В Донецке показали проекты платформы «Россия – страна возможностей»

Донецкой молодежи рассказали о проектах платформы АНО «Россия – страна возможностей», также для учащихся в республике провели мастер-классы по актуальным темам представители Фонда Горчакова.

О проектах «Россия – страна возможностей» рассказывал координатор спецпроектов платформы в ДНР Никита Киосев, в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели кафедры журналистики и политологии Донецкого национального университета, активисты молодежной организации «Молодая Республика», депутаты Молодежного парламента и представители общества «Знание» в ДНР, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня спикеры и эксперты не только расскажут вам о преимуществах участия в проектах и олимпиадах, но и откроют перспективные направления для профессионального и личностного роста. Уверен, каждый сможет найти тематику по душе, выбрав интересное и яркое направление для развития и реализации своих идей. Приятно знать, что участники мероприятия уже не раз слышали о платформе «Россия – страна возможностей» и знакомы с нашими проектами. Дерзайте, вовлекайтесь в активности сегодняшнего мероприятия, воспользуйтесь всеми возможностями и форматами общения, а мы будем рады видеть вас в числе участников, финалистов и, конечно, победителей наших проектов, конкурсов и олимпиад», – поделился Киосев.

Продолжил мероприятие аналитик Фонда Горчакова Максим Бороденко. Он рассказал об основных направлениях деятельности фонда и упомянул о планах экспертов посетить и Мариуполь и встретиться с молодежным активом.

«Надеемся, что темы, с которыми приехали наши спикеры, будут полезны для ребят. Это практические знания, которые они смогут применять непосредственно в своей жизни. Такое мероприятие на территории Донбасса мы проводим впервые, однако не в последний раз. В планах встретиться и с молодежью других освобожденных регионов, которые стали частью Российской Федерации. Работа Фонда Горчакова здесь будет активно развиваться», – заверил Бороденко.

Опытом противодействия фейкам и алгоритмами работы с международной аудиторией поделился с участниками аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика» Александр Носович. Он рассказал, что уже в этом году в Донбассе планируется открытие медиашколы для обучения донецкой молодежи сбору, анализу и распространению информации.

«Мы хотим назвать эту школу именем Алексея Ильяшевича, сотрудника нашего издания, уроженца города Енакиево, который находится в ДНР. Долгое время Алексей освещал ход специальной военной операции в Донбассе, но весной 2022 года принял решение отправиться добровольцем на фронт, хотя мог этого не делать, поскольку на его иждивении находилась мать-инвалид. Осенью он погиб. Буквально на днях его тело опознали. Судьба этого парня сплотила нашу команду с Донбассом, вот почему мы и здесь сегодня. Мы планируем расширять деятельность Фонда на территории ДНР: и журналистский, и гуманитарный профиль мы будем связывать с именем этого человека»», – поделился Носович.

После блока лекций для участников был проведен мастер-класс на тему «Как подготовить аналитический текст и как работать с источниками» от директора Центра изучения перспектив интеграции Сергея Рекеды. Присутствующие определяли аналитический текст, разбирали реальные кейсы и изучили строение правильного аналитического материала. Спикер также разъяснил отличие аналитики от публицистики.