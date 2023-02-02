Европарламент призвал изгнать российский бизнес из ЕС

Европарламент призвал ЕС изгнать весь российский бизнес и отказаться от импорта урана

Европарламент призвал европейские страны быстрее принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу российским компаниям в Европе, включая «Лукойл» и Росатом, говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции.

Кроме того, в документе говорится, ЕС должен отказаться от импорта урана из России, передает ТАСС.

Кроме того, ЕП «призывает активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц. Черный список предлагается расширить российскими компаниями, которые все еще присутствуют на рынке Европы, такие как «Лукойл» и Росатом.

Резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может войти в этот пакет.