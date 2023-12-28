Абрамович подал иск против банка в Израиле

Роман Абрамович подал иск против израильского банка «Мизрахи-Тефахот» за отказ принять пожертвование

Tекст: Денис Тельманов

В иске также участвует израильская благотворительная организация ЗАКА, которой предназначались пожертвованные Абрамовичем 8 млн шекелей ($2,2 млн), передает ТАСС.

Отмечается, что деньги предназначались для финансирования поисково-спасательных работ, которые эта организация ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов.

Абрамович настаивает, что, будучи израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию, при этом подчеркивает, что Израиль против него никаких санкций не вводил.

Ранее суд Евросоюза отказал в отмене санкций против Романа Абрамовича, обосновав решение тем, что он является «российским бизнесменом».