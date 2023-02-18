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Российский флаг установили на бывшем здании парламента в немецком Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на бывшем здании парламента в Потсдаме
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Неизвестные установили российский флаг на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга, в Потсдаме, также на стены нанесли букву Z, сообщили местные СМИ.
По информации агентства dpa, начато расследование из-за нарушения неприкосновенности жилища и нанесении материального вреда. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что российский флаг появился на крыше здания в минувший четверг, передает ТАСС.
Уточняется, что ландтаг (земельный парламент), местные жители называют его «кремлем», проводил там свои заседания до 2013 года. Примечательно, что собственнику здания приказано удалить надписи со стены.
В марте прошлого года власти ряда федеральных земель ФРГ приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z как символ поддержки действий РФ на Украине.
Ранее на танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Китай не исключил аналогичных взрывам на «Северных потоках» инцидентов
Ван И в ходе встречи с Бербок не исключил инцидентов наподобие диверсии на «Северных потоках»
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Китай понимает обеспокоенность Германии в связи с кризисом на Украине, могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И отметил, что «чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Ван И выразил надежду, что Германия «сыграет конструктивную роль в снижении эскалации» на Украине. Он заявил, что Китай «прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров». Пекин призывает к скорейшему перемирию на Украине.
По словам Ван И, на Китай и Германию как на «независимые и самостоятельные державы» ложится «общая ответственность за поддержание мира на всей планете и противостояние глобальным вызовам». Ван И заверил, что даже при сложнейших обстоятельствах в Китае собираются работать над мирным урегулированием украинского кризиса. Китай стремится усилить работу с Европой для снижения эскалации конфликта на Украине, сказал он.
Напомним, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией.
Bloomberg: В Европе начинается новая милитаризация
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Впервые после распада СССР страны Запада наращивают закупки военной техники, пишет газета Bloomberg. Государства Европы планируют существенную модернизацию армий, чтобы соответствовать уровню «грядущих угроз». Мир стал свидетелем начала новой гонки вооружений, отмечает издание.
Военный кризис на Украине привел к началу новой гонки вооружений, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что конфликт быстро перерос в «регулярные военные действия высокой интенсивности», чего Европа не видела с 1945 года. Данный факт заставляет многие страны пересмотреть устоявшиеся подходы к техническому обеспечению собственных армий.
Тем самым перечеркнут длительный период, когда после распада СССР страны Европы начали сокращать численность сухопутных войск. Новая реальность привела к увеличению расходов на оборону, наращивание производственных мощностей ВПК и рост закупок танков, средств артиллерии и ПВО.
Милитаризация Европы заметна при изучении роста объемов продаж компаний ВПК, которые демонстрируют невероятные финансовые результаты. Например, акции немецкого концерна Rheinmetall и шведского Saab увеличились в стоимости больше чем на 100%. Изменились и требования заказчиков продукции. Растет спрос на БПЛА, появляются смелые идеи модернизации имеющихся образцов вооружения.
В частности, британская компания BAE Systems Plc сумела внедрить давнюю инициативу по изменению конструкции американских боевых машин Bradley. Новые образцы будут выходить с дополнительной броней для защиты от современных противотанковых ракет, а также с креплениями для установки противодронных средств. Разумеется, подобные технические решения скажутся на итоговой стоимости продукта.
Польша стала одним из лидеров гонки вооружений. Ассигнования Варшавы на оборону в 2023 году выросли более чем в два раза. Из центрального бюджета страны выделено 22 млрд долларов на закупку вооружений. Часть средств прошла по частным армейским фондам, которые были созданы после начала СВО. Таким образом,
Варшава потратит на военные нужды около 4% ВВП и станет одним из лидеров НАТО по этому показателю.
Министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что Польша планирует создать две новые дивизии с целью усиления обороноспособности центральной и восточной частей государства. По его мнению, для этого может потребоваться привлечение около 20 тыс. военнослужащих.
Помимо этого, Варшава выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS, что практически равно общему количеству моделей, выпущенных корпорацией Lockheed Martin за все время ее существования. На этом фоне компания заявила об увеличении производства продукции до 96 образцов в год.
При этом нетерпеливость Польши вынуждает ее обращаться к южнокорейским концернам. В частности, страна оставила заявку на приобретение 218 «близнецов HIMARS», реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo. Первая партия, состоящая из 18 моделей, ожидается уже в этом году.
