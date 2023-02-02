Американский сурок Фил предсказал позднюю весну

Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине

Клинцевич: Американцы перерегистрируют ЧВК «Моцарт», чтобы скрыть позор на Украине

«Моцарты» дискредитировали себя поведением в бою и быту. Они были уверены, что деньги и понты станут залогом их успеха, а на деле их иллюзии разрушились при встрече с нашими ребятами на поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее The New York Times сообщила, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, дефицита денег и походов бойцов по стриптиз-барам.

«В «Моцарте» привыкли воевать с людьми, которые не имеют боевого опыта, не знают военную тактику, а также не представляют рельеф и природные условия местности», – рассказал руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.

«И когда они попали на Украину, то и рядом с ними, и против них вышли русские люди – грамотные, смелые и сильные. Кроме того, конфликт на Украине является технически более совершенным, чем предыдущие конфликты. Да, мы практически не используем новейшее оружие, но даже модернизированное советское вооружение имеет огромный запас прочности и высокие тактико-технические характеристики», – отметил эксперт.

«На фоне этого у наемников ЧВК «Моцарт» начались пьянки, загулы и страх. Они рассчитывали на бесконечный поток финансирования. Однако понты колотить – это одно дело, а воевать – совсем другое», – полагает собеседник.

«Когда бойцов «Моцарта» пытались использовать в различной диверсионной деятельности, встречи с нашими десантниками и пехотинцами заканчивались для них неприятно. Ведь российские военные имеют за плечами реальный опыт в Сирии и других горячих точках», – добавил Клинцевич.

«На мой взгляд, все это и привело к краху «Моцарта». Американцы, я думаю, сделают спешную попытку перерегистрации этой организации, поскольку данный бренд дискредитирован и поведением наемников в бою, и в бытовом плане», – заключил он.

В свою очередь военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в стриме «Летучка» отметил, что американцы «сворачивают именно бренд ЧВК «Моцарт». «Скорее всего, наемники, которые были в этой компании, останутся и будет какая-то другая ЧВК. Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше», – рассказал он.

Как отмечает в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, «ЧВК «Моцарт», согласно заявлению Эндрю Мильбурна, уезжает с Украины, отметившись, скорее, не участием в реальных боевых действиях, а пиаром разной степени паршивости». «Попытка выехать на громком рефрене с ЧВК «Вагнер» оказалась неудачной. Впрочем, часть этой публики наверняка переберется в другие структуры или же осуществит ребрендинг организации», – полагает эксперт.

Ранее стало известно, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине в связи с дефицитом средств и злоупотреблением ее сотрудниками алкоголем. Об этом сообщает издание The New York Times. Основатели компании Эндрю Мильбурн и Эндрю Бейн – в прошлом военные армии США. Название «Моцарт» было выбрано в качестве «дерзкого ответа российским наемникам» из ЧВК «Вагнер». Сообщается, что ранее они также являлись авторами подкаста «Два морпеха в Киеве».

Отряды «Моцарта» прибыли на Украину в начале марта. Тогда они обучали ВСУ военному мастерству, а также способствовали эвакуации мирных жителей с линии фронта. Уточняется, что существенная часть услуг компании оплачивалась за счет добровольных пожертвований иностранных граждан. Подразделениями ЧВК командовал соучредитель фирмы Эндрю Мильбурн, на которого впоследствии был подан иск директором компании Эндрю Бейном за некорректные высказывания в адрес киевского руководства в состоянии алкогольного опьянения и «злоупотребления бюджетом». Обвиняемый не признает ответственности за финансовые преступления.

Тем не менее Мильбурн отмечает, что в зоне СВО большинство иностранных наемников действительно имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Один из инструкторов «Моцарта» подтверждает этот факт. По его словам, многие представители ЧВК являются людьми, страдающими от посттравматического синдрома, что приводило к трудностям в исполнении команд.

Подчеркивается, что наемники часто нарушали дисциплину, отправляясь в бары и стриптиз-клубы Киева, несмотря на запреты руководства. Подобное положение дел не могло не сказаться на эффективности ЧВК, что привело к отказу крупнейшего спонсора Allied Extract от услуг фирмы.

Ранее стало известно, что украинские гостиницы отказываются принимать сотрудников ЧВК «Моцарт» из-за того, что они могут быть мишенью «Вагнера». Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отмечал, что американская фирма существенно проигрывает отрядам Евгения Пригожина.

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