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин был очень популярен среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году в рамках 70-летия высадки союзников, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме Би-би-си «Путин против Запада». По его словам, к президенту России для приветственного рукопожатия выстроилась очередь, во много раз превосходящая очередь к экс-президенту США Бараку Обаме, передает РИА «Новости». В фильме также отмечается, что занимавший в тот момент пост президента Франции Франсуа Олланд хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с Путиным. Он вспомнил, как глава России в качестве приветствия «принес бутылку водки в термосумке». «Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку», – заверил Олланд. Осенью стало известно о росте популярности идей Путина на Западе. Как писала The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США Новости СМИ2 Путин призвал Госдуму быстрее рассмотреть закон об обезличивании персональных данных 31 января 2023, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных, поручение нужно исполнить до 15 июля. Глава государства порекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных, сообщается на сайте Кремля. Ответственным по поручению назначен председатель парламента Вячеслав Володин. Также президент поручил к 15 октября представить предложения о доступе российских разработчиков к обезличенным персональным данным. Путин порекомендовал ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» с привлечением заинтересованных организаций представить предложения о предоставлении российским разработчикам ПО доступа к таким данным для удовлетворения их потребностей в объеме, нужном для создания и внедрения технологий машинного обучения. Также президент дал поручение о подготовке предложений по дополнительным мерам поддержки действующих проектов по искусственному интеллекту. Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных россиян 31 января 2023, 14:00 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько тысяч незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе надзора возвращено домой более 9 тыс. граждан, которых мобилизовали незаконно, в их числе есть и те, которые по состоянию здоровья никоим образом не должны быть мобилизованными, заявил Краснов, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы. Новости СМИ2 Путин поручил внести изменения в нацпроекты, предусматривающие внедрение ИИ 31 января 2023, 14:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Поручение должно быть выполнено до 1 сентября 2023 года. Во все сферы и госпрограммы необходимо внедрение искусственного интеллекта, речь идет об экономике и социальной сфере, передает РИА «Новости». Также глава России поручил правительству утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, чтобы сократить отставание от среднемирового уровня по числу промышленных роботов. Песков анонсировал поездку Путина в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве 31 января 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства Владимир Путин намеревается посетить Волгоградскую область 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будет поездка, которая посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве», – цитирует Пескова ТАСС. Ранее в волгоградской мэрии сообщили, что на всех основных въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве. Новости СМИ2 Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности 31 января 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Порядок установления уровней террористической опасности изменен по указу президента Владимира Путина. Изменения вносятся в указ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», передает РИА «Новости». Также меняется порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Путин и президент Алжира подтвердили готовность к работе в рамках ОПЕК+ Путин и президент Алжира подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей 31 января 2023, 17:30 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран – экспортеров газа», – говорится на сайте Кремля. Кроме того, стороны условились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов. Также они констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество продолжает поступательно развиваться. Новости СМИ2 Путин: Льготная ипотека под 2% должна помочь развитию строительства в новых регионах 1 февраля 2023, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании по восстановлению жилья в приграничных регионах заявил, что льготная ипотека под 2% в новых регионах России должна повысить темпы восстановления городов и поселков. «В этих [новых] субъектах Федерации мы запускаем ипотеку по льготной ставке 2%. Соответствующее постановление правительства уже выпущено. Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых, а на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, [должно помочь] нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», – приводит его слова ТАСС. Также Путин поблагодарил все регионы страны, оказывающие помощь новым территориям. Ранее Путин поручил правительству представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей, а также разработать и утвердить стратегию реализации молодежной политики. Песков анонсировал встречу Путина с генпрокурором для обсуждения СВО 31 января 2023, 13:01 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин во вторник намерен встретиться с генеральным прокурором Игорем Красновым, они планируют обсудить вопросы, касающиеся СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В течение дня – разные встречи. Будет также на встрече генпрокурор Игорь Краснов. В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со спецоперацией. Поэтому, конечно, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что президент также планирует и другие встречи во вторник, они носят непубличный характер. Кроме того, ожидается международный телефонный разговор. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора Назарука Путин о Назаруке: Был талантливым художником, безгранично увлеченным любимым делом 31 января 2023, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене советского и российского художника-постановщика мультфильмов Вячеслава Назарука, отметив его безграничную увлеченность любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего мужа. Вячеслав Михайлович Назарук был талантливым художником, искренним, безгранично увлеченным любимым делом человеком», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Президент добавил, что за годы вдохновенной творческой деятельности он создал богатейшую коллекцию живописных полотен и графических работ, подарил зрителям всех поколений замечательные мультипликационные фильмы, ставшие подлинными шедеврами анимационного искусства. Путин отметил, что добрая память о Вячеславе Михайловиче Назаруке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования. Вячеслав Назарук – советский и российский художник-мультипликатор. В 1985 году за серию мультфильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец. Его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве». Напомним, Вячеслав Назарук умер 29 января на 82-м году жизни.