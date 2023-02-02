Польские фермеры начали блокировать вывозимое с Украины зерно

Польские фермеры перекрыли дороги на польско-украинской границе, блокируя украинское зерно

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в республику, в рамках которой аграрии перекрыли дороги у погранпереходов на польско-украинской границе.

Демонстрацию проводит ассоциация «Обманутая деревня», представители которой заблокировали дороги в местностях Корчова, Медыка, Окопы, Любыча-Крулевская и не пропускают грузовики, позволяя проезжать легковым автомобилям. Блокаду планируется сохранять до полуночи 3 февраля, передает ТАСС.

Из-за наплыва зерна с Украины польские фермеры не могут продать свое, которого на складах скопилось 2,5 млн тонн и которое не удается продать. Как считают польские фермеры, Украина платит зерном за поставки оружия и топлива и для ведения военных действий.

По словам организаторов акции, качество и количество зерна из Украины не контролируется, и хотя власти обещали организовать транзитный коридор через Польшу в третьи страны, отправляя зерно голодающим странам Африки и Ближнего Востока, нет ясности, куда оно попало в действительности.

Ранее глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи сообщил, что почти 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации «зерновой сделки», но лишь 5,4% от общего объема продовольствия доставлено бедным странам.