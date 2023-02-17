Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военнослужащих

Президент Владимир Путин подписал закон о выплатах социальной поддержки вне зависимости от состава семьи вдовам и вдовцам ветеранов боевых действий.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате, 50% компенсации расходов на оплату ЖКХ и обеспечении путевками в санатории, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Новые нормы устанавливают, что меры соцпомощи будут распространяться на всех граждан, чьи мужья или жены погибли в ходе боевых действий, вне зависимости от состава их семьи.

На социальную поддержку вдовы могут рассчитывать до момента заключения нового брака.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.