Венесуэла обвинила антироссийские санкции в беспорядке в ОПЕК

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2 февраля, четверг | Последнее обновление — 07:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Израильский самолет атаковал сектор Газа после запуска ракеты палестинцами
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Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.
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Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы.
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Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Венесуэла обвинила антироссийские санкции в беспорядке в ОПЕК
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Принятые Западом антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.
По его словам, западные страны продолжают проводить иррациональные, незаконные и нарушающие международное право меры в отношении стран, которые составляют часть глобального энергетического рынка. Санкции против важного производителя энергии – России – вносят беспорядок в глобальный энергетический рынок, передает РИА «Новости».
Тем временем президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа.
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
-
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Новак: Ответ России по потолку цен на нефть стабилизирует мировой рынок
Новак указал на влияние ответа России по потолку цен на нефть на мировой рынок
Решение Москвы запретить поставки нефти по ценовому потолку поможет ограничить нерыночные инструменты в будущем и стабилизирует рынок, заявил вице-премьер Александр Новак.
Решение о запрете поставок по ценовому потолку принято, чтобы ограничить действия нерыночных инструментов, которые могут повлиять на ситуацию по реализации не только российской нефти, но и на ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил Новак в эфире «России 24», передает ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий использование формулировки «потолок цен» в контрактах по поставкам нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет поставок по потолку цен решает две задачи: создание понятного алгоритма ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом.
Протестированы поставки газа на Украину через Молдавию
В Молдавии заявили об успешном тестировании поставок газа на Украину из ЕС
Поставки газа из Евросоюза на украинскую территорию в режиме виртуального реверса через территорию Молдавии прошли успешно, заявил молдавский газотранспортный оператор «Молдоватрансгаз».
Первая транспортировка газа в тестовом режиме транзитом в режиме backhaul (виртуальный реверс газа) прошла 27 января, цитирует сообщение «Молдоватрансгаз» ТАСС.
Так, иностранный трейдер провел поставку газа из ЕС через Молдавию.
Также оператор пояснил, что поправки в Таможенном кодексе страны дают возможность перекачки до 17 млн кубометров газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу и по газопроводу Яссы – Унгены.
Напомним, сама Молдавия сумела расплатиться с долгами Газпрому только в декабре 2022 года – тогда газораспределительная компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российской компанией за поставки в ноябре и декабре.
Станкевич: Ельцин предупреждал Буша о проблеме агрессивного национализма на Украине
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Борис Ельцин пугал Джорджа Буша угрозой украинского национализма, но заверил, что гражданской войны в СССР не будет, он предвидел проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но хотел решить их мирно, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Станкевич, в феврале 1992 года – советник Ельцина по политическим вопросам.
Станкевич заявил, что визит в США был очень важным, поскольку Ельцин впервые прибыл за океан в качестве президента России, ставшей самостоятельным государством.
«Борис Николаевич участвовал в работе Генассамблеи ООН, после чего принял приглашение Буша в Кэмп-Дэвид. Там президенты пообщались и с глазу на глаз, и вместе с делегациями. Очень важной стала договоренность о том, что Россия в системе международного права рассматривается как государство-продолжатель СССР, то есть – выборочный правопреемник в ключевых статусах, начиная с места в Совете Безопасности ООН. Буш обещал транслировать это понимание на западных союзников», – рассказал политолог.
Станкевич заявил, что именно в связи с разговорами о том, что Россия является выборочным правоопреемником СССР, зашла речь о том, что Россия «уже не империя».
«Ельцин подтвердил отсутствие имперских амбиций, но предупредил о проблемах, связанных с агрессивным национализмом. Он говорил, что предвидит проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но выражал намерение решать их мирным путем», – пояснил политолог.
Буш обещал помочь Ельцину в сфере ядерного оружия, но по поводу украинского национализма ни о какой помощи со стороны США речь уже не шла. Станкевич добавил, что Ельцин немного лукавил в разговоре с Бушем.
«Он пугал американского коллегу угрозой украинского национализма, однако тут же заверял, что гражданской войны на просторах бывшего СССР не будет, – а американцы после отставки Михаила Горбачева очень этого боялись. Он хотел внушить Бушу, что именно он, Ельцин, станет теперь главным барьером на пути югославского сценария, и что американцы должны ему активно помогать», – уточнил Станкевич.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма.
МИД ответил на обвинения США в якобы нарушении Россией ДНСВ
Захарова указала Вашингтону на нарушение США принципов реализации договора об СНВ
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США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что США в одностороннем порядке выходили из огромного количества договоренностей, а за спиной занимались так называемым сдерживанием России, которое называют стратегическим поражением, передает радио Sputnik.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора Москва приводила не раз и не мало.
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Сенатор Долгов: США манипулируют ДСНВ в корыстных целях
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США в очередной раз пытаются выдвинуть против России обвинения о нарушении ДСНВ, однако у них нет никаких доказательств. Кроме того, в рамках ДСНВ американцы пытаются продвигать свои корыстные интересы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях.
