Активист усмотрел оскорбление чувств верующих в номере Киркорова с крестом

Активист увидел оскорбление чувств верующих в номере Киркорова с крестом и подал в суд

На певца Филиппа Киркорова подал в суд православный активист Михаил Феодориди, он потребовал моральной компенсации в 1 млн рублей за клип с крестом, сообщили в Таганском суде Москвы.

«Судом зарегистрирован гражданский иск Феодориди к Киркорову», – сказали ТАСС в суде.

Там добавили, что иск передали для рассмотрения из Одинцовского суда Подмосковья, дата рассмотрения пока не установлена.

Представитель артиста Александр Добровинский заявил, что обвинение в оскорблении чувств верующих не имеет оснований. Он подчеркнул, что номер с крестом задуман как поклонение Марии Магдалине. В ролике Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед святой.

«Каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», – добавил юрист.

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат отметил, что подобные иски лишь подтверждают популярность Киркорова и то, что его творчество оказывает сильное влияние, не оставляющее равнодушным никого.

С этим же он связал «жалкие попытки ввести запрет на его творчество» в некоторых странах и иски от «якобы неравнодушных поклонников».

В 2020 году был известен другой скандал с видео Киркорова. В ролике артист выступил в образе десантника-гея. Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео в соцсетях о десантниках и удалить его.