Также Варшава планирует поставку 366 американских Abrams и 1000 корейских танков Panthers K2. Отмечается, что большая часть последних будет собрана на территории Польши. Таким образом, страна потенциально может потратить около 25–30% оборонного бюджета только на закупку новых вооружений.
К заветному показателю в 2% от валового продукта стремится и Германия, которая заявляет о готовности вложить 100 млрд евро в перевооружение страны. Сообщается, что в следующем году Берлин увеличит оборонный бюджет страны еще на 10 млрд евро.
Тем не менее ФРГ сталкивается с рядом серьезных проблем, вызванных желанием существенно нарастить расходы на военные нужды. Преодолеть трудности государству помогают частные предприятия. Так, немецкая Rheinmetall AG активно инвестирует в строительство новых заводов.
Причем определенный процент средств уходит в соседние страны: часть денег компании поступила в Венгрию, где планируется заложить мощности для создания снарядов и танков. Инициативу Олафа Шольца по разработке «европейского воздушного щита» активно поддерживает Diehl Defense, существенно увеличившая темпы производства противоракетных систем IRIS-T.
Франция также стремится реструктурировать свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности.
Правительство объявило о выделении 400 млрд евро на период 2024–2030 годов, что на треть превышает текущие шестилетние планы расходов на ВПК. Издание отмечает, что наиболее трудно в текущей ситуации приходится Великобритании. Сообщается, что министр обороны страны планирует запросить 10 млрд фунтов стерлингов для дополнительного увеличения средств на «восстановление вооруженных сил» страны. Подчеркивается, что правительство осознает невозможность дальнейшего следования военной политике, запланированной еще в 2021 году.
Перевооружением обеспокоилась и Венгрия. Будапешт заказал 45 новых танков Leopard II, 218 БМП Lynx, неустановленное количество вертолетов Airbus 225 и PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления противовоздушной обороны.
За пределами Европы наблюдаются схожие процессы. Так, сообщается, что Индия запросила дополнительные модели ПЗРК, которые планируется использовать на границе с КНР. Отмечается, что Нью-Дели намеревается диверсифицировать поставщиков вооружений, в частности, прибегнув к помощи западных стран.
При этом существенная часть бюджета страны была зарезервирована под контракты с отечественными производителями. Так, в новом году на поддержку собственного ВПК Индия заложила на 7% больше средств, чем в прошлом.
Ранее стало известно о том, что численность польской армии с начала 2022-го выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек.
При этом Германия заявила о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что страна в скором времени станет владелицей «самой большой традиционной армии в Европе».
Также появилась информация о том, что Германия в скором времени планирует объединение сухопутных войск с Нидерландами.
На это фоне Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню и начальнику Главного штаба генералу армии Тьерри Бюркару пересмотреть программу оснащения вооруженных сил на 2019–2025 годы с учетом современного геополитического контекста.
Ранее высокопоставленный американский генерал в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия более не может считаться боевой силой высшего уровня.
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Глава Минобороны ФРГ рассказал о нехватке систем ПРО Patriot для Украины
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что поставки Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможны
Отправка систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Киеву сейчас невозможна, пишет издание Spiegel со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.
По его словам, сейчас в ФРГ есть всего одна такая система, если ее отдать, то даже нельзя будет проводить тренировки украинских бойцов, передает ТАСС.
Однако Писториус не исключил, что Германия может отправить на Украину еще танки Leopard 2A6 из запасов бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 танкам.
По словам Писториуса, его цель – добиться заключения контрактов с оборонной промышленностью к лету, чтобы ВС Германии смогли получить танки для передачи Киеву.
Ранее Германия начала развертывание ПРО Patriot на территории Польши.
Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро
Власти Германии после начала спецоперации на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на минфин Германии.
По данным издания, сумма включает в себя физические активы лиц и компаний, попавших в санкционный список Евросоюза, а также Центрального банка России, передает РИА «Новости».
Минюст и полиция Швейцарии ранее назвали противоречащей праву идею передачи российских активов Украине, тем более, если речь идет о конфискации частных активов.
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Кадыров рассказал о разработанном Ростехом бронеавтомобиле «Ахмат»
Кадыров рассказал об использовании в зоне спецоперации на Украине бронеавтомобилей «Ахмат»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как по его просьбе Ростех разработал бронированный автомобиль «Ахмат», который уже хорошо показал себя в зоне специальной военной операции на Украине.
Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью указывал, что холдинг «КамАЗ» производит только гражданскую продукцию. Поэтому был создан новый автомобиль, названный «Ахмат» – машину создали после обращения Кадырова, который просил «сделать бронированную сзади кабину для грузовика». В качестве «базы» взяли «КамАЗ». Новый автомобиль оказался очень популярным, сказал Чемезов, Минобороны заказало «огромное количество этих машин».
Кадыров подтвердил в Telegram, что обратился к Чемезову с предложением о «бронированном автомобиле» для бойцов на передовой, так как опыт боевых действий указывает на «необходимость в автомобилях для более быстрого передвижения небольших групп бойцов как в городских условиях, так и на открытой местности». По словам главы Чечни, Ростех разработал «прекрасный, мощный, надежный бронированный автомобиль под названием 3-СТС «Ахмат» всего лишь за 25 дней». В зоне СВО машины продемонстрировали «большую надежность».
Кадыров сообщил, что первую партию приобрели для подразделений «Ахмат», бойцы «прекрасно прошли на них первые фронтовые километры». По его словам, работа над машинами «полностью себя оправдала», а заказы выросли в несколько раз. Глава Чечни выразил уверенность, что бронеавтомобиль «не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов России на территории Донбасса и Украины».
В августе предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации.
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
Эксперты Die Welt рассказали о последствиях для ВСУ от взятия Артемовска российскими силами
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Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) российскими силами вынудит украинских военных отступить на другую линию обороны, заявили немецким СМИ европейские эксперты.
Так, полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией вооруженных сил Австрии, заявил газете Die Welt, что Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта. По его словам, в таком случае падет и вторая линия обороны ВСУ, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск и южнее ее, передает РИА «Новости».
В свою очередь военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель спрогнозировал скорое отступление ВСУ из Артемовска. Он напомнил, что вооруженные силы Украины несколько дней назад оставили близлежащую Красную Гору.
Ранее американская NYT писала, что решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города. Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
Журналиста Андрея Лошака признали иноагентом
Минюст внес в список иноагентов журналистов Андрея Лошака и Андрея Зубова
Журналист Андрей Лошак, публицист Андрей Зубов, а также НПО «Школа свободной мысли» включены в реестр иноагентов, сообщили в Министерстве юстиции России.
Как следует из материалов министерства на сайте, Зубов*(признан иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Лошак*(признан иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против СВО, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами.
В свою очередь школа свободной общественной мысли «Возрождение»*(признана иноагентом) выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, изменению конституционного строя. Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает за границей.
Ранее в реестр иноагентов были включены певица Земфира*(признана иноагентом), бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*(признан иноагентом), политолог Аббас Галлямов*(признан иноагентом) и еще пять физлиц.
Опрос показал несогласие жителей Германии с поставками истребителей Киеву
Большая часть жителей ФРГ, согласно данным опроса исследовательского института Infratest dimap, против поставок киевскому режиму истребителей.
Опрос показал, что 64% респондентов выступают против поставок боевых самолетов украинским властям, 23% придерживаются противоположной позиции, передает ТАСС со ссылкой на исследование.
Опрос проводился для телеканала Ard. Отмечается, что 13% респондентов отказались высказывать мнение по этой теме.
Против поставок выступают в основном сторонники партии «Альтернатива для Германии» (86%) и сторонники левых (81%). Идея наиболее популярна у сторонников «зеленых» (38%) и Свободной демократической партии (34%).
У сторонников Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поддержка этого предложения составила 27%, у Социал-демократической партии – 26%.
Опрос проводился с 14 по 15 февраля, в нем участвовали 1216 человек.
Ранее в феврале глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла, что сейчас на повестке дня нет вопроса о поставках истребителей Киеву.
В Конгрессе США оценили вероятность попытки Украины вторгнуться в Крым
Конгрессмен США Смит заявил о существовании консенсуса по вопросу о возможной попытке Украины захватить Крым
Существует консенсус относительно того, что Украина не будет пытаться силой захватить Крым, заявил старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
По мнению Смита, «люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым». Однако Смит не стал полностью исключать возможность того, что Украина предпримет попытку захвата Крыма. На полях Мюнхенской конференции по безопасности конгрессмен заявил, что данный вопрос должен решать Киев, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Он заявил, что рано или поздно нужно будет начать переговоры о завершении конфликта. Как полагает Смит, Украине требуются гарантии безопасности, которые позволят США и их союзникам продолжить подготовку украинских силовиков и поставки вооружений Киеву. Смит заявил, что это необходимо, чтобы Россия не стала возобновлять боевые действия «после того, как она переведет дыхание и пройдет несколько лет».
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму. При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».