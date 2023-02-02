Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя

Прошедшие 21 день обучение в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.

Пленный рассказал, что его призвали по повестке их военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.

По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».

После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.

«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.

Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс.украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.