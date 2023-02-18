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В Мюнхене началась акция протеста против проводимой конференции
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Сейчас в столице федеральной земли Баварии проходит митинг из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности, участники выступили за мирные переговоры и прекращение поставок оружия Киеву.
В акции протеста принимает участие более тысячи человек, передает РИА «Новости».
Протестующие собрались на центральной площади Карлсплатц, откуда направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой. Демонстранты несут в руках баннеры и плакаты с призывами остановить отправку оружия Украине.
Напомним, в Мюнхене в пятницу стартовала конференция с участием политиков, Россия не принимает в ней участия второй год подряд. Темой в этом году стал кризис на Украине.
Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Жительница Донецка развеяла украинский миф о причинах начала спецоперации
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Эскалация конфликта началась весной 2021 года и достигла своего пика 17 февраля 2022 года, когда ВСУ нанесли массированные удары по центру Донецка, а также ударили по водной и энергетической инфраструктуре. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала жительница ДНР Валентина Чайка. Она также напомнила, почему год назад власти региона объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей.
«В ДНР и ЛНР никто не согласится с мифом о том, что «боевые действия начались 24 февраля 2022 года». Для нас они начались в 2014 году и сопровождались несколькими эскалациями. Одна из них приходится на апрель 2021 года. Это время концентрации сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Эта эскалация длилась до декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону договориться о гарантиях безопасности», – считает жительница Донецка Валентина Чайка.
«На стыке 2021 и 2022 годов нам стало понятно: вокруг Украины раскручивается такой маховик событий, который практически невозможно разрешить дипломатическим путем из-за позиции наших оппонентов», – добавила она.
«Тогда же обострилась ситуация вблизи Донецка со стороны наших четырех прифронтовых районов. Мы напряженно встречали Новый год и это напряжение не спадало весь январь 2022 года. Разведка ДНР постоянно сообщала о стягивании украинских военных к линии соприкосновения. Интенсивность обстрелов города увеличивалась», – вспоминает Чайка.
«Первые удары по самому центру Донецка начались 17 февраля. На следующий день в городе начали звучать сирены воздушной тревоги. У дома правительства был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Эти и другие события привели к началу массовой эвакуации людей в Ростовскую область, остановке предприятий и прекращению работы общественного транспорта», – уточнила собеседница.
Как отмечал в те дни глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ ждали приказа Владимира Зеленского начать наступление в регионе. С аналогичным заявлением выступил тогда и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также объявил об эвакуации гражданского населения в соседние регионы.
«19 февраля в результате диверсии со стороны ВСУ погибли первые в рамках этой эскалации мирные жители. Силовые органы республики получили карты противника с планом захвата Донбасса в течение пяти суток. В этот же день у нас была объявлена всеобщая мобилизация. А 20 февраля в ДНР говорили о том, что Украина ведет полномасштабную артподготовку и может начать наступление в любую минуту», – напоминает Чайка.
«В результате артобстрелов был остановлен Южно-Донбасский водовод и Донецкая фильтровальная станция. Так началась водная блокада. В Москве тоже заявляли, что ситуация накалена до предела», – напомнила Чайка. Она добавила, что с начала 2022 года ежедневно появлялось множество сообщений о минировании детских садов, школ, вузов, различных административных зданий и объектов инфраструктуры.
Помимо этого, со стороны Украины с начала 2022 года продолжались удары по уничтожению объектов критической инфраструктуры в прифронтовых районах ДНР. «Электроподстанции подвергались массовым обстрелам. ВСУ вывели из строя все наши фильтровальные и водонапорные станции. Ремонтные бригады неделями не могли добраться до разрушенных объектов из-за продолжающихся обстрелов», – добавила Чайка.
«Поэтому когда украинские политики или их западные коллеги говорят о том, что «полномасштабная война началась 24 февраля» – это ложь и паршивая пропаганда, направленная на конструирование мифов вокруг СВО. Да и Зеленскому нужно как-то отвечать перед населением на классический украинский вопрос «А нас за що?» – резюмировала Чайка.
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Захарова ответила на призыв Китая к переговорам по Украине
Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к переговорам по Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, который на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров.
Чжан Цзюнь призвал «Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры». Кроме того, он заявил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть США, ЕС и НАТО. По его словам, это необходимо, чтобы начать всеобъемлющий диалог, в основе которого будет лежать принцип неделимости безопасности. По мнению Китая, требуется «обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру», передает РИА «Новости».
Захарова, комментируя заявление Чжан Цзюня, указала, что «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией, передает РБК.
Напомним, в январе Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия на Украину, указав, что новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
Российские военные заявили о применении ВСУ боеприпаса с отравляющим веществом под Угледаром
Украинские боевики сбросили на позиции российских сил под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили российские военные.
Источник РИА «Новости» уточнил, что инцидент произошел под селом Урожайное и Великая Новоселовка утром 16 февраля. По его словам, в небе над позициями российских военных появились два коптера противника, один из них сразу сбили, а второй успел провести бомбометание и сбросил химический боеприпас.
В результате двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения, получили ожоги легких. Также у них есть признаки отравления – рвота и раздражение слизистых.
Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям.
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Командир разведвзвода ВДВ сообщил о ликвидации украинской женщины-снайпера
Во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера, сообщил командир разведвзвода ВДВ.
Он рассказал РИА «Новости», что российские снайперы ликвидировали обнаруженную во время штурма снайперскую пару, участвующих в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. По его словам, после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов обнаружили, что снайпером была женщина, ей было около 35 лет.
В ноябре в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал.
В Латвии поговоркой описали мотивы помощи Запада Киеву
Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Запад на Украине делит шкуру неубитого медведя
Поставляя Киеву вооружения, западные страны «делят шкуру неубитого медведя» в конфликте на Украине, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Пабрикс в интервью телеканалу TV24 заявил, что «все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя». Украинский рынок очень прибылен, передает РИА «Новости» его слова.
Экс-министр отметил, что приобщиться к выгоде захотят многие страны, даже те, которые оказывали Киеву минимум поддержки. Найдутся, по его словам, и такие, кто «перевернет все наоборот» и скажет: «Мы теперь те, кто по-настоящему вам помог».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Вашингтон намерен подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года. По ее словам, значительная часть помощи, которую американские законодатели выделяют Киеву, осядет во всемирных банках и частных фондах.
Небензя обвинил СБ ООН в провале Минских соглашений
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СБ ООН не справился с обязанностями по поддержанию мира по Минским соглашениям, возможность посредничества организации в ситуации на Украине вызывает вопросы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей, постоянный представитель России при ООН Небензя указал, что СБ ООН по «Минску–2» не справился с прямыми обязанностями в поддержании мира, передает ТАСС.
Он также заявил, что провал минского процесса – очевидная неудача СБ ООН в области превентивной дипломатии, такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности.
«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» – заявил Небензя.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
Эксперты Die Welt рассказали о последствиях для ВСУ от взятия Артемовска российскими силами
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Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) российскими силами вынудит украинских военных отступить на другую линию обороны, заявили немецким СМИ европейские эксперты.
Так, полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией вооруженных сил Австрии, заявил газете Die Welt, что Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта. По его словам, в таком случае падет и вторая линия обороны ВСУ, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск и южнее ее, передает РИА «Новости».
В свою очередь военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель спрогнозировал скорое отступление ВСУ из Артемовска. Он напомнил, что вооруженные силы Украины несколько дней назад оставили близлежащую Красную Гору.
Ранее американская NYT писала, что решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города. Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Китай не исключил аналогичных взрывам на «Северных потоках» инцидентов
Ван И в ходе встречи с Бербок не исключил инцидентов наподобие диверсии на «Северных потоках»
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Китай понимает обеспокоенность Германии в связи с кризисом на Украине, могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И отметил, что «чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Ван И выразил надежду, что Германия «сыграет конструктивную роль в снижении эскалации» на Украине. Он заявил, что Китай «прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров». Пекин призывает к скорейшему перемирию на Украине.
По словам Ван И, на Китай и Германию как на «независимые и самостоятельные державы» ложится «общая ответственность за поддержание мира на всей планете и противостояние глобальным вызовам». Ван И заверил, что даже при сложнейших обстоятельствах в Китае собираются работать над мирным урегулированием украинского кризиса. Китай стремится усилить работу с Европой для снижения эскалации конфликта на Украине, сказал он.
Напомним, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией.