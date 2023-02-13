Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в Африку

Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в страны Африки

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности итоги недавних визитов главы МИД России Сергея Лаврова в страны Африки.

«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – цитирует Путина ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Лавров завершил в четверг свое уже второе за месяц турне по Африке, последней точкой в котором стал Хартум, столица Судана. До этого он посетил столицы Мали и Мавритании – Бамако и Нуакшот.

Ранее в Росконгрессе сообщили, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».