  • Новость часаЦБ назвал объем международных резервов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США
    Эксперт: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    Штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    Ростех увеличил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО в 50 раз
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Блиновская оспорила требование о выплате более 1,4 млрд рублей
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 18:44

    Абрамович подал иск против банка в Израиле

    Роман Абрамович подал иск против израильского банка «Мизрахи-Тефахот» за отказ принять пожертвование

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против банка «Мизрахи-Тефахот», отказавшегося принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций ЕС.

    В иске также участвует израильская благотворительная организация ЗАКА, которой предназначались пожертвованные Абрамовичем 8 млн шекелей ($2,2 млн), передает ТАСС.

    Отмечается, что деньги предназначались для финансирования поисково-спасательных работ, которые эта организация ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов.

    Абрамович настаивает, что, будучи израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию, при этом подчеркивает, что Израиль против него никаких санкций не вводил.

    Ранее суд Евросоюза отказал в отмене санкций против Романа Абрамовича, обосновав решение тем, что он является «российским бизнесменом».

    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (43)
    25 декабря 2023, 19:52
    Лукашенко назвал Борреля «дураком»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «дураком»

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью» слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европе нужно готовиться к затяжному конфликту с Россией, а самого Борреля – «дураком», не имеющим отношения к политике.

    «Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!» – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    По словам главы Лукашенко, если бы Боррель был умным, «он бы подумал, так, по-хозяйски», что России и Белоруссии незачем наслаивать новые проблемы на уже существующие.

    «Любой человек так бы подумал», – выразил уверенность Лукашенко. Он подчеркнул, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся.

    Ранее Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине.

    Коментарии (16)
    25 декабря 2023, 19:36
    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»

    В Израиле из названия кофе убрали слово «по-турецки» на фоне обострения отношений с Турцией

    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская компания «Штраус» переименовала выпускаемый ею кофе по-турецки, убрав из названия упоминание Турции из-за обострения отношений между двумя странами на фоне военной операции в секторе Газа.

    «Были сообщения с просьбой изменить название напитка на «кофе по-израильски» из-за бойкота турецких продуктов», – отметил генеральный директор израильского подразделения копании Ави Лауфер, передает ТАСС.

    По словам Лауфера, между кофе по-турецки и Турцией нет связи, поскольку кофейные зерна поступают из Бразилии, Вьетнама, Эфиопии, а название напиток получил из-за особого помола, который распространен как в Турции, так и в Греции.

    Отмечается, что «кофе по-турецки» компания выпускает последние 60 лет, но сейчас на волне патриотических настроений в стране решила изменить оформление упаковки, убрав упоминание Турции и добавив израильский флаг и различные патриотические лозунги, такие как «Народ Израиля жив», «У нас нет другой страны», «Вместе мы сильны», «Поколение победы».

    Ранее сообщалось, что представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем.

    Коментарии (26)
    27 декабря 2023, 06:23
    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии

    Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом резервного плана помощи Украине на сумму до 20 млрд евро

    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 млрд евро, который должен работать в обход блокировки со стороны Венгрии, сообщили источники.

    В соответствии с планом страны ЕС предоставят бюджету Евросоюза гарантии, дав Еврокомиссии возможность занять для Киева средства на рынках капитала. План пока обсуждается, точную сумму определят в зависимости от потребностей Киева. Как пишет Financial Times, такое решение похоже на схему предоставления средств в 2020 году для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Отмечается, что ряд стран должны одобрить такие меры на уровне парламента. Источники рассчитывают, что процесс завершат к марту, передает ТАСС.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор  Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 20:08
    Глава Генштаба ЦАХАЛ спрогнозировал продолжительность войны в Газе

    Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться «еще много месяцев»

    Tекст: Денис Тельманов

    Война в секторе Газа продлится «еще много месяцев», заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

    «У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев», – приводит слова Халеви ТАСС.

    По его словам, сейчас ЦАХАЛ концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. «И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа», – добавил Халеви.

    Он подчеркнул, что «для полного уничтожения террористической организации» не существует «волшебных решений или коротких путей, есть только упорная и решительная борьба».

    По словам Халеви, израильская армия «постоянно изучает и меняет способы ведения боя, адаптируя его к каждому участку боевых действий, к местности и к противнику».

    ЦАХАЛ «профессионально, осознанно и расчетливо использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы и готов к продолжению боевых действий на всех направлениях», подчеркнул Халеви.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дерадикализация палестинского общества является одним из условий мира в секторе Газа.

    Коментарии (9)
    27 декабря 2023, 05:26
    В Еврокомиссии призвали не превращать вопрос членства в ЕС в сериал от Netflix

    Представитель Еврокомиссии Зельмайр призвал не превращать вопрос членства в ЕС в просмотр сериала от Netflix

    Tекст: Антон Антонов

    Украине требуется четкая перспектива на будущее, включая членство в ЕС, заявил представитель Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайр.

    Зельмайр заявил, что членство в ЕС окажет «стабилизирующее влияние на демократию и экономику». По его словам, «правильно и важно», чтобы все государства ЕС принимали активное участие «в этом процессе» и чтобы «они приняли решение в его пользу». Как подчеркнул Зельмайр, нельзя относиться к членству в ЕС как к «подписке на сервис Netflix, который можно со стороны смотреть, сидя на диване», необходимо «активное содействие», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 00:01
    Голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с продуктами

    ВОЗ: В Газе голодающие жители разграбили конвой с продуктами и водой по пути в больницы

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями, сообщили в организации.

    Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы, передает РИА «Новости».

    По словам Аль-Мандхари, все 2,2 млн жителей сектора Газа столкнулись с риском отсутствия продовольственной безопасности.

    В декабре директор БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что автомобили ООН забиты камнями в Газе и некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, гражданский порядок в анклаве рушится.

    Ранее минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала эскалации конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа погибли 20 424 человека.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 16:23
    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Эрдоган сравнил деятельность Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

    По его словам, с начала нападений в Газе прошло 80 дней, за которые «все ценности человечества были расстреляны». По словам Эрдогана, никакой разницы между преступлениями Нетаньяху, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет, передает ТАСС.

    Президент Турции вновь обвинил Запад в бездействии на фоне трагедии в Газе.

    Он добавил, что Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. «Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы», – подчеркнул Эрдоган.

    Ранее Эрдоган в резкой форме предостерег Израиль от попыток проведения на турецкой территории операций, направленных на ликвидацию членов палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (5)
    27 декабря 2023, 08:25
    Посол: Палестина захотела объединиться и провести выборы

    Посол Палестины в России: Республика захотела объединиться и провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

    По его словам, ХАМАС является частью палестинского народа, несмотря на политические разногласия с этим движением, передает РИА «Новости».

    «К чему мы стремимся – это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, и провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску всеобъемлющего политического процесса, который обязательно приведет к воплощению наших законных национальных прав и реализации наших законных национальных чаяний», – отметил Нофаль.

    Тем временем сообщается, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 21:16
    В Словакии проверят законность военной помощи Украине

    В Словакии проверят соблюдение норм закона при передаче военной помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее контрольное управление Словакии проверит законность при передаче Словакией в дар Украине военной помощи, сообщило словацкое ведомство.

    Оказание военное помощи Украине указывается наряду с закупкой вакцин и работой администрации президента Словакии среди направлений для проверки, запланированных управлением на 2024 год, сообщает ТАСС.

    «Это только часть проверок, которые в 2024 году осуществит Высшее контрольное управление Словакии», – говорится в сообщении.

    В Словакии 25 октября сменилось правительство, которое отказалось от поставки военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. Предыдущий кабмин Словакии отправил на Украину оружия и боеприпасов на свыше 670 млн евро.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае начала переговоров между Россией и Украиной условия будет диктовать Москва.

    Он также отметил, что стратегия дать Украине больше оружия, чтобы победить Россию, не сработала.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 08:45
    Президент Кубы обвинил Израиль в терроризме из-за атак в Газе

    Президент Кубы Диас-Канель назвал Израиль «террористическим государством» из-за его атак в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Атаки Израиля в секторе Газа стали «унижением для всего человечества», атаки ближневосточной страны являются террористическими, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    По его словам, совершаемый «террористическим государством» Израилем геноцид стал унижением всего человечества, передает ТАСС.

