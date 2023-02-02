Российские войска за сутки уничтожили более 240 украинских военных

Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 240 украинских солдат на нескольких направлениях, а также технику, в том числе американские пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS», сообщило Минобороны России.

Так, на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Ударом было уничтожено более 25-ти украинских солдат, боевая бронированная машина и два автомобиля. В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли поражение 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. На этом направлении было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.

Наступательные действия на Донецком направлении продолжаются. В районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка ДНР уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

Кроме того, российская армия работала на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

В 105-ти районах ВС России нанесли поражение 78-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а живой силе.

Уничтожены американские пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» в районе Краматорска.

Авиация ВСК в Запорожской области уничтожила радиолокационную станцию маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских БПЛа в районах населенных пунктов Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области.

Всего с начала СВО унчитожены: 381 самолет, 3001 беспилотник, 206 вертолетов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных.