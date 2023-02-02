На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине

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2 февраля, четверг | Последнее обновление — 13:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
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Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния.
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Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира.
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Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг-Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине
The New York Times: Крах ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за любви бойцов к стриптиз-клубам и пьянству
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Киевские стриптиз-клубы, пьянство и финансовые нарушения виноваты в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине, сообщает The New York Times.
Газета пишет, что провал американской ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за проблем с пьянством и любви к развлечениям. Издание сообщает, что наемники были почти неуправляемые, многие члены ЧВК были ветеранами, которые пьянствовали и имели проблемы с психикой. Кроме того, на отдыхе они проводили время в барах, киевских стриптиз-клубах и тяготели к онлайн-знакомствам, передает Ura.ru.
Ранее основатель компании Эндрю Мильбурн заявил, что американская ЧВК «Моцарт» больше не будет осуществлять деятельность на Украине под этим названием.
До этого сообщалось, что гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя бойцов «Моцарта».
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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«Транснефть» сообщила подробности обстрела Украиной нефтепровода «Дружба»
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Нефтепровод «Дружба» в Брянской области, который ранее подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, работает штатно, завил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В результате попадания снаряда по территории нефтеперерабатывающей станции (НПС) Новозыбково пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Последний раз НПС, которая задействуется только при пиковых нагрузках, включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», – сказал Демин.
Позже глава Минэнерго России Николай Шульгинов добавил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела пока нет.
Ранее «Транснефть» сообщила, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
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Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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Politico: Разведка США ошиблась в оценке военных способностей Украины
Politico: В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях украинских войск
В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, сообщили СМИ.
Как пишет газета Politico, американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностях, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев и рассказал, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины».
Эксперт: ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
В ЛНР заявили, что ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
Российские войска должны пройти еще несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. – прим. ВЗГЛЯД) <...> в подкову. Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи. Отмечается, что попытка отхода обернется для Киева катастрофой. Бегство будет невозможно, отметил Марочко.
Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв город.
Напомним, Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки.
Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке из военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
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Протестированы поставки газа на Украину через Молдавию
В Молдавии заявили об успешном тестировании поставок газа на Украину из ЕС
Поставки газа из Евросоюза на украинскую территорию в режиме виртуального реверса через территорию Молдавии прошли успешно, заявил молдавский газотранспортный оператор «Молдоватрансгаз».
Первая транспортировка газа в тестовом режиме транзитом в режиме backhaul (виртуальный реверс газа) прошла 27 января, цитирует сообщение «Молдоватрансгаз» ТАСС.
Так, иностранный трейдер провел поставку газа из ЕС через Молдавию.
Также оператор пояснил, что поправки в Таможенном кодексе страны дают возможность перекачки до 17 млн кубометров газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу и по газопроводу Яссы – Унгены.
Напомним, сама Молдавия сумела расплатиться с долгами Газпрому только в декабре 2022 года – тогда газораспределительная компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российской компанией за поставки в ноябре и декабре.
Киев начал тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонского региона
Киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского регионе, сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.
По его словам, местное население страдает из-за «повальной мобилизации», которая носит уже истеричный характер – людей «хватают» прямо на улице, фактически похищают, передает РИА «Новости».
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта.
Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
В Крыму решили национализировать имущество шести украинских бизнесменов
Имущество шести граждан Украины и одного гражданина Литвы планируется национализировать в Крыму, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В своем Telegram-канале Константинов сообщил, в Крыму продолжается работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. По его словам, в ближайшие дни депутаты Госсовета примут решение о национализации имущества.
Он уточнил, что будет изыматься имущество гражданина Литвы Коласа Игориса, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте. Также он перечислил шестерых украинских бизнесменов, в том числе Сергея Таруту, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.
В ноябре Константинов заявил, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
Глава МИД Лавров заявил о стремлении Молдавии стать «следующей Украиной»
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На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, а правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы открыть «второй фронт» против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на эту роль сейчас приглядывают Молдавию, передает РИА «Новости».
Глава МИД пояснил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии президента, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».
При этом глава МИД России отметил, что, в отличие от Молдавии, правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России, передает ТАСС.
«Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине.
Стало известно о массовых братских могилах ВСУ на севере ЛНР
Марочко: Киев скрывает потери, устраивая братские могилы в воронках от артиллерии
Войска Киева используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере ЛНР с целью скрыть реальные потери, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на купянском направлении на севере ЛНР обнаружены воронки от крупнокалиберной артиллерии, которые ВСУ использовали в качестве братских могил, всего найдено пять подобных захоронений, в каждом из которых минимум по 10 тел, передает РИА «Новости».
Марочко предположил, что украинское командование делает это для сокрытия реальных потерь.
Он рассказал также, что ВСУ перебросили технику и личный состав в район населенного пункта Стельмаховка, при этом общая численность украинской группировки на этом участке фронта не изменилась, поскольку «мероприятия проводятся с целью восполнения санитарных и безвозвратных потерь», а также для замены поврежденной военной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине
Лавров: Важны не сроки окончания конфликта на Украине, а его итоги
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Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, а задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Министр отметил, что все хотят, чтобы это завершилось, но важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, и тогда скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать.
«А заканчивать это необходимо, исключительно если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», – подчеркнул глава МИД России.
По словам Лаврова, Россия на данном этапе действует так же, как наши западные коллеги обещали: должна быть победа на поле боя. Министр напомнил, что следуя этой формуле, Запад заставил Киев отказаться от переговоров, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем.
Лавров подчеркнул, что задача российских военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не хочет использовать свой «ключ» от киевского режима, чтобы положить конец конфликту.
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Названы причины обысков у Коломойского
Политолог Шеслер: Зеленский антикоррупционными чистками добивается полного доверия США
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Зеленский и его команда сейчас пытаются убрать всех, кем ранее были недовольны Соединенные Штаты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о ряде обысков по подозрению в коррупции у ряда крупных бизнесменов Украины.
«Зеленскому сегодня надо заручиться полной поддержкой США. Этим и объясняется очередная волна якобы антикоррупционной борьбы. Чисткам подвергаются те люди, которые долгое время воспринимались негативно истеблишментом США», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Так, Коломойский давно раздражает Вашингтон. Причина тому – его попытки выйти из ранга олигархов и перенести свою деятельность на территорию Штатов. Кроме того, недовольны им были и «соросята», которым также не нравился Арсен Аваков», – обращает внимание собеседница.
«Примечательно, что саму по себе коррупцию на Украине фактически взрастил Вашингтон. Но потом Штатам это надоело. Так что «чистки» закончатся нескоро. Уже сейчас идут обыски у бизнесмена и политика Столара – одного из самых крупных застройщиков Украины, а также у экс-директора департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкого. Все это звенья одной цепи», – добавила она.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Также РИА «Новости» сообщают об обысках у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал, что того подозревают в финансировании терроризма.
Обыски проводятся и у экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, сообщает в среду украинское издание «Страна». В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен (более 3,3 млн долларов).
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
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