    Диас-Канель задался вопросом, как долго будет существовать безнаказанность за убийства, подчеркнув, что Куба никогда не останется в числе равнодушных, а поднимет свой голос в защиту Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал три условия мира с Палестиной.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 14:19
    В Германии заявили о подготовке Евросоюзом новых пакетов санкций против России

    Минэкономики Германии заявило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений, сообщил представитель Минэкономики Германии.

    По его словам, санкционная система «будет расширяться и совершенствоваться». Также будут прорабатываться ограничения для выявления и пресечения обхода антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски также сообщал, что ЕС готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 14:41
    Британию обвинили в монетизации рабского труда

    The Guardian: Более 20% поставщиков службы здравоохранения Британии могут применять рабский труд

    Tекст: Денис Тельманов

    Более одной пятой (21%) поставщиков медицинских принадлежностей и оборудования для британской службы здравоохранения (NHS) с высокой вероятностью практикуют современное рабство и используют принудительный труд, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на правительственный отчёт.

    «По данным правительственного обзора, более одной пятой поставщиков NHS, поставляющие медицинские изделия, в том числе хирургические инструменты, перчатки, халаты и маски для лица, «с высоким риском» вероятности используют современное рабство», – приводит РИА «Новости» сообщение издания. 

    Отмечается, что почти половина всех поставщиков медицинской одежды для британских врачей, базируется в Китае и могут использовать рабский и принудительный труд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

    По ее словам, американская сторона «в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и использовала ее в качестве «предлога для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц».

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 16:39
    В Ливане «Хезболла» напала на французский патруль

    Сторонники движения «Хезболла» напали на патруль французских миротворцев на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Кфар-Килла на ливано-израильской границе группа сторонников шиитской партии «Хезболла» преградила путь патрулю французских миротворцев из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

    Активисты принялись громить ооновские броневики стальными прутьями, в результате миротворцы вынуждены были повернуть назад, передает ТАСС. Один из миротворцев получил ранение.

    По данным агентства, аналогичный инцидент произошел в поселке Эт-Тейбе, где нападению подверглись военнослужащие индонезийского контингента.

    14 декабря 2022 года члены «Хезболла» открыли огонь по двум патрульным машинам ирландского контингента ВСООНЛ, которые уклонились от обычного маршрута по шоссе Сайда — Бейрут и заехали в поселок, стоящий в стороне от автострады. Одна из пуль попала в затылок водителю, 23-летнему Шону Рони, который скончался от полученного ранения, отмечает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Хезболла» обстреляли из минометов город Кирьят-Шмона на севере Израиля в 2,5 км от границы с Ливаном.


    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 15:28
    На занятую Израилем часть Голанских высот упал беспилотник

    Times of Israel: Беспилотник со взрывчаткой обошел радары и упал на занятую Израилем часть Голанских высот

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник со взрывчаткой обошел радары и упал на контролируемую Израилем часть Голанских высот, сообщает газета Times of Israel.

    По его словам, беспилотник со взрывчаткой рухнул в среду на юге Голанских высот у поселения Элиад, передает РИА «Новости». Отмечается, что обошлось без пострадавших, однако повреждены несколько объектов.

    Издание указывает, что не было попыток сбить дрон, даже не сработали сирены воздушной тревоги. По информации армии обороны Израиля, дрон был запущен из Сирии.

    Силы «Исламского сопротивления в Ираке» при этом заявили, что атаковали данный район «соответствующим оружием».

    Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Латвии решили депортировать более тысячи россиян
    Медведев назвал Одессу, Харьков, Николаев и Киев русскими городами
    В Госдуму поступили машины Lada Vesta для парламентариев
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов гражданства РФ может снизить преступность
    Луговой предложил привлечь Галкина за фейки об армии
    Гинеколог объяснила необходимость понизить возраст для первого осмотра девочек

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............