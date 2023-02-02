Лавров ответил на заявления Запада о якобы оскорблении жертв Холокоста

Заявления Запада о том, что якобы было оскорбление жертв Холокоста, говорит о том, что «на воре и шапка горит», заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Что это, как не требование «окончательного решения русского вопроса»? Когда я процитировал идеологов гитлеровской Германии, занимавшихся «окончательным решением еврейского вопроса», и сказал, что и сейчас против нас собирают всю Европу во главе с США и декларируют разными лозунгами, но смысл один – окончательно, при жизни нынешнего поколения «решить русский вопрос», сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава, отодвинуть ее на задворки, разрушить экономику», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По словам министра, когда нечистоплотные политики стали заявлять, что под такими сравнениями «Лавров оскорбил память жертв Холокоста», означает только одно, что на воре горит шапка, аргументов у них никаких нет.

Министр подчеркнул, что не оскорблял жертв Холокоста: Россия почитает этих жертв, проводит специальные мероприятия, приглашает туда тех, кто был причастен к тем историческим событиям.

Ранее Лавров заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей – окончательного решения «русского вопроса» – так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос».

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