«В реальности американцы сначала вышли практически из всех договоренностей, все разрушили, а теперь валят с больной головы на здоровую. У них нет никаких доказательств нарушений со стороны России, им нечего представить в публичном пространстве. Это все абсолютно голословные обвинения. А вот нарушений со стороны Вашингтона предостаточно», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Когда Штаты предлагали новые переговоры по Стратегическим наступательным вооружениям, они хотели включить туда наши новейшие системы, которые находятся явно впереди аналогичных американских разработок. Они планировали обеспечить себе преимущество. Понятно, что нас такая позиция не устраивает. И способствовать стратегической стабильности это не будет», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, наша страна никогда не говорила о готовности первыми применить ядерное оружие, а любые попытки нас обвинить в том, что мы якобы готовим его применение – это домыслы. Поэтому я убежден, что корень проблемы надо искать на американской стороне. Они в очередной раз пытаются обвинить Россию во всевозможных грехах, хотя сами преследуют корыстные цели», – заключил Долгов.
Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующее уведомление Госдепартамент уже направил в американский Конгресс, пишет Wall Street Journal. Причиной стало якобы «блокирование» Москвой инспекций.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – отмечает издание. Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
В Москве с обвинениями не согласны. Так, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от США, передает ТАСС. Ответственно за эскалацию ситуации вокруг Договора дипломат возложил на Белый дом.
Аналогичного мнения придерживается и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она указала, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Возгорание произошло на крупнейшем газохранилище в Европе
Крупнейшее ПХГ Европы «Реден» остановили на три дня из-за возгорания
Одно из крупнейших подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы «Реден» остановлено на три дня из-за возгорания, пострадавших нет, сообщает оператор ПХГ компания Astora.
По данным оператора, возгорание произошло на факеле газохранилища «Реден» по неизвестным причинам, ПХГ было временно выведено из эксплуатации на три дня, передает «Интерфакс».
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет, производственные объекты приведены в безопасное состояние, не было идентифицировано никакого воздействия на окружающую среду, на безопасность поставок ЧП не повлияло.
Специалисты Astora на площадке ПХГ выясняют причины происшествия.
Оператор ПХГ Astora – один из крупнейших в Европе, входил в группу Gazprom Germania, которая была конфискована и национализирована правительством Германии.
Стало известно об обходе запретов России по работе посольств со стороны США
Посол Антонов: США обходят запреты по работе посольства в Москве, там более 130 не американцев
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как Штаты обходят запреты России по работе посольства – в дипмиссии в Москве трудится более 130 работников, которые не являются гражданами США.
По его словам, в США российские рестрикции игнорируются, по официальным данным в американском посольстве трудится более 130 административных работников, которые не являются гражданами США, передает РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что из-за этого невозможно избавиться от дефицита своих кадров, уточнив, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках.
Киев предупредили о необходимости отчитаться за поставки от США
Washington Post: США предупредили Украину, что придется отчитаться за поставки
Чиновники США предупредили Киев о необходимости отчитаться в будущем за все поставки вооружений из Штатов, сообщает газета Washington Post.
Издание сообщает, что высокопоставленные чиновники оборонных структур США, госдепартамента и агентства по международному завершили поездку на Украину, где «своеобразно» предупредили киевские власти о том, что необходимо будет отчитаться перед Вашингтоном, передает РИА «Новости».
В статье указано, что представители американских ведомств выступили также с призывом «бороться с коррупцией».
Газета отмечает, что это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Госдеп призвал Москву восстановить инспекции американских экспертов в рамках ДСНВ
Штаты призывают Россию восстановить допуск американских экспертов к инспекциям на ее территории в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
По его словам, США призывают созвать совместную консультационную комиссию, так как «ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что считает такое требование странным.
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ, а теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Посол Антонов: России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США к диалогу не готовы
Москве необходимы железобетонные гарантии безопасности, однако США к диалогу пока не готовы, заявил программе «Большая игра» на Первом канале посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, прежде чем вступать в переговоры по гарантиям безопасности США должны отказаться от антироссийской политики, признать национальные интересы России и обеспечить «железобетонные гарантии» безопасности, к чему американцы пока не готовы, передает РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «разговор как прежде» не сложится, так как Москва готова к равноправному взаимоуважительному разговору как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», – резюмировал дипломат.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что не видит готовности американцев к переговорам.
Нефть подорожала в ожидании заседания ФРС США
Мировые цены на нефть незначительно выросли в ожидании заседания ФРС США и техкомитета ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду начали рост в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 растет на 0,27%, достигая 85,69 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 79,19 доллара, передает РИА «Новости».
По данным CME Group, практически все эксперты ждут повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта (до 4,5-4,75% годовых). С учетом предыдущих повышений это может указывать на некоторое смягчение позиции Федрезерва в отношении монетарной политики, а это позитивно расценивается для сырьевых рынков.
Участники торгов также находятся в ожидании того, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC) ОПЕК. Пока трейдеры считают, что комитет рекомендует альянсу сохранить нынешний уровень добычи нефти.
Маккарти отказался учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань
Маккарти заявил, что не станет учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань
Нет необходимости учитывать мнение властей Китая в планировании поездок на Тайвань, заявил преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти.
По его словам, Китай не может указывать, «когда и куда ехать», передает РИА «Новости».
Ранее Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец.
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина и Байдена
Песков: Планов по переговорам Путина и Байдена пока нет
На данный момент нет никаких планов по переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, рассматривают ли в России возможность переговоров не с киевским руководством, а с США на высшем уровне на фоне украинского конфликта. Песков пояснил, что пока таких планов нет, передает ТАСС.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что не видит готовности американцев к переговорам